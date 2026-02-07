Loyyal تطلق Perxi AI: وكيل الذكاء الاصطناعي القائم على WhatsApp يبسّط الولاء للشركات الصغيرة والمتوسطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "لويال" (Loyyal)، شركة البرمجيات كخدمة الرائدة في حلول الولاء للذكاء الاصطناعي وتقنيات Web3 ، عن إطلاق Perxi AI، أول وكيل للولاء للذكاء الاصطناعي في العالم. تم تصميم Perxi AI لإتاحة الوصول للجميع إلى أدوات الاحتفاظ بالعملاء المتطورة ، مما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة إطلاق برامج الولاء ذات العلامة التجارية الخاصة بها وإدارتها على الفور على تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp.

إتاحة الوصول للجميع لأدوات الولاء: القضاء على حاجز تكلفة دخول السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة

تاريخيًا، لم تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من إطلاق برامج الولاء بسبب التكاليف المرتفعة المرتبطة بالبرمجيات والالتزامات التجارية وامتلاك تدريب مهني وتدريب الموظفين للولاء. أدى ذلك إلى خلل في التوازن حيث يمكن للشركات الكبرى فقط تحمل تكلفة أدوات الاحتفاظ بالعملاء المعقدة ولكن عالية القيمة. يعمل Perxi AI على القضاء على هذه الحواجز بالكامل من خلال:

إطلاق فوري، تكلفة صفر: يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة إطلاق برامج الولاء الخاصة بهم وإدارتها على الفور .

واجهة مريحة: يعمل نظام Perxi AI بأكمله عبر القنوات الاجتماعية مثل واجهة دردشة WhatsApp التي تم تحسينها لتشعر وكأنها تتحدث مع صديق.

لا حاجة لتطبيقات: لا تحتاج الشركة ولا العميل إلى تثبيت تطبيق منفصل ؛ حيث إن كل أعمال الإدارة والمشاركة تحدث مباشرةً داخل بيئة WhatsApp .

تعدد اللغات : يمكن لـ Perxi AI التفاعل مع أصحاب الأعمال والعملاء بأي لغة في جميع أنحاء العالم ، مما يتيح التواصل العالمي والتجربة المخصصة.

النمو الاستراتيجي والقرارات القائمة على البيانات

يُحدث Perxi AI نقلة نوعية في قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة ، وتعزيز الولاء والاحتفاظ بالعملاء والنمو بأنماط مخصصة مسبقًا للعلامات التجارية للشركات:

تكرار أنماط الأعمال والتخصيص: يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمان تكرار أنماط الأعمال وتقديم تجربة أكثر تخصيصًا لعملائها على الفور.

رؤى مدفوعة بالبيانات: يوفر Perxi AI تحليلات حاسمة تساعد الشركات على اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق بسلوك العملاء وفعالية الحملات.

الوصول إلى المنظومة: Perxi AI يتيح للشركات الصغيرة الانضمام بسلاسة إلى برامج ولاء أكبر ومنظومات تعد بالفعل جزءًا من سوق "لويال"، مما يوسع نطاق وصولها ومقترح القيمة الخاص بها بشكل كبير.

رؤية مستقبلية: عمليات أعمال قائمة على الذكاء الاصطناعي

يحظى Perxi AI بمكانة استراتيجية للتطور إلى ما هو أبعد من إدارة الولاء. ومن المقرر أن تدمج المنصة وحدة تمويل في المستقبل ، والتي من شأنها تبسيط إدارة تمويل الأعمال والوظائف المصرفية مثل إقراض الائتمان مباشرةً داخل واجهة الدردشة.

فاز Perxi AI بـ برنامج META وStartupbootcap لنماذج Llama للذكاء الاصطناعي لعام 2025المرموق ، مما يضمن أن المنتج يستفيد من نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة الخاصة بالمحادثة.

يقول "آشيش كومار سينغ" - الرئيس التنفيذي لـ Perxi AI وشركة "لويال": "Perxi AI يركز على تغيير التوازن التنافسي". "من خلال ترسيخ إدارة الولاء في واجهة مألوفة مثل WhatsApp ، فإننا نعطي ملاك الأعمال الصغيرة القدرة على تقديم أدوات الاحتفاظ بالعملاء المفرطة التخصيص الخاصة بالشركات الكبيرة. أصبح الولاء الآن في متناول الجميع ، وذكيًا وبسيطًا."

حول Loyyal

"لويال" هي شركة لتطوير البرمجيات كخدمة للشركات للولاء والمدفوعات ، مبنية على بنية تحتية حاصلة على براءة اختراع لسلسلة الكتل (البلوك تشين). إنها تحدث نقلة نوعية في برامج الولاء التقليدية من مراكز للتكلفة إلى منظومات تولّد الأرباح من خلال مجموعة من الحلول؛ هي: Access Point، وReward Point، وXpand Point، وPerk Point. تقدم "لويال" حلاً للتكنولوجيا + المحتوى + التجارة ، مع التركيز على الأمان والشفافية والتخصيص غير المسبوقين.

