LUYUAN établit un centre de développement du marché de l'Afrique de l'Ouest au Nigéria, ancrant la localisation avec des « normes de produits chinoises et l'expertise des canaux africains »

SHANGHAI, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- LUYUAN Group (HK.02451), leader mondial des deux-roues électriques, a annoncé aujourd'hui la création de son Centre de développement du marché de l'Afrique de l'Ouest au Nigeria à l'occasion de la Conférence des partenaires étrangers de LUYUAN 2026 qui s'est tenue à Shanghai. Exploité par Jinhua Rainsun International Trade Co, Ltd. (Rainsun), le centre est un moment décisif dans la stratégie de LUYUAN de « Recherche et développement et chaîne d'approvisionnement en Chine + conception mondiale + opérations locales » en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'une étape importante dans sa volonté de développer ses capacités d'exportation sur le continent.

Rainsun a débuté dans le textile et est devenu, en presque 20 ans, un négociant de premier plan au Nigeria. Son réseau de distribution couvre tous les États. Après deux décennies sur le terrain, Rainsun connaît le climat extrême du Nigeria, les conditions routières difficiles et, surtout, la demande locale de produits fiables, durables et honnêtes.

« Le marché africain ne tombe pas dans le piège des prix bas. Il ne fait confiance qu'à une qualité irréprochable », a déclaré Sun Huan, président de Rainsun. « La persistance de LUYUAN dans des technologies de base telles que le moteur à refroidissement liquide, éprouvé par des dizaines de millions d'utilisateurs en Chine, est précisément la raison pour laquelle nous avons choisi de nous associer à LUYUAN. Nous nous concentrerons sur l'adaptation des produits aux spécificités locales, sur l'extension des canaux de distribution et sur le soutien systématique des services, afin que les produits chinois de qualité deviennent les compagnons incontournables des cyclistes africains. »

« Ce centre n'est pas un bureau de vente. Nous renforçons nos capacités là où elles sont importantes », a souligné HU Jihong, fondateur et PDG du groupe LUYUAN. « LUYUAN propose des technologies et des produits de base validés par le plus grand marché mondial des deux-roues. Rainsun apporte deux décennies de connaissances locales et de réseaux de services. Ensemble, nous offrons aux utilisateurs nigérians les solutions de mobilité verte les plus fiables et les mieux adaptées. »

Le centre de développement du marché de l'Afrique de l'Ouest va mettre en place des centres de service après-vente, des centres de formation technique et des centres de stockage de pièces détachées afin d'offrir une assistance unique aux concessionnaires et aux utilisateurs locaux. Le centre adaptera également le portefeuille de produits LUYUAN aux conditions de conduite du Nigeria, en veillant à ce que chaque véhicule soit conçu pour faire face à la chaleur, à la poussière et aux routes accidentées de l'Afrique.

À propos du groupe LUYUAN

Le groupe LUYUAN est un leader mondial dans le domaine des deux-roues électriques, dont le cœur de métier est la technologie des moteurs à refroidissement liquide et les systèmes de transmission intelligents. Son portefeuille de marques comprend LUYUAN et LYVA. En 2026, LUYUAN a lancé six centres d'innovation en Europe, en Asie du Sud-Est, en Asie centrale et en Afrique, et a dévoilé un réseau mondial de partenaires, dont le groupe BMW, accélérant ainsi sa transformation du « Made in China » en une véritable plateforme d'écosystème mondial.

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