شركة Levoit تكشف عن ثلاثةِ رفاق لموسم كرة القدم في الخليج

ثلاثة أبطال نهائيون لصيف المباريات

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 24 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- كشفت Levoit عن ثلاثة أجهزة: جهاز تنقية الهواء الذكي Core 600S، والمروحة الذكية العمودية، والمكنسة اللاسلكية LVAC-300 – لمواجهة فوضى موسم كرة القدم.

حاليًا مع دخول فصل الصيف ذروته، تدعو Levoit العائلات إلى إعادة النظر في مفهوم الراحة المنزلية. يعالج هذا الثلاثي التأثيرات الخفية للاستضافة المنزلية — مثل بقاء روائح الطهي لفترة طويلة، وتفاوت تدفق هواء التكييف، وفوضى الفُتات بعد الولائم — من خلال الحلول.

لنكن واقعيين: عندما يشتد الصيف في دبي، تصبح غرفة المعيشة مليئة بروائح التوابل، ويكافح المكيف لمواصلة العمل، بينما يلوّح الضيوف لأنفسهم بمناديل القهوة العربية طلبًا للهواء. أضف إلى ذلك 20 فردًا من العائلة، وطبق لحم ضخم، ومباريات كرة قدم تُعرض على كل شاشة. فماذا لو تكفلنا نحن بالهواء والحرارة والفوضى، لتتمكن أنت من التركيز فقط على المباراة؟

ما الذي يجعل Levoit الرفيق المثالي للمباريات

تنفّس كالأبطال

جهاز تنقية الهواء الذكي Levoit Core 600S – بسعر 1,000 درهمًا إماراتيًا (بدلًا من 1,199 درهمًا)

تعمل تقنية ™VortexAir على التقاط 99.97% من الجزيئات، بدءًا من الغبار وحتى روائح الكنافة. يستجيب الوضع الذكي التلقائي فورًا، ليجعل منزلك يفوح بعبق الكرم والانتصارات المنعشة.

انتعش كالمحترفين

مروحة Levoit الذكية العمودية – بسعر 399 درهمًا إماراتيًا (بدلًا من 499.99 درهمًا)

تدفع الديناميكا الهوائية المتقدمة تدفقًا سلسًا ومتوازنًا للهواء دون تيارات مزعجة. كما يمكنك التحكم بالسرعة مباشرة من هاتفك. يحافظ محرك DC الهادئ للغاية (20 ديسيبل) على أجواء هادئة.

نظّف أرضية المباراة

المكنسة اللاسلكية Levoit LVAC-300 – بسعر 899 درهمًا إماراتيًا (بدلًا من 1,199 درهمًا)

بفضل تصميمها اللاسلكي وقوة الشفط العالية، تتحول عملية التنظيف بعد الولائم إلى مهمة لا تستغرق أكثر من 60 ثانية. يعمل نظام الترشيح الإعصاري على احتجاز الغبار ومسببات الحساسية، بينما يلتقط رأس الأسطوانة الناعمة الفتات والشعر في تمريرة واحدة.

إذًا، ما الذي يمنعك؟

ستتعامل مع الغبار، ومناطق الحرارة المرتفعة، والسجاد المليء بالفتات. وإذا كنت مستعدًا للتنفس براحة أكبر، والاستمتاع بالبرودة دون عناء، والتنظيف بسرعة تفوق مراجعة حكم الفيديو المساعد (VAR) – فاترك الباقي لـ Levoit. ركّز أنت على المباراة، والضيوف، ولحظات المجد.

Levoit — ارتقِ بجودة الهواء في منزلك إلى مستوى الأبطال الآن.

متوفر عبر Levoit.ae ولدى الموزعين المعتمدين: أمازون، وACE، وكارفور، وEros، وجامبو، وLulu، وممزورلد، ونون، وشرف دي جي وغيرهم.

نبذة عن شركة Levoit

منذ عام 2017، كرّست Levoit جهودها لمساعدة العالم على التنفس بسهولة أكبر. بوصفها علامة متخصصة في تنقية الهواء رائدة على Amazon.ae، صُممت منتجاتنا لمواجهة التحديات الفريدة التي تفرضها بيئة الشرق الأوسط، سعيًا إلى توفير هواء أنقى وراحة أكبر وراحة بال دائمة في كل منزل.

للتواصل:

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