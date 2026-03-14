شركة Lucid توضح تفاصيل منصة Midsize القادمة وتعلن عن مصادر إيرادات متكررة جديدة، مع توضيح مسار منضبط للتوسع المُربح

تشمل الإستراتيجية متعددة الجوانب لتحقيق الربحية ما يلي: توسيع مصادر الإيرادات من البرمجيات وخدمات التنقل، وزيادة حجم التصنيع، وتخصيص رأس المال بشكل صارم، وخفض تكاليف المواد

كشفت الشركة عن تفاصيل تقنية وإستراتيجية رئيسية لمنصة Midsize القادمة، والتي تقدم ميزات رائدة في فئتها مع تحسين كفاءة التصنيع وخفض التكاليف

تتضمن المنصة ثلاثة طرازات، أول طرازين هما Lucid Cosmos و Lucid Earth

سلّطت الشركة الضوء على المناقشات المتقدمة مع شركة Uber لإنهاء اتفاقٍ لنشر مركبات منصة Lucid Midsize على نطاق مماثل لبرنامج التاكسي الروبوت Gravity ، مع نية زيادة هذا النطاق بمرور الوقت

قدمت الشركة أيضًا Lunar ، وهو مفهوم التاكسي الروبوت ذاتي القيادة المصنوع خصيصًا المُعتمد على منصة Midsize

تمثل وحدة الدفع الجديدة Atlas امتدادًا لريادة Lucid في الكفاءة مع خفض التكاليف

نيوارك، كاليفورنيا، 14 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت .Lucid Group, Inc (مؤشر بورصة ناسداك: LCID)، وهي الشركة المُصنِّعة لأحدث المركبات والتقنيات المحكومة بالبرمجيات في العالم، اليوم عن إستراتيجية مالية ومنتجات شاملة تهدف إلى توسيع أعمالها، وتسريع طريقها نحو تحقيق الربحية والتدفق النقدي الحر الإيجابي، وتعزيز ريادتها التقنية في الفئات الراقية الأعلى حجمًا ضمن سوق السيارات العالمي.

في يوم المستثمرين الذي عقدته شركة Lucid في نيويورك، استعرضت الشركة العناصر التقنية والإستراتيجية الرئيسية لمنصة Midsize القادمة، وكشفت عن وحدة الدفع الكهربائية من الجيل التالي Atlas. كما عرضت Lucid أيضًا التحديثات البرمجية والتقنية المُخطط لها، بما في ذلك مساعد الذكاء الاصطناعي داخل المركبة، وخارطة طريق القيادة الذاتية، وأكدت إستراتيجيتها لتحقيق إيرادات من البرمجيات والخدمات بينما توسِّع أعمالها.

سلّطت Lucid الضوء أيضًا على التقدم المستمر في علاقتها الإستراتيجية مع شركة Uber، حيث تقوم الشركتان بإنهاء اتفاق لنشر مركبات منصة Lucid Midsize على نطاق مماثل لبرنامج التاكسي الروبوت Gravity، مع نية زيادتها بمرور الوقت.

معًا، تُمثل هذه الإعلانات مرحلة تحول محورية لشركة Lucid، حيث تستفيد الشركة من ريادتها التقنية ونهجها القائم على الكفاءة العالية لتعزيز التنفيذ على المدى القريب وتسريع مسارها نحو تحقيق الربحية وتوليد تدفقات نقدية حرة.

قال Marc Winterhoff، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة Lucid: "لقد أثبتت Lucid بالفعل قدراتها من خلال ريادتها في التكنولوجيا والمنتجات". "واليوم نحافظ على نفس الحمض النووي لمنتجات وتقنيات Lucid، مع تطبيق قدر أكبر من التوسع وكفاءة رأس المال والانضباط في التكاليف، والخفض الملموس في النفقات، لبناء شركة قوية ذات مسار واضح وموثوق نحو الربحية وتوليد التدفقات النقدية الحرة، مدعومين بما ننفذه حاليًا وما نبنيه للمستقبل".

وقال Dara Khosrowshahi، الرئيس التنفيذي لشركة Uber: "ننظر إلى Lucid كشريك إستراتيجي رئيسي بينما نواصل نشر المركبات ذاتية القيادة بسرعة حول العالم". "إن الكفاءة الفائقة التي تتمتع بها Lucid، وهندسة مركباتها الجاهزة للقيادة الذاتية، ونهجها الذي يركز على العميل، تمنحنا الثقة في قدرتنا على تقديم خدمات تنقل ذاتية القيادة على نطاق عالمي معًا".

كما كشفت Lucid أيضًا عن Lunar، وهو مفهوم تاكسي روبوت بمقعدين مُصمّم خصيصًا بالاعتماد على منصة Midsize، لتحقيق أقصى درجات الكفاءة، ومعدل الاستخدام، والجدوى الاقتصادية التشغيلية مدى الحياة. على الرغم من أن Lunar ما زال في مرحلة المفهوم التجريبي، إلا إنه يُبرز الإمكانات الكبيرة لمنصة Midsize الخاصة بالشركة في دعم تطبيقات القيادة الذاتية والاستخدامات التجارية مستقبلاً.

تحديد مسار نحو الربحية: مبني على التنفيذ قصير المدى والنمو القابل للتوسع

أكدت Lucid أن إستراتيجيتها ترتكز على التنفيذ في المدى القريب. في عام 2026، تركز الشركة على زيادة التوسع في Lucid Gravity، وتوسيع نطاق حضورها التجاري عالميًا، وتطوير منتجات البرمجيات والخدمات، وتسريع مبادرات خفض تكاليف المواد وتحسين كفاءة التصنيع، مع الحفاظ على انضباط صارم في تخصيص رأس المال؛ لتقليص المدة اللازمة للوصول إلى تدفقات نقدية حرة إيجابية.

أوضحت شركة Lucid العوامل الرئيسية التي تستند إليها هذه المرحلة الانتقالية: 1) التوسع في منصة Midsize لزيادة حجم السوق القابل للاستهداف بشكلٍ كبير وتحسين استيعاب التكاليف الثابتة؛ 2) تحقيق كفاءة عالية في الهندسة والتصنيع لخفض تكلفة المواد، بما في ذلك البطارية والعمالة وكثافة رأس المال؛ 3) تنويع مصادر الإيرادات لتشمل البرمجيات والخدمات وتراخيص المنصة وشراكات التاكسي الروبوت والقيادة الذاتية؛ إضافةً إلى 4) إقامة شراكات ذات كفاءة رأسمالية، لا سيما في مجالي التاكسي الروبوت وتراخيص المنصة.

قال توفيق بوسعيد، الرئيس المالي (CFO) في شركة Lucid: "إن ريادة Lucid في التكنولوجيا أصبحت الآن متوافقة بالكامل مع نموذج أعمال مصمم للتوسع". "وبينما تعمل منصة Midsize على تحسين التكلفة الاقتصادية للوحدة بشكلٍ جوهري على المدى المتوسط، فإن التقدم على المدى القريب يتحقق من خلال زيادة إنتاج Gravity، والانضباط في استخدام رأس المال، وتنويع مصادر الإيرادات، بما يسرّع مسارنا نحو ربحية مستدامة وتدفقات نقدية حرة إيجابية".

طرازا Lucid Cosmos وLucid Earth يوسّعان نهج "Compromise Nothing" للوصول إلى الفئات الراقية عالية الحجم

تم تصميم منصة Midsize الجديدة من Lucid بالكامل من الأساس لتقديم مركبات رائدة في فئتها بسعر متاح أكثر، يبدأ من أقل من 50,000 دولار أمريكي، مع الاستمرار في تقديم مدى القيادة والكفاءة والأداء ومتعة القيادة التي تميز علامة Lucid.

طراز Lucid Cosmos هو سيارة SUV (سيارة رياضية متعددة الاستخدامات) مُصممة للعملاء الذين يبحثون عن الكفاءة الاستثنائية والمساحة والأداء. أما طراز Lucid Earth فهو سيارة SUV (سيارة رياضية متعددة الاستخدامات) تمتد فيها ديناميكيات القيادة المميزة والكفاءة التي تشتهر بها الشركة لتحقيق منتج يستهدف العملاء ذوي الطابع الأكثر مغامرة. ستكشف Lucid لاحقًا عن تفاصيل إضافية حول طراز استهلاكي ثالث ضمن فئة Midsize.

قال Derek Jenkins، نائب الرئيس الأول للتصميم والعلامة التجارية في Lucid: "بفضل منصة Midsize، لم نتنازل عما يجعل Lucid مميزة، بل قمنا بتصميمها بحيث تكون قابلة للتوسع". "هذه المركبات تقدم تصميمًا يميز Lucid عن غيرها مع خصائص القيادة الخاصة بها، مع اعتماد نهج أبسط بكثير وأكثر كفاءة في التصنيع والتكلفة".

منصة Midsize تعزز ريادة الكفاءة مع خفض التكاليف

أكدت Lucid أن الكفاءة تظل العامل الأساسي الذي يميز الشركة، ليس فقط كمنفعة للعملاء، بل كميزة تجارية هيكلية. تتيح الكفاءة العالمية الرائدة في الصناعة تحقيق مدى القيادة المطلوب باستخدام بطاريات أصغر بكثير، مما يمثل ميزة حاسمة نظرًا لأن البطاريات تشكل ما يقارب 30% إلى 40% من تكلفة السيارة الكهربائية.

قال عماد دلالة، نائب الرئيس الأول للهندسة والبرمجيات في Lucid: "إن ريادتنا في الكفاءة تتحول مباشرة إلى ريادة في خفض التكاليف مع منصة Midsize الخاصة بنا". "فالبطاريات الأصغر، وعدد الأجزاء الأقل، ومستوى التكامل الأعلى تعني تكلفة أقل، وأداء أفضل، وتجربة متفوقة للعملاء، وكل ذلك في الوقت نفسه".

في قلب منصة Midsize تأتي وحدة الدفع الكهربائية الجديدة كليًا Atlas من Lucid. تعزز وحدة Atlas نهج Lucid للكفاءة المتكاملة من خلال تصميم أصغر وأخف وزنًا وأكثر بساطة، مع استخدام هياكل وقواعد تثبيت متطابقة في الأمام والخلف، ما يساعد على تحسين قابلية التوسع في التصنيع ورفع كفاءة التكلفة.

سلطت Lucid الضوء أيضًا على فلسفتها المبسطة تمامًا "التصميم من أجل التصنيع"، حيث ألغت — على سبيل المثال — الزخارف التقليدية عند خط النوافذ في الأبواب (beltline moldings)، مما يقلل عدد الأجزاء ووقت التجميع والتكلفة، وفي الوقت نفسه يمنح السيارة تصميمًا خارجيًا أكثر بساطة وانسيابية.

قال Winterhoff: "من خلال تصميم المركبة بالكامل كنظام متكامل واحد، رفعت Lucid مستوى المعايير في عالم السيارات الكهربائية". "ومع منصة Midsize، يقدّم هذا النهج منتجات رائدة في فئتها، إلى جانب نموذج أعمال قابل للتوسع ومربح، يضع مركباتنا في موقع يمكنها من المنافسة والتفوق على مركبات محركات الاحتراق الداخلي على نطاق واسع".

نبذة عن مجموعة Lucid

Lucid Group, Inc. (مؤشر بورصة ناسداك: LCID) هي شركة تكنولوجيا تخلق تجارب تنقل استثنائية من خلال الابتكار لدفع العالم إلى الأمام. بالاعتماد على تكنولوجيا Lucid الحصرية وبنيات المركبات المحكومة بالبرمجيات، فإن تشكيلة الشركة من المركبات الحائزة على جوائز تجلب نهج "™Compromise Nothing" الخاص بمجموعة Lucid إلى القطاعات الراقية من سوق السيارات العالمية. تقوم Lucid بتصميم وهندسة منتجاتها داخليًا وتُصَنِّع في منشآتها المتكاملة عموديًا في ولاية أريزونا وفي المملكة العربية السعودية، مما يتيح الابتكار المستمر في المركبات والبرمجيات وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة والقدرات الجاهزة للقيادة الذاتية.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في أحكام "الملاذ الآمن" الواردة في قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة بالولايات المتحدة لعام 1995. يمكن تحديد البيانات التطلعية باستخدام كلمات مثل "تقدير" أو "خطة" أو "مشروع" أو "توقع" أو "ينوي" أو "سوف" أو "يتعين" أو "يتوقع" أو "يستبق" أو "يعتقد" أو "يسعى" أو "يستهدف" أو "يستمر" أو "يمكن" أو "ربما" أو "يُحتمل" أو "ممكن" أو "محتمل" أو "يتنبأ" أو غيرها من التعبيرات المماثلة التي تتنبأ أو تشير إلى الأحداث أو الاتجاهات المستقبلية أو التي ليست بيانات عن مسائل تاريخية. تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتوقعات Lucid المتعلقة بخصوص توقيت الوصول إلى ربحية عند مستوى الهامش الإجمالي والتدفق النقدي الحر الإيجابي، والتقدم في العلاقة الإستراتيجية مع Uber، وتوسيع مصادر الإيرادات، والأداء النهائي لوحدة محرك Atlas الجديدة، والتفاصيل والسعر الأولي لسيارات Midsize، والنموذج الاستهلاكي الثالث القادم ضمن فئة Midsize، ومفهوم التاكسي الروبوت Lunar، وإستراتيجية Lucid. تعتمد هذه البيانات التطلعية على افتراضات متنوعة، سواء تم ذكرها في هذا البيان أم لا، إضافةً إلى التوقعات الحالية لإدارة Lucid. ليس المقصود من هذه البيانات التطلعية أن تكون ضمانًا أو تأكيدًا أو تصريحًا قطعيًا بحقيقة أو احتمالية ما، ولا ينبغي للمستثمرين الاعتماد عليها. فالوقائع والأحداث الفعلية يصعب أو يستحيل التنبؤ بها، وقد تختلف عما وَردَ في هذه البيانات التطلعية. والعديد من هذه الوقائع والأحداث الفعلية خارج نطاق سيطرة Lucid. تخضع هذه التصريحات التطلعية لعدد من المخاطر وحالات عدم اليقين، بما في ذلك العوامل المذكورة ضمن عبارات التحذير و"عوامل المخاطر" الواردة في التقرير السنوي للشركة على النموذج 10-K عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وكذلك في التقارير اللاحقة على النموذج 8-K، وغيرها من المستندات التي قدمتها أو ستقدمها شركة Lucid إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. إذا تحققت أي من هذه المخاطر أو ثبت أن افتراضات Lucid غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن النتائج التي تنطوي عليها هذه البيانات التطلعية. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها Lucid حاليًّا أو تعتقد Lucid حاليًّا أنها غير جوهرية قد تتسبب أيضًا في اختلاف النتائج الفعلية عن الواردة في البيانات التطلعية. إضافة إلى ذلك، تعكس البيانات التطلعية توقعات شركة Lucid أو خططها أو توقعاتها للأحداث ووجهات النظر المستقبلية ابتداءً من تاريخ هذا البيان. تتوقع شركة Lucid أن تتسبب الأحداث والتطورات اللاحقة في تغيير تقييمات الشركة. ومع ذلك، وفي حين أن Lucid قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في مرحلة ما في المستقبل، فإن Lucid تخلي مسؤوليتها على وجه التحديد عن أي التزام للقيام بذلك. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة Lucid ابتداءً من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البيان. وبناء على ذلك، ينبغي عدم الاعتماد بشكل غير مُبرر على البيانات التطلعية.

