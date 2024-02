Lightspeed investeert in het groeitraject van RobCo op weg naar leiderschap in kmo robot-automatisering

De wereldwijde durfkapitaalonderneming Lightspeed en andere investeerders injecteren $42,5 miljoen in de ontwikkeling en uitbreiding van het bedrijf.

RobCo is een facilitator voor plug-and-play robot-automatisering voor kmo's vandaag.

Het bedrijf is hard op weg om marktleider in Europa te worden op het vlak van autonome en intelligente robotica.

Het nieuw verworven kapitaal zal voornamelijk worden geïnvesteerd in het verder uitbreiden van distributiekanalen en het bevorderen van productontwikkeling.

MÜNCHEN, 27 februari 2024 /PRNewswire/ -- RobCo, een expert in modulaire, betaalbare en connected robotica-automatiseringsoplossingen voor kmo's, verwelkomt wereldwijd durfkapitaalfonds Lightspeed Venture Partners als nieuwe investeerder in een recente financieringsronde (Serie B). Het bedrijf haalde $42,5 miljoen op bij Lightspeed en andere investeerders om de ontwikkeling en groei te stimuleren. Ook voormalig Apple- en Nvidia-investeerder Sequoia Capital nam, samen met Kindred Capital en Promus Ventures, deel. Deze ronde brengt de totale investering in RobCo op meer dan $60 miljoen. Het nieuw verworven kapitaal zal voornamelijk worden geïnvesteerd in het verder uitbreiden van distributiekanalen en het bevorderen van productontwikkeling.

RobCo werd in 2020 opgericht door drie onderzoekers van de leerstoel Robotica en Kunstmatige Intelligentie van de Technische Universiteit van München en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van flexibele robot-hardwarekits voor diverse toepassingen in kmo-productie, zoals machinaal laden en lossen of palletiseren. De kits maken een modulaire, intuïtieve assemblage en aanpassing van robotica-toepassingen mogelijk op basis van het unieke, verticaal geïntegreerde hardware- en softwareplatform RobCo Studio. Hierdoor kunnen de ingezette robots op afstand worden geconfigureerd, geïmplementeerd en beheerd via een digitale twin. De low-code aanpak maakt complexe programmering of gespecialiseerd personeel overbodig. Bovendien wordt het platform gekenmerkt door een modulair end-to-end systeem dat is uitgerust met alle toekomstbestendige interfaces. Een innovatieve sensor- en softwarelaag zorgen voor een lange levensduur van de hardware.

De oplossingen van RobCo zijn specifiek gericht op kmo's, waar het gebruik van machines enkel lonend is als ze snel en flexibel kunnen worden geherprogrammeerd voor veranderende taken. RobCo helpt bedrijven bij de overstap naar automatisering en Industrie 4.0.

"Door een uitgebreide automatiseringsoplossing van RobCo op het gebied van palletiseren kunnen we het voortdurende tekort aan geschoold personeel actief aanpakken met technologie en tegelijkertijd kosten besparen", legt Martin Matern uit, plantmanager bij DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH in Lüneburg.

Sense, Reason, Act - Autonome en intelligente automatiseringsrobots voor alle bedrijven

"De voortdurende ontwikkeling van ons modulaire robotplatform voor industrieel gebruik is cruciaal om de huidige en toekomstige uitdagingen in de economie en maatschappij aan te gaan. Vandaag de dag kunnen onze robots al worden ingesteld, geprogrammeerd en beheerd met behulp van software en AI. De volgende stap is om industriële robots nog autonomer en intelligenter te maken in hun operationele omgeving", zegt Roman Hölzl, CEO en medeoprichter van RobCo. "Met onze RobCo Autonomy-aanpak richten we ons op een diepere implementatie van AI in onze software, zodat robots autonoom kunnen voelen, redeneren en handelen in hun omgeving en in de nabije toekomst zelfstandig acties kunnen plannen en uitvoeren."

"Het gebruik van robotica in de industriële omgeving was voorheen bijna uitsluitend voorbehouden aan grote bedrijven met de bijbehorende financiële middelen en personeel", benadrukt Alex Schmitt, Partner bij Lightspeed. "Hoge kosten en enorme complexiteit maakten ze deels onbetaalbaar en moeilijk te beheren voor kleine en middelgrote ondernemingen. RobCo heeft met zijn ontwikkelingen al een belangrijke doorbraak op dit gebied gemaakt. We zien zowel technologisch als commercieel potentieel voor de Duitse en internationale markten. Het is van cruciaal belang om dit potentieel optimaal te benutten en oplossingen inzake robot-automatisering toegankelijk te maken voor alle bedrijven."

"We staan nog maar aan het begin van een uitgebreid automatiseringstraject en ons streefdoel is uitgroeien tot marktleider inzake modulaire robot-automatisering voor kmo's in Europa. RobCo neemt een unieke positie in met zijn eenvoudig te implementeren robots die vanaf dag één een positieve ROI bieden", voegt Roman Hölzl toe. "We zien onszelf als een verlengstuk van bedrijven bij het automatiseren van hun productie en het ondersteunen van de transformatie naar Industrie 4.0. Het feit dat een durfkapitaalverstrekker als Lightspeed onze volgende stappen steunt met een financieringsronde van $42,5 miljoen, is een signaal dat we op de goede weg zijn - en is een ongelooflijke motivatieboost voor ons allemaal om onze oplossingen naar het volgende niveau te tillen."