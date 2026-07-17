Levoit Windi Mini: رفيقك الأمثل هذا الصيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أصبحت فصول الصيف في دول مجلس التعاون الخليجي لا تُحتمل. في ظل تصنيف عام 2024 باعتباره العام الأحرّ على الإطلاق منذ بدء التسجيل، وارتفاع حرارة المنطقة بمعدل يعادل ضعف المتوسط العالمي، يواجه السكان آثار ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وركود الهواء، والصدمة الحرارية الناتجة عن الانتقال بين الأجواء المكيّفة والخارجية، واضطراب النوم، والتراجع الحاد في التركيز أثناء العمل. ما الحل؟ الحل هو Levoit Windi Mini الجديد كليًا، مروحة مكتبية مدمجة وقوية صُممت لتعيد إليك راحتك من دون تنازلات.

قوة مركّزة وراحة لطيفة تطلق المراوح التقليدية هبّات هوائية قاسية تتسبب في جفاف العينين وتشتّت التركيز. يغيّر Windi Mini قواعد اللعبة بفضل تقنية VortexAir ومحرك تيار مستمر عالي الكفاءة، ليقدّم تيارًا هوائيًا سلسًا وانسيابيًا يمتد لمسافات بعيدة ويمنح إحساسًا لطيفًا وطبيعيًا، ويوفّر تدويرًا قويًا للهواء من دون إزعاج.

هدوء يعيد إليك الراحة والتركيز في المنازل الإماراتية، كثيرًا ما يعكّر أزيز المروحة صفو النوم ويشتّت التركيز. يعمل محرك التيار المستمر المتطور بتردد متغيّر في Windi Mini بهدوء فائق، إذ يبدأ مستوى الضوضاء من 20 ديسيبل فقط، وهو مستوى أقل من الهمس في المكتبة. نم بعمق، واعمل من دون تشتّت، واستمتع بتوزيع الهواء بزاوية 90 درجة من دون أن يعكّر صفوك.

سهولة حمل وتنقّل حقيقية لكل لحظة الهواء الراكد لا يبقى في غرفة واحدة، فلماذا ينبغي لمروحتك أن تبقى فيها؟ يبلغ ارتفاع هذه المروحة البرجية فائقة الصغر 33.5 سم، ولا يتجاوز وزنها 1.2 كجم، ويمكن وضعها بسهولة على أي سطح، مثل الطاولة الجانبية في غرفة النوم، أو مكتب العمل المنزلي، أو سطح المطبخ، أو رف في غرفة الصلاة، أو ركن غرفة الطفل. من صلاة الفجر إلى سكون منتصف الليل، يرافقك تيار هواء نقي أينما انتقلت.

نسيم مخصّص لكل احتياج لا يوجد حل واحد يناسب الجميع. يوفّر Windi Mini خمسة مستويات لسرعة المروحة، من الوضع الصامت لنوم هادئ بلا إزعاج إلى وضع التربو لانتعاش فوري، إلى جانب خاصية التأرجح بزاوية تصل إلى 90 درجة، ما يتيح له توزيع هواء منعش في أنحاء الغرفة بأكملها والوصول إلى الزوايا التي لا تبلغها المراوح التقليدية. تحكم دقيق. راحة متكاملة.

تصميم مدمج موفّر للمساحة. نسيم قوي. استهلاك منخفض للطاقة. تكتسب المساحة أهمية كبيرة في منازل دول مجلس التعاون الخليجي، وتزداد فواتير الطاقة كلما اشتدت الحرارة. يتيح تصميم Windi Mini بأبعاد 12.5 × 12.5 × 33.5 سم وضعه على أي سطح، فيما يوفّر محرك التيار المستمر فيه تدفقًا قويًا للهواء باستهلاك منخفض للطاقة، بما ينسجم مع أهداف الاستدامة في رؤية السعودية 2030.

لا تتحمّل الحر بصمت. Levoit Windi Mini، رفيقك المثالي كل يوم.

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نبذة عن Levoit دأبت Levoit منذ عام 2017 على مساعدة العالم على التنفس بسهولة أكبر. وبصفتنا علامة رائدة في مجال تنقية الهواء على Amazon.ae، نقدّم منتجات تعالج التحديات البيئية الفريدة في منطقة الشرق الأوسط، لتوفّر هواءً أنقى وراحة أكبر وطمأنينة تدوم.

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