Lightspeed تستثمر في رحلة تنمية RobCo من أجل تحقيق الريادة في مجال تقديم حلول الروبوتات لأتمتة المهام خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة

ستضخ Lightspeed، شركة رأس المال الاستثماري العالمية، بالاشتراك مع مستثمرين إضافيين، مبلغًا قدره 42.5 مليون دولار أمريكي لتنمية الشركة وتوسيعها.

RobCo هي شركة تسهيل تصميم الروبوتات المستخدمة في أتمتة المهام التشغيلية والصناعية لتكون سهلة الإعداد والاستخدام في الشركات الصغيرة والمتوسطة في يومنا هذا.

تسير الشركة بخطى ثابتة لتصبح الشركة الأولى في أوروبا للروبوتات الذكية وذاتية التشغيل.

ستستثمر الشركة رأس المال الذي اكتسبته حديثًا في المقام الأول في توسيع قنوات توزيع المنتجات الحالية وتطوير منتجات جديدة.

ميونيخ, 26 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- ترحب شركة RobCo الخبيرة في تقديم حلول الروبوتات النمطية والميسورة التكلفة والمتصلة لأتمتة مهام الشركات الصغيرة والمتوسطة بشركة Lightspeed Venture Partners العالمية الكبرى لتكون مستثمرًا جديدًا في جولة التمويل الأخيرة (Series B)، حيث حصلت الشركة على 42.5 مليون دولار من شركة Lightspeed ومستثمرين آخرين لدعم مسار التطوير والنمو، ومن بين المشاركين الآخرين شركة Sequoia Capital، المستثمر السابق في شركتي Apple وNvidia، إلى جانب شركتي Kindred Capital وPromus Ventures. ترفع هذه الجولة إجمالي المبلغ المستثمر في شركة RobCo إلى أكثر من 60 مليون دولار، وستستثمر الشركة رأس المال الذي اكتسبته حديثًا في المقام الأول في توسيع قنوات توزيع منتجاتها الحالية وتطوير منتجات جديدة.

تأسست شركة RobCo في عام 2020 على يد ثلاثة باحثين في قسم الروبوتات والذكاء الاصطناعي بجامعة ميونيخ التقنية " Technical University of Munich"، وتعمل الشركة في تطوير مجموعات الأجهزة الروبوتية المرنة لاستخدامها في تطبيقات مختلفة في المصانع التابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل تحميل الماكينات وتفريغها أو وضع المنتجات على المنصات النقالة. تتميز هذه المجموعات بأنها نمطية وسهلة الاستخدام وكذلك إمكانية تكييف تطبيقات تشغيلها عن طريق منصة RobCo Studio الفريدة والمتكاملة رأسيًا الخاصة بأجهزة الشركة وبرمجياتها، فبفضل هذه المنصة، يمكن تركيب الروبوتات المستخدمة في عمليات التصنيع وتهيئة إعداداتها وإدارتها عن بعد من خلال نسختها الرقمية على المنصة. صُممت هذه الروبوتات لتكون منخفضة التعليمات البرمجية، مما يلغي الحاجة إلى المعرفة بالبرمجة المعقدة أو وجود الموظفين المتخصصين لتشغيلها، وبالإضافة إلى ذلك، تتميز المنصة بنظام نمطي متكامل ومجهز بجميع واجهات الاستخدام لتتكيف بسهولة مع التغييرات المستقبلية، وهي مجهزة أيضًا بأجهزة استشعار وبرمجيات مبتكرة لضمان عملها لفترة طويلة.

تلبي الحلول التي تقدمها RobCo احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، حيث لا يكون استخدام الماكينات مثمرًا إلا إذا كان من الممكن إعادة برمجتها للتبديل بين المهام بسرعة ومرونة، وبذلك تساعد RobCo الشركات على دخول عالم تكنولوجيا أتمتة المهام التشغيلية والصناعية والتحول الجذري لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

يوضح Martin Matern، مدير مصنع شركة DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH في مدينة لونبورغ، قائلًا: "إن استخدام روبوتات شركة RobCo لأتمتة مهام النقل على المنصات النقالة لهو حل شامل وعملي يجعلنا قادرين على معالجة النقص المستمر في العمال المهرة في التكنولوجيا وتوفير التكاليف في الوقت نفسه".

الاستشعار والتفكير والتصرف – الروبوتات الذكية وذاتية التشغيل لأتمتة المهام التشغيلية والصناعية لجميع الشركات

يقول Roman Hölzl، رئيس شركة RobCo التنفيذي وأحد مؤسسيها: "إن تطوير منصتنا المخصصة لتشغيل روبوتاتنا النمطية للاستخدام الصناعي باستمرار لهو أمر بالغ الأهمية من أجل مساعدة الشركات على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في الاقتصاد والمجتمع. واليوم، أصبح بالإمكان إعداد الروبوتات التي ننتجها وبرمجتها وإدارتها بمساعدة برمجياتنا وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ونهدف إلى جعل روبوتاتنا الصناعية أكثر استقلالية وذكاءً في بيئتها التشغيلية، فمن خلال اتجاه الاستقلالية والتشغيل الذاتي الذي نتبناه في شركة RobCo، ينصب كامل تركيزنا على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على نحو أوسع في برمجياتنا حتى تتمكن الروبوتات من الاستشعار والتفكير والتصرف باستقلالية في البيئة التي تعمل بها، وكذلك التخطيط لأفعالها وتنفيذها باستقلالية في المستقبل القريب".

يشدد Alex Schmitt، أحد الشركاء في شركة Lightspeed، على أن: "استخدام الروبوتات في البيئة الصناعية كان ينحصر في السابق تقريبًا في الشركات الكبيرة التي لديها الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك"، ويضيف قائلا: "إن التكاليف المرتفعة والتعقيد الهائل جعلاها غير ميسورة التكلفة وصعبة الإدارة جزئيًا بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولقد حققت RobCo بالفعل تقدمًا كبيرًا في هذا المجال من خلال المنتجات التي طورتها لحل هاتين المشكلتين، ونحن ندرك الإمكانات التكنولوجية والتجارية للسوقين الألماني والدولي، ومن الأهمية بمكان تعزيز هذه الإمكانات على النحو الأمثل وجعل حلول أتمتة المهام التشغيلية والصناعية عن طريق الروبوتات متاحة لجميع الشركات".

يضيف Roman Hölzl:"مازلنا في بداية رحلة طويلة في مجال أتمتة المهام التشغيلية والصناعية ونهدف إلى أن نصبح شركة رائدة في مجال صناعة الروبوتات النمطية لأتمتة مهام الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا، وتحظى RobCo بمكانة فريدة بفضل روبوتاتها سهلة الاستخدام والتشغيل والتي توفر عائدًا إيجابيًا على الاستثمار منذ أول يوم، فنحن نعتبر أنفسنا شركاءً للشركات في أتمتة عملية الإنتاج ودعم تحولها الجذري لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وحقيقة أن شركة استثمارية كبرى مثل Lightspeed تدعم خطواتنا التالية بجولة تمويل استثماري قدره 42.5 مليون دولار، هي علامة تخبرنا بأننا نسير على الطريق الصحيح، وتمنحنا جميعًأ دفعة تحفيزية هائلة لنرتقي بحلولنا إلى المستوى التالي".