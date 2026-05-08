LUYUAN تُنشئ مركزًا لتطوير السوق في غرب إفريقيا في نيجيريا، بهدف ترسيخ نهج التوطين عبر دمج "معايير المنتجات الصينية + خبرة القنوات الإفريقية"

شنغهاي، 8 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت LUYUAN Group (HK.02451)، الرائدة عالميًا في مجال الدراجات الكهربائية ثنائية العجلات، اليوم عن تأسيس مركز تطوير سوق غرب إفريقيا في نيجيريا، وذلك خلال مؤتمر LUYUAN للشركاء الخارجيين لعام 2026 الذي عُقد في مدينة شنغهاي. ويتم تشغيل هذا المركز من قِبل شركة .Jinhua Rainsun International Trade Co., Ltd (Rainsun)، ويُعد خطوة محورية في استراتيجية LUYUAN القائمة على "البحث والتطوير وسلسلة التوريد في الصين + التصميم العالمي + العمليات المحلية" في غرب إفريقيا، كما يمثل علامة فارقة في جهود الشركة لتصدير قدراتها وتعزيز حضورها في مختلف أنحاء القارة.

بدأت شركة Rainsun نشاطها في قطاع المنسوجات، ثم تطورت خلال ما يقارب 20 عامًا لتصبح واحدة من أبرز شركات التجارة في نيجيريا. وتمتد شبكة توزيعها اليوم لتغطي جميع ولايات البلاد. وبعد عقدين من العمل الميداني داخل السوق، اكتسبت Rainsun فهمًا عميقًا للظروف المحلية، بما في ذلك المناخ القاسي، وصعوبة البنية التحتية والطرق، والأهم من ذلك كله إدراكها لاحتياجات المستهلكين المحليين الذين يفضلون المنتجات الموثوقة والمتينة والصادقة في جودتها.

قال Sun Huan، رئيس شركة Rainsun: "إن السوق الإفريقي لا ينجذب إلى أساليب التسعير الوهمية أو التخفيضات السطحية. بل يثق فقط في الجودة الحقيقية والمتينة". "إن إصرار شركة LUYUAN على تطوير تقنيات أساسية مثل المحرك المبرد بالسائل، والذي أثبت كفاءته لدى عشرات الملايين من المستخدمين في الصين، هو السبب الرئيسي الذي دفعنا لاختيار الشراكة مع LUYUAN. ستركز الشركة على تكييف المنتجات محليًا، وتوسيع شبكات التوزيع بشكل واسع، وتقديم دعم خدماتي منهجي، بهدف جعل المنتجات الصينية عالية الجودة رفيقًا موثوقًا لمستخدمي الدراجات في إفريقيا".

وأفاد HU Jihong، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ LUYUAN Group: "هذا المركز ليس مكتب مبيعات. بل نحن نبني قدرات حقيقية في الأماكن التي تحتاج إليها بالفعل". "تُسهم LUYUAN بتقنياتها الأساسية ومنتجاتها التي أثبتت كفاءتها في أكبر سوق للدراجات ثنائية العجلات في العالم. بينما تقدم شركة Rainsun خبرتها المحلية الممتدة على مدى عقدين وشبكات خدماتها الواسعة. وبالعمل معًا، نوفر لمستخدمي نيجيريا حلول تنقل خضراء أكثر موثوقية وملاءمة لاحتياجاتهم".

سيعمل مركز تطوير سوق غرب إفريقيا على إنشاء مراكز متخصصة لخدمات ما بعد البيع، ومراكز للتدريب الفني، إضافة إلى مراكز لتخزين قطع الغيار، وذلك لتقديم دعم متكامل للوكلاء المحليين والمستخدمين. كما سيقوم المركز أيضًا بتكييف مجموعة منتجات LUYUAN بما يتناسب مع ظروف القيادة في نيجيريا، بما يضمن أن تكون كل مركبة مصممة لتحمل الحرارة العالية، والغبار، والطرق الوعرة في القارة الإفريقية.

نبذة عن LUYUAN Group

تُعد LUYUAN Group رائدة عالميًا في مجال الدراجات الكهربائية ثنائية العجلات، وتمتلك خبرة أساسية في تقنيات المحركات المبردة بالسائل وأنظمة نقل الحركة الذكية. وتضم محفظة علاماتها التجارية كلاً من LUYUAN وLYVA. وفي عام 2026، أطلقت LUYUAN ستة مراكز ابتكار موزعة عبر أوروبا وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وإفريقيا، كما كشفت عن شبكة شركاء عالمية تضم BMW Group – في خطوة تعكس تسارع تحولها من مفهوم "صُنع في الصين" إلى منصة منظومة عالمية متكاملة.

