Loyyal تطلق OfferPoint: منصة سوقية للعروض الممولة من التجار تُسهم في تعزيز الإنفاق عبر البطاقات وتفاعل العملاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 1 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ --

أعلنت Loyyal، وهي منظومة الولاء والمدفوعات التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي والمدعومة بتقنية بلوك تشين، اليوم عن إطلاق OfferPoint، وهي منصة سوقية للعروض الممولة من التجار صُممت لمساعدة البنوك والمحافظ الرقمية والمؤسسات المالية على زيادة الإنفاق عبر البطاقات وتعزيز تفاعل العملاء، دون الحاجة إلى تمويل المكافآت من مواردها الخاصة.

Loyyal Launches OfferPoint: A Merchant-Funded Offer Marketplace Driving Card Spend and Customer Engagement

في وقت تواجه فيه المؤسسات المالية ضغوطاً متزايدة لزيادة حجم المعاملات مع إدارة تكاليف الحوافز المتصاعدة، يقدم OfferPoint نهجاً جديداً يتيح الوصول إلى مخزون جاهز من العروض الممولة من التجار يمكن إطلاقها للعملاء فوراً وعلى نطاق واسع.

منصة سوقية جاهزة للعروض الممولة من التجار

يوفر OfferPoint للمؤسسات المالية إمكانية الوصول إلى منصة سوقية متنامية باستمرار تضم عروضاً منتقاة من التجار ضمن فئات المطاعم وتجارة التجزئة والسفر ونمط الحياة.

من خلال تكامل واحد، يمكن للشركاء استعراض العروض واختيارها وإطلاقها بما يناسب قاعدة عملائهم، على نحو يلغي الحاجة إلى مفاوضات منفردة مع التجار أو تمويل المكافآت داخلياً.

كما يضمن نموذج السوق أن تتمكن المؤسسات من تجديد عروض القيمة المقدمة للعملاء باستمرار من خلال عروض مرنة وعالية القيمة متاحة للإطلاق الفوري.

ذكاء اصطناعي يطابق بين العرض المناسب والعميل المناسب

يعتمد OfferPoint في جوهره على محرك توصيات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعزز ملاءمة كل عرض وأداءه.

ومن خلال تحليل سلوك العملاء وأنماط الإنفاق والتفضيلات، تتيح المنصة للمؤسسات المالية ما يلي:

مطابقة العروض مع شرائح ونماذج شخصيات محددة من العملاء

استخدام الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عروض قائمة على الإنفاق والاشتراكات

الوصول إلى مجموعة عروض مرنة ومتجددة تُحدَّث يومياً

تخصيص ع ناصر تلعيب مثل صناديق المفاجآت وعجلة الحظ

ربط العروض ببطاقات ومنتجات دفع محددة

وبذلك لا تكون العروض متاحة على نطاق واسع فحسب، بل مخصصة فعلياً كذلك، ما يعزز التفاعل ويرفع معدلات التحويل.

آمن وقابل للتوسع ومصمم للسرعة

صُمم OfferPoint للإطلاق السريع والتكامل السلس مع البنية التحتية الحالية للخدمات المصرفية وبطاقات الائتمان والمحافظ الرقمية.

تتضمن القدرات الرئيسية ما يلي:

سرعة الوصول إلى السوق: إطلاق الحملات في غضون 24 ساعة فقط.

مخزون واسع من العروض: الوصول إلى مجموعة متنامية باستمرار من العروض الممولة من التجار.

خيارات دفع متكاملة: دعم خطط الدفع بالتقسيط ( IPP ) وخطط السداد الميسّرة ( EPP ).

بنية تحتية آمنة للعروض: تتيح البنية القائمة على تقنية بلوك تشين تتبعاً شفافاً لتوزيع العروض واستخدامها، بما يساعد على تقليل مخاطر الاحتيال وتحسين دقة المطابقة والتسوية.

رؤى الأداء: تحليلات في الوقت الفعلي لقياس زيادة الإنفاق والتفاعل وفعالية الحملات.

نموذج يحقق منفعة متبادلة للمنظومة

يخلق OfferPoint قيمة في مختلف أطراف المنظومة:

المؤسسات المالية: زيادة الإنفاق عبر البطاقات وتعزيز التفاعل دون تحمل تكاليف تمويل المكافآت.

التجار: الوصول إلى عملاء ذوي نية شراء عالية من خلال حملات قائمة على الأداء وقابلة للقياس.

المستهلكون: الحصول على عروض ملائمة ومخصصة يومياً مع قيمة استبدال أفضل.

وقال Ashish Kumar Singh، الرئيس التنفيذي لـ :Loyyal «مع OfferPoint، نسهّل إلى حد كبير على المؤسسات المالية تقديم قيمة لعملائها بالتوازي مع تحسين الجدوى الاقتصادية لبرامج الولاء». وأضاف: «من خلال الجمع بين منصة سوقية جاهزة للعروض الممولة من التجار والمطابقة الذكية وبنية تحتية آمنة وشفافة، نمكّن شركاءنا من تحويل التفاعل إلى نمو قابل للقياس».

وأضاف Dinesh Ghabane، رئيس قسم المنتجات في:Loyyal «تمثلت الرؤية وراء OfferPoint في تبسيط كيفية توفير العروض وإيصالها وتحسينها على نطاق واسع». وتابع: «تزيل المنصة تعقيدات التكاملات المجزأة، مع ضمان أن يكون كل عرض يُقدَّم ملائماً ومناسب التوقيت وقائماً على الأداء».

ما بعد القطاع المصرفي: توسيع حالات الاستخدام عبر المؤسسات

رغم أن المؤسسات المالية تمثل حالة الاستخدام الأساسية، فقد صُمم OfferPoint أيضاً لدعم برامج تفاعل المؤسسات على نطاق أوسع. كما يمكن للمؤسسات الاستفادة من منصة العروض الممولة من التجار نفسها لتعزيز تفاعل الموظفين وبرامج المكافآت والحوافز، دون الحاجة إلى بناء هياكل المزايا التقليدية أو تمويلها.

ويتيح ذلك للشركات تقديم قيمة منتقاة وملموسة للموظفين والمجتمعات، مع الحفاظ على المرونة والتحكم في استراتيجيات التفاعل.

التوافر العالمي

أصبح OfferPoint متاحاً الآن للنشر عالمياً، بما يمكّن المؤسسات المالية ومؤسسات الأعمال من تعزيز تفاعل العملاء وزيادة حجم المعاملات وتحديث استراتيجيات الولاء من خلال نموذج ممول من التجار.

نبذة عن Loyyal

Loyyal هي منظومة الولاء والمدفوعات التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي والمدعومة بتقنية بلوك تشين، وتمكّن المؤسسات من بناء وإدارة وتوسيع برامج التفاعل والمكافآت من الجيل التالي. ومن خلال حزمة حلول شاملة بزاوية 360 درجة، تحول Loyyal برامج الولاء التقليدية إلى منظومات ذكية مدرة للإيرادات. كما تجمع محفظة منتجاتها بين البنية التحتية للسوق والتخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي والأنظمة الآمنة القائمة على تقنية بلوك تشين ضمن منصة موحدة.

الرسم المعلوماتي: https://mma.prnewswire.com/media/2970363/Loyyal_Technologies_Infographic.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2970364/Loyyal_Technologies_Logo.jpg

