Lucid Gravity تحصد لقب السيارة الفاخرة العالمية لعام 2026

Lucid Gravity has been named 2026 World Luxury Car of the Year by the esteemed World Car Awards program. In an awards category open to electric, hybrid, and internal-combustion vehicles, Lucid’s all-electric SUV was recognized by a global jury of more than 100 acclaimed automotive journalists from around the globe. Lucid is now 2-for-2 in this award category, with the Lucid Air sedan named World Luxury Car of the Year in 2023.

Lucid Gravity redefines the SUV category by delivering full size SUV practicality within a midsize footprint, with a spacious and accommodating interior comfortably seating up to seven adults while offering uncompromising space, efficiency, performance, and usability. The sliding second row seats combine with available integrated convenience tables for an elevated back-seat experience. Remarkable legroom is carried through to the third row, enabling a comfortable seven-passenger configuration.

نيوارك، كاليفورنيا، 2 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID)، صانعة المركبات المحكومة بالبرمجيات والتقنيات الأكثر تطورًا في العالم، أن سيارة Lucid Gravity حصدت لقب السيارة الفاخرة العالمية لعام 2026 ضمن برنامج جوائز السيارات العالمية المرموق. وفي فئة مفتوحة أمام المركبات الكهربائية والهجينة وذات محركات الاحتراق الداخلي، نالت سيارة Lucid الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل تقدير لجنة تحكيم عالمية تضم أكثر من 100 صحفي سيارات مرموق من مختلف أنحاء العالم. ويعد هذا الفوز الثاني لشركة Lucid في هذه الفئة، بعد فوز سيارة Lucid Air السيدان بلقب السيارة الفاخرة العالمية لعام 2023. وتحتفي جوائز السيارات العالمية هذا العام بدورتها الثانية والعشرين، وتهدف إلى تكريم التميز والريادة والابتكار في قطاع سيارات يشهد تغيرات متسارعة على مستوى العالم.

قال مارك وينترهوف، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة Lucid: "يجسّد هذا التكريم قوة رؤية Lucid لمنتجاتها ومستوى التنفيذ الاستثنائي لدى فريقنا. تجمع Lucid Gravity بين الرحابة وتعددية الاستخدامات التي توفرها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كاملة الحجم، وديناميكيات قيادة شبيهة بالسيارات الرياضية، وتجربة فاخرة راقية، وكل ذلك بفضل تقنياتنا وهندستنا الحصرية. وتضع هذه المزايا مجتمعة معيارًا جديدًا لما يمكن أن تكون عليه سيارة رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة عالمية المستوى."

ينطلق الأداء الاستثنائي لسيارة Gravity، على الطرق المعبدة والوعرة على حد سواء، من منصة جديدة كليًا طُوِّرت من الصفر لتكون سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بطابع رياضي. وتضم السيارة محركين، ونظام دفع رباعي، ونظام تعليق هوائيًا قابلًا للتعديل كتجهيز أساسي، ما يمنح الركاب تجربة قيادة سلسة ومريحة على مختلف الطرق، حتى عندما ينتهي الرصيف وتبدأ المسارات الوعرة. كما يعزز نظام توجيه المحور الخلفي المتوفر في Lucid Gravity ديناميكيات القيادة عند السرعات العالية، ويوفر تحكمًا استثنائيًا على الطرق المتعرجة، ويجعل القيادة اليومية أسهل من أي وقت مضى عبر تقليص المساحة اللازمة للمناورة في شوارع المدن الضيقة ومواقف السيارات المزدحمة.

تعيد Lucid Gravity تعريف فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال تقديم العملية التي تميز سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كاملة الحجم ضمن أبعاد خارجية لسيارة متوسطة الحجم، مع مقصورة داخلية رحبة ومريحة تتسع بسهولة لما يصل إلى سبعة بالغين، من دون أي تنازل عن المساحة أو الكفاءة أو الأداء أو سهولة الاستخدام. وتتكامل مقاعد الصف الثاني المنزلقة مع طاولات راحة مدمجة متوفرة اختياريًا لتقديم تجربة راقية لركاب المقاعد الخلفية. وتمتد الرحابة إلى الصف الثالث، بما يتيح ترتيبًا مريحًا لسبعة ركاب ويجعلها السيارة المثالية لكل مغامرة.

ويستند كل ذلك إلى منظومة الحركة العالية الكفاءة والمصغّرة الحجم في Lucid، إلى جانب الشحن فائق السرعة. وتصل نتيجة ذلك إلى مدى قيادة يبلغ 450 ميلًا وفق تقديرات وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، مع شحن سريع بالتيار المستمر يضيف 200 ميل من المدى في أقل من 11 دقيقة، بما يضمن أسهل تجربة شحن وأسرعها عبر أكثر من 32,500 محطة شحن سريع بالتيار المستمر في أمريكا الشمالية.

وستُعرض Lucid Gravity في معرض نيويورك الدولي للسيارات 2026 خلال الفترة من 3 إلى 12 أبريل. وسيتمكن زوار المعرض من الاطلاع عن كثب على مساحتها الرائدة في فئتها، وتوزيع فضائها الداخلي، ومواصفاتها الفاخرة، وتجربة المستخدم التي تقدمها. كما سيتمكنون من اختبار أداء Lucid Gravity في حلبة اختبار السيارات الكهربائية الخاصة بالمعرض.

Lucid Gravity متاحة للطلب عبر الموقع الإلكتروني Lucidmotors.com/gravity.

نبذة عن Lucid Group

Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID) شركة تكنولوجيا تبتكر تجارب تنقل استثنائية، وتسهم عبر الابتكار في دفع العالم إلى الأمام. واستنادًا إلى التكنولوجيا الحصرية لـ Lucid وبنيات المركبات المحكومة بالبرمجيات الخاصة بها، تجسّد تشكيلة الشركة من السيارات الحائزة على جوائز نهج Lucid القائم على "Compromise Nothing™" في القطاعات الراقية من سوق السيارات العالمية. وتقوم Lucid بتصميم منتجاتها وهندستها داخليًا وتجميعها في منشآتها المتكاملة عموديًا في أريزونا والمملكة العربية السعودية، بما يتيح الابتكار المستمر عبر المركبات والبرمجيات وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة والقدرات الجاهزة للقيادة الذاتية.

