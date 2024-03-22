Locobuzz تطرق أبواب منطقة الشرق الأوسط بالشراكة مع Al-Mulla Media

مومباي، الهند

22 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Locobuzz، منصة إدارة تجربة العملاء الموحدة (CX) الرائدة في الهند، اليوم عن توسعها في الشرق الأوسط من خلال شراكة استراتيجية مع شركة Al-Mulla Media، وهي إحدى شركات التحول الرقمي البارزة في المنطقة. ويمثل هذا التعاون علامة بارزة في جهود التوسع التي تبذلها Locobuzz في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ويؤكد التزامها بتمكين الشركات من خلال حل تجربة العملاء الشامل والقوي الذي قامت بتطويره.

Locobuzz forays into Middle East region in partnership with Al-Mulla Media

وفي سياق هذه الشراكة الإستراتيجية، ستعمل Locobuzz كشريك تكنولوجي لشركة Al-Mulla Media وستقدم بشكل مشترك منصة تقديم البرمجيات كخدمة (SaaS) الخاصة بها للشركات في المنطقة. تتمتع Al-Mulla Media بحضور قوي في السوق، حيث تخدم أكثر من 800 عميل من قطاعات متنوعة، بما في ذلك مجالات السيارات والخدمات المالية والرعاية الصحية وخدمات المعلومات والتعدين وغيرها من المنظمات الحكومية والخاصة.

وتعليقًا على التوسع والشراكة، قال Vishal Agarwal، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Locobuzz: "يغمرنا الحماس بشأن عقد شراكة مع Al-Mulla Media. وبفضل فهمها العميق للسوق الإقليمية وقاعدة العملاء الواسعة، فإننا على ثقة من أننا سنحدث تأثيرًا كبيرًا في مساعدة الشركات في تقديم تجارب استثنائية للعملاء."

وتأتي هذه الشراكة في وقت محوري، حيث يسير التحول الرقمي على قدم وساق في المنطقة، وتستفيد الشركات في الشرق الأوسط بشكل متزايد من القنوات الإعلامية الجديدة التي تزيد من تفاعل العملاء. ومع ذلك، فإن محدودية توفر خيارات المنتجات الشاملة غالبًا ما يؤدي بالشركات إلى الاعتماد على موردين متعددين أو دفع رسوم إضافية مقابل الحلول الشاملة. وتهدف Locobuzz إلى سد الفجوة القائمة من خلال تزويد المؤسسات بمنصة تجربة عملاء موحدة تعمل على تيسير تفاعلات العملاء وتعزيز العلاقات بين العلامة التجارية وعملائها. وتوفر المنصة مجموعة شاملة من الحلول، بما في ذلك الرعاية الرقمية والتحليلات والرؤى القابلة للتنفيذ والإدارة الشاملة لوسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن الوصول إليها جميعًا من خلال لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام.

تتيح الشراكة مع Locobuzz لشركة Al-Mulla Media تقديم حلول تجارب العملاء المتطورة لعملائها من المؤسسات، ما يفيد رحلة التحول الرقمي التي يخوضونها. فهي توسع نطاق الخدمات إلى ما هو أبعد من تكامل CRM وWhatsApp ليشمل وسائل التواصل الاجتماعي كلها، ما يوفر للعملاء فرصًا أوسع وأشمل. وتخطط شركتا Locobuzz وAl Mulla Media للتكامل مع التكنولوجيا الحالية في المستقبل، وتوفير حل أكثر شمولاً.

وقال السيد حمد الملا، الرئيس التنفيذي لشركة Al-Mulla Media: "يسعدنا أن نتعاون مع Locobuzz ونقدم منصة تجربة العملاء الرائدة الخاصة بها إلى سوق الشرق الأوسط. ستعمل حلول Locobuzz المبتكرة على تمكين الشركات في المنطقة من التواصل مع عملائها تواصلاً أعمق مع تقديم تجارب استثنائية لا تنسى. ونحن نتطلع إلى التعاون الوثيق مع Locobuzz لدفع تقدم التحول الرقمي والتركيز على العملاء في مختلف الصناعات."

تجمع هذه الشراكة نقاط القوة لدى المنظمتين لتلبية الطلب المتزايد على أدوات وتحليلات تفاعل العملاء المتقدمة في مشهد الأعمال السريع التطور. وستركز Locobuzz في البداية على العلامات التجارية في دبي وعمان والكويت والمملكة العربية السعودية من مختلف الصناعات. وفي العام المقبل، تهدف الشركة إلى ضم 100 عميل، وترسيخ مكانتها الرائدة في سوق تصميم تجارب العملاء السريع النمو في المنطقة.

معلومات عن Locobuzz:

Locobuzz هي شركة برمجيات مؤسسية عالمية متخصصة في إدارة تجربة العملاء الرقمية. وتتيح منصة إدارة تجربة العملاء الموحدة الخاصة بها للعلامات التجارية أتمتة تجربة العملاء التي تقدمها، ما يوفر خبرات سارة وممتعة للعملاء في جميع المهام المواجهة لهم. تستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة لتمكين العلامات التجارية من خلال تحليلات البيانات في الوقت الفعلي والأتمتة وتوفير رؤى المستهلك وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي الشاملة، بما في ذلك النشر والاستماع والتحليلات والمشاركة. وهذا يساعد العلامات التجارية في تكوين علاقات أقوى مع العملاء وزيادة القيمة الدائمة التي تقدمها.

تحظى Locobuzz بثقة شركات مدرجة في قائمة Fortune 500 والعلامات التجارية البارزة في مختلف المجالات، وتعمل في سبع دول، منها الهند والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسريلانكا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. اعرف المزيد على https://locobuzz.com/

معلومات عن Al-Mulla Media

تعد شركة Al-Mulla Media، التي يقع مقرها الرئيسي في الكويت، شركة رائدة في مجال التحول الرقمي، معنية بتقديم حلول اتصالات الأعمال من الدرجة الأولى والتي تتمحور حول التقدم والإيجابية. وتمتد خبرتنا إلى كل قنوات الاتصال وتخصصات التسويق، ما يمكننا من المساهمة في المبادرات الوطنية والإقليمية في قطاعات الأعمال المتنوعة. ومع التركيز على رضا العملاء والابتكار، نفخر بخدمتهم في صناعات مثل التكنولوجيا الفائقة والسيارات والخدمات المصرفية والرعاية الصحية والخدمات المالية وخدمات المعلومات والتعدين. اعرف المزيد على https://almulla-media.com/

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2365830/Locobuzz_partners_with_AlMulla_Media.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2337873/Locobuzz_Logo.jpg