LEPAS توقع اتفاقية توزيع مع مجموعة البابطين في الكويت لتعزيز توسعها في الشرق الأوسط

ووهو، الصين، 8 يناير 2026 /PRNewswire/ -- في 6 يناير 2026، وقعت شركة LEPAS، العلامة التجارية للسيارات الكهربائية الجديدة (NEV) التابعة إلى Chery Group، رسميًا اتفاقية توزيع مع مجموعة البابطين لتكون الموزع الرسمي لعلامة LEPAS في الكويت، وذلك في المقر الدولي لشركة Chery. وخلال حفل التوقيع، قام كبار التنفيذيين بجولة في "بيت أسلوب الحياة الراقي" التابع لـ LEPAS للتعرف على نظام العلامة التجارية وسيناريوهات التنقل الذكي، وتفاعلوا مع AiMOGA، الروبوت المضيف لصالة العرض، لتجربة كيفية دمج LEPAS بين التكنولوجيا المتقدمة وأسلوب الحياة الراقي. وتُعد هذه الاتفاقية بداية التعاون الشامل بين الطرفين في الكويت.

LEPAS Signs Distribution Agreement with Al-Babtain Group in Kuwait, Advancing Middle East Expansion

تأسست مجموعة البابطين عام 1948، وتمتلك جذورًا عميقة في الكويت ومنطقة مجلس التعاون الخليجي (GCC)، وتُعد واحدة من أكثر المجموعات التجارية المتنوعة تأثيرًا في السوق المحلي.

كعلامة تجارية عالمية للسيارات الكهربائية الجديدة (NEV) التابعة إلى Chery Group، تظهر LEPAS باعتبارها "العلامة المفضلة لحياة تنقل راقية"، وبفضل خبرة المجموعة وتجربتها العالمية، تقدم حلول تنقل تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والأناقة الفاخرة.

في إطار هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على دمج نقاط القوة لتأسيس شبكات توزيع موحدة وأنظمة خدمة احترافية في الكويت، وتعزيز العمليات المحلية للعلامة التجارية وتطوير نظامها للمستخدمين، مع توسيع التعاون تدريجيًا ليشمل سوق ما بعد البيع للسيارات والمجالات ذات الصلة. وسيتم طرح طرازات تشمل LEPAS L8 وLEPAS L6 وLEPAS L4 في السوق الكويتي، مما يُثري خيارات التنقل بالطاقة الجديدة للمستهلكين المحليين ويدعم التحول الأخضر والمستدام لقطاع النقل في المنطقة.

صرَّح أحد ممثلي مجموعة البابطين قائلاً: "اخترنا الشراكة مع LEPAS ليس فقط لما تتمتع به من قدرات تكنولوجية في قطاع الطاقة الجديدة، بل والأهم لما تمتلكه من هوية للعلامة مميزة تركز على الأناقة، وهو ما يتوافق مع موقعنا الاستراتيجي في سوق التنقل الفاخر".

وعلق السيد Zhai Xiaobing، الرئيس التنفيذي لشركة LEPAS قائلاً: "تمثل الكويت محطة رئيسية جديدة في توسع LEPAS في الشرق الأوسط. من خلال الاستفادة من خبرة شريكنا المحلية العميقة وقدراته التشغيلية المتطورة، نهدف إلى ترجمة رؤية LEPAS لحياة راقية إلى واقع عملي، واستخدام هذه التجربة كأساس للتوسع في أسواق الشرق الأوسط الأخرى".

وفي المستقبل، ستواصل LEPAS دفع استراتيجية Chery Group العالمية "في مكان ما، من أجل مكان ما، كن في مكان ما"، وتعميق العمليات المحلية في الشرق الأوسط، وتوسيع حضورها العالمي بشكلٍ مستمر، لتقديم تجارب تنقل بالطاقة الجديدة تجمع بين التفوق التكنولوجي والتصميم الراقي على مستوى العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2856498/03.jpg