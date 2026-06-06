هبة مالية مميزة الى LAU

راي دبانه يتبرع لـ "جامعة المستقبل التي تسعى الى العالمية"

نيويورك، 6 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- احتفت الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) بالهبة الخيرية التي قدمها عضو مجلس أمناء الجامعة والداعم الدائم راي دبانه وعائلته لتعزيز حرم نيويورك وتطويره. وتصب هذه المبادرة الكريمة في مسار الجامعة اللبنانية الاميركية الراسخ نحو العالمية وتعزيز موقعها الأكاديمي، وتنامي مصداقيتها، كما وترسخ حضورها بين مؤسسات التعليم العالي الدولية.

Mr. Debbane, with his wife Carmen, and President Abdallah.

وجرى الاعلان عن الهبة من حرم نيويورك الذي أفتتح في ايلول 2013 وحاز على الاعتماد من ولاية نيويورك الاميركية في 12 اذار 2024، وبادرت ادارة الجامعة للمناسبة الى اعادة تسميته ليصبح "الجامعة اللبنانية الأميركية في نيويورك - حرم دبانه"، بحضور رئيس الجامعة الدكتور شوقي عبدالله، السيد دبانه وعدد من افراد عائلته، نائبة رئيس الجامعة للتطوير جوهي داغلي، نائب الوكيل الأكاديمي ومدير الحرم في نيويورك الدكتور بربر عاقلة ومهتمين.

ويعتبر دبانه ان جامعة (LAU) تمثل معنى لبنان الحضاري الذي يحتضن الجامعة منذ اكثر من مئة عام، وبرأيه: "إن ثروة لبنان الطبيعية تكمن في شعبه المثقف، وهذا ما دأبنا على إنتاجه وتصديره إلى العالم أجمع". وأضاف أن الجامعة اللبنانية الاميركية من أفضل المؤسسات التي تجسّد هذا الإرث، من خلال إعداد الطلاب للنجاح في لبنان وخارجه. واعتبر أن حرم نيويورك يمثل فرصة تحول تاريخية للجامعة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لديها حرم مُعتمد في مدينة نيويورك، ما يجعلها في موقع متقدم وحضور راسخ على المستوى العالمي. وقال: "أن جامعة (LAU) في نيويورك تشكل رصيدًا استراتيجيًا هامًا، توفر ما يطمح إليه كل طالب تقريبًا، لجهة قضاء وقت أكاديمي مثمر في واحدة من أكثر مدن العالم حيوية". وأشار دبانه، الى إن الحضور العالمي لا يقتصر على الموقع الجغرافي فحسب، بل يتعداه إلى التميز، وحرم نيويورك يمكّن الجامعة من استقطاب الطلاب من مختلف أنحاء العالم، ما يعزز سمعتها الدولية وشعاع تأثيرها الأكاديمي. وتوقع دبانه نمو الجامعة اللبنانية الأميركية من خلال نموذج عالمي هجين، يجمع بين التعلم الإلكتروني والتجارب التفاعلية المباشرة حيث يتيح التواجد العملي في نيويورك آفاقًا جديدة للبرامج الأكاديمية، والشهادات المتاحة، والتعلم التجريبي، بما يكمل فروع الجامعة في لبنان.

بدوره، أكد رئيس الجامعة الدكتور شوقي عبد الله إن الجامعة اللبنانية الأميركية فخورة بانتمائها العضوي إلى العاصمة بيروت، وقال: "بيروت هي ركيزتنا الفكرية والثقافية والأخلاقية، وإنطلاقاً منها نبني جسورًا إلى العالم أجمع". وأضاف: "أن هبة دبانه الرائدة تسرع مسار تحول الجامعة إلى شبكة عالمية حقيقية للتمايز التعليمي، وتربط لبنان بامكانات الفرص والابتكار والريادة في جميع أنحاء العالم". واوضح الدكتور عبد الله: "أن حرم نيويورك هو مركزنا العالمي الرئيسي، وبوابة اساسية لتعزيز رسالتنا، وتوسيع نطاق تأثيرنا، ودليل على أن التعليم العالي المتجذّر في بيروت قادر على إحداث تغيير إيجابي في العالم".

أما نائبة رئيس الجامعة للتطوير جوهي داغلي، فقالت: "إن التبرعات التحويلية تعبّر عن الإيمان برسالة المؤسسة (الجامعة) وقيادتها وإمكاناتها"، واعتبرت: "إن التزام السيد دبانه التاريخي يُجسّد هذا الإيمان بطريقة مؤثرة وملهمة للغاية". وشددت على أهمية هذه الهبة في تعزيز مكانة الجامعة اللبنانية الأميركية حول العالم، وتمكينها من توسيع نطاق تأثيرها دولياً وتعميقه محلياً بفضل الجهود الكبيرة والمثابرة في العمل التي يقودها رئيس الجامعة الدكتور شوقي عبدالله. وخلصت الى انها تشعر بالفخر لأنها جزء من هذه اللحظة المميزة في تاريخ الجامعة. وبفضل هذه الهبة، سيقدم حرم نيويورك منحًا دراسيةً للطلاب المتفوقين، بالإضافة إلى إنشاء مركز لريادة الأعمال وكرسيٍّ مميز لإدارة الأعمال، وكلاهما يحمل اسم السيد دبانه.

راي دبانه هو الشريك المؤسس والمدير العام التنفيذي لـ "إنفوس (Invus Group)"، وهي شركة استثمار عالمية بالإضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي لمجموعة "أرتال (Artal Group)". عمل مديرًا في مجموعة بوسطن الاستشارية في باريس. يحمل السيد دبانه شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد، وشهادة ماجستير في علوم وتكنولوجيا الأغذية من جامعة كاليفورنيا في ديفيس، وشهادة بكالوريوس في العلوم الزراعية والهندسة الزراعية من الجامعة الأميركية في بيروت. ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل ضد الجوع - الولايات المتحدة الأميركية.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2992043/Debbane_Campus.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2659289/5996751/LEBANESE_AMERICAN_UNIVERSITY_Logo.jpg