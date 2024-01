Lynk & Co تتألق في عالم السيارات في مدينة هوشي منه لاستقبال العام الجديد

مدينة هو تشي منه، فيتنام، 18 يناير/كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- افتتح مركز Lynk & Co Center في مدينة هوشي منه رسميًا في 13 يناير 2024. يُعد الافتتاح الكبير لمركز Lynk & Co Center في مدينة هوشي منه بمثابة ترحيب رسمي للعلامة التجارية في هذه المنطقة الجنوبية الحيوية، موطن المركز الحضري في فيتنام. تدمج Lynk & Co بسلاسة في النسيج الديناميكي لمدينة هوشي منه، لتصبح إضافة مثالية إلى المشهد العصري الملون للمدينة.

يتمتع مركز Lynk & Co بموقع متميز على شارع نغوين هو كان في منطقة بين ثانه الحيوية في مدينة هوشي منه، والتي تقع ضمن قلب المنطقة المركزية المتنوعة. يتمتع المركز بموقعه المجاور لمجتمع فين هومز الراقي، مستفيداً من مزايا بيئة فاخرة. يعتبر الموقع، الذي كان في السابق معرضًا للسيارات، بأنه يحتوي على مساحات وظيفية موجودة يمكن إعادة استخدامها بشكل مبدع، مما يتيح لمركز Lynk & Co تلبية احتياجات عرض السيارات الحالية بينما يوفر للعملاء مكانًا أكثر راحة وفعالية لشراء السيارات.

يمتد المبنى الرائع لمركز Lynk & Co في مدينة هوشي منه على أربعة طوابق وتقريباً 5000 متر مربع، مما يجعله واحدًا من أكبر صالات عرض لـ Lynk & Co حتى الآن. يتميز المركز بطابع معماري حديث يتسم بالزجاج الشفاف وتصميم فسيح، مما يضمن التهوية الأمثل ورؤية واسعة. يسهم التصميم الواسع والمشرق في خلق جو ممتع للعملاء في استكشاف خيارات شراء السيارات المختلفة. تم تصميم الطابق الأرضي بعناية لاستضافة منطقة عرض السيارات، حيث يتم عرض مجموعة من السيارات المميزة، بما في ذلك سيارة الSUV الكبيرة من فئةC ، 01Lynk & Co ، وسيارة الكروس اوفر الأنيقة 05 Lynk & Co، والطراز الفخم الرائد، 09 Lynk & Co.

يتخطي مركز Lynk & Co الحدود لعرض طرازات السيارات، حيث يحتضن مفهوم "أكثر من مجرد سيارة" لدى Lynk & Co. إنه مخصص لتوفير تجربة شراء سيارة شاملة وبسيطة. يعد بار القهوة مثاليًا للدردشة، في حين يوفر غرفة تسليم السيارات بيئة ترحيبية لأصحاب السيارات الجديدة. مناطق المشورة الخدمية والتواصل تقدم المساعدة المهنية وتشجع على التفاعل المفتوح، بينما توفر غرفة الـ VIP بيئة حميمة للعملاء المرموقين.

شهد افتتاح المركز مرحلة جديدة في رحلة Lynk & Co في فيتنام. خلال حفل الافتتاح، أعربت الشركة عن فخرها الكبير بالتعاون مع مجموعة TASCO لتقديم منتجاتها الجديدة الفريدة، التي تتميز بالأناقة والتكنولوجيا المتطورة، إلى فيتنام. شمل الحفل عروضًا ساحرة، ومدرجًا أنيقًا، ومشروبات تحمل الطابع الخاص بLynk & Co ، وفرقة موسيقية، وراقصين يتألقون بالحيوية، مما أضفى تجربة لا تُنسى. كان افتتاح مركز Lynk & Co في هذه المدينة المليئة بالحيوية هو خطوة مهمة في رحلة Lynk & Co "تغيير التنقل إلى الأبد".

في عام 2024، ستسرع Lynk & Co، وهي في رحلة جديدة، توسيع نطاقها في أسواق جنوب شرق آسيا، بما في ذلك فيتنام والفلبين، مع الاستمرار في التوسع المستمر في مناطق مثل الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. تهدف العلامة التجارية إلى إثراء نقاط الاتصال مع العلامة التجارية عبر الإنترنت وغيرها من القنوات، مع تعزيز شامل للوعي والتعرف على العلامة التجارية، لتوفير تجربة سفر ممتعة للمستخدمين على مستوى العالم.

نبذة عن Lynk & Co:

وُلدت Lynk & Co عالمية ومنفتحة ومتصلة في عام 2016، مصممة للجيل الجديد من سكان المدن المنفتحين. إنها ليست مجرد علامة تجارية جديدة للسيارات، ولكنها علامة تجارية جديدة في صناعة السيارات، تهدف إلى بناء منصة منفتحة تربط بين الأشخاص والسيارات والعالم.

للتواصل:

[email protected]