في نقطة تحول حاسمة في حوكمة المناخ العالمية، تقدم LEPAS تفسيرًا لمسؤولية الصين البيئية عبر الأناقة المستدامة

ووهو، الصين، 16 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- اختتمت مؤخرًا الدورة الـ 30 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP30) في بيليم بالبرازيل. في وقت تُعد فيه الفترة من 2025 إلى 2030 آخر نافذة حاسمة لتحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية. وتُمثل هذه المرحلة تحولاً جوهريًا من مجرد الالتزامات إلى اتخاذ إجراءات ملموسة. وفي سياق تحقيق هذا الهدف، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، António Guterres، على ضرورة خفض الانبعاثات بشكلٍ سريع وجذري، داعيًا إلى وضع خطط واضحة وموثوقة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.

في عام 2020، دمجت الصين أهداف "بلوغ ذروة الانبعاثات الكربونية قبل عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060" ضمن استراتيجيتها الوطنية للتنمية. وتعكس هذه الالتزامات ليس فقط التوجيه السياسي الرائد، بل أيضًا التحول الصناعي العميق. شهدت صناعة مركبات الطاقة الجديدة (NEV) في الصين نموًا سريعًا، حيث تصدرت الإنتاج والمبيعات والصادرات على المستوى العالمي. وكونها المحرك الأساسي لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع النقل، حولت هذه الصناعة الالتزامات المناخية إلى حلول قابلة للتوسع تعتمد على السوق، مما جعل التنقل الأخضر خيارًا سائدًا وراسخًا للمستهلكين.

في ظل تلاقي القيادة السياسية والزخم الصناعي، اغتنمت Chery Group هذه الفرصة التاريخية وأطلقت علامتها التجارية الجديدة عالميًا لمركبات الطاقة الجديدة (NEV) تحت اسم "LEPAS". وبإدراك عميق للتحديات البيئية العالمية، تضع LEPAS الاستدامة في صميم هويتها. وبصفتها "العلامة التجارية المفضَّلة لحياة التنقُّل الأنيقة"، تعتمد LEPAS على فلسفة "التقنية الأنيقة" لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة ومسؤولة بيئيًا. من خلال هذا التوجه، لا تقتصر مساهمتها على توفير تجارب تنقل خضراء راقية فحسب، بل تُعزز أيضًا حضور العلامات الصينية لمركبات الطاقة الجديدة (NEV) في جهود الحوكمة المناخية العالمية وتحقيق الأهداف البيئية.

من منظور المنتجات، تركز LEPAS على تطوير محفظة مركبات قائمة على المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV) لتمكين التنقل بدون انبعاثات، بينما تمثل المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEVs) حلولاً انتقالية تربط بسلاسة التحول من المركبات التقليدية إلى مستقبل كهربائي بالكامل. يعتمد الطراز الرائد LEPAS L8 والنماذج التالية على منصَّة جديدة تم تطويرها داخليًا وخصيصًا لمركبات الطاقة الجديدة (NEV)، مع دمج تقنيات متقدمة في البطاريات والمحركات وأنظمة التحكم الإلكتروني، لضمان أداء منخفض الكربون، وتجربة قيادة ديناميكية متميزة، ومدى تشغيل طويل.

تتجاوز حوكمة المناخ الحدود، وتشكل التنمية الخضراء مسؤولية مشتركة لمستقبل كوكبنا. وبالانطلاق من قوة الصين في صناعة مركبات الطاقة الجديدة (NEV)، تواصل LEPAS تعزيز الابتكار الأخضر وتوسيع حضورها عالميًا، مقدمة حلول تنقل مستدامة وأنيقة تجعل من كل رحلة تجربة تُسهم بشكلٍ فعّال في بناء عالم أكثر استدامة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2845403/LEPAS_L8__the_flagship_model_of_LEPAS.jpg