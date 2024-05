تألق ثقافة سباقات TCR لشركة Lynk & Co في معرض بكين الدولي للسيارات لعام 2024

بكين, 1 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- في معرض بكين الدولي للسيارات لعام 2024، تعرض Lynk & Co حاليًا مجموعة EM-P من النماذج، إلى جانب عدد كبير من شاشات "أكثر من سيارة" ومشاهد شوارع أوروبية جذابة. يعتبر التراث السباقي لسلسلة Lynk & Co 03 في جولة TCR العالمية محور هذه المعالم السياحية في منطقة المعرض، مما يجذب الزوار للتفاعل معها. يمكن للمشاركين الخوض في تاريخ سباق TCR لشركة Lynk & Co أثناء تجربة التثبيتات التفاعلية للحصول على إحساس حقيقي بالمسار.

منذ أن بدأت العلامة التجارية في دعم فريق Lynk & Co Cyan Racing في عام 2019، مما أدى إلى انتصارهم في بطولة WTCR (جولة TCR العالمية الآن) السنوية، حصل الفريق على ست بطولات عالمية بحلول عام 2023K تتألف من لقبين للسائقين وأربعة ألقاب للفريق. هذا الإنجاز الملحوظ يمثل التاج الثلاثي الأول والوحيد في تاريخ سباقات TCR.

يتكون تصميم المحرك القوي لسيارة السباق TCR لِـ Lynk & Co 03 من محرك توربيني مكون من 4 أسطوانات سعة 2 لتر مع تقنية الحقن المباشر. بفضل قوة مذهلة تبلغ 340 حصانًا (وفقًا لمعايير توازن الأداء WSC)، يتيح هذا المزيج القوي أداءً متميزًا على مضمار السباق. ينتج المحرك أيضًا عزم دوران قوي يبلغ 410 نيوتن متر، مما يمنحه القوة والسرعة اللازمة للتنافس في أعلى مستويات رياضة السيارات.

تحتوي سلسلة 03 المعروضة في هذا الحدث على أداء متميز. استنادا إلى بنية CMA، تحتفظ TCR 03 بنظام المحرك والهيكل الأصلي من نموذج الإنتاج Lynk & Co 03. توفر خصائص الأجهزة المتميزة لسلسلة 03 التلاعب والتنظيم الدقيقين والتشغيل السريع والظروف المثلى لضبط وتخصيص 03 TCR. وبصرف النظر عن إنجازاتها في السباقات، تلتزم Lynk & Co بدمج التكنولوجيا والتصميم من السباقات في سيارات الإنتاج لتحسين إمكانية الوصول والاستدامة.

سيتنافس فريق Lynk & Co Cyan Racing على حلبة المغرب من 3 إلى 4 ماي/أيار. تتطلع Lynk & Co إلى جلب روحها التي تحدد الاتجاهات والسيارات التي تعمل على البطولة إلى الضيوف في Auto China في عام 2024. كجزء لا يتجزأ من مفهوم العلامة التجارية "أكثر من سيارة"، تعزز Lynk & Co بنشاط ثقافة رياضة السيارات التي تحدد الاتجاهات. من خلال دمج تكنولوجيا السباقات لتحسين أداء المنتج، تهدف العلامة التجارية إلى إنشاء نظام بيئي رياضي شامل للسيارات.

نبذة عن Lynk & Co:

أُطلِقت العلامة التجارية Lynk & Co في عام 2016 بما يلائم احتياجات الجيل الجديد من سكان المدن المفتوحة. Lynk & Co ليست مجرد علامة تجارية جديدة للسيارات ولكنها علامة تجارية رائدة في عالم صناعة السيارات. تهدف هذه العلامة التجارية، التي أُسِست لتكون عالميةً ومنفتحةً ومتصلةَ، إلى إنشاء بناء منصة تربط المستهلكين بالسيارات والعالم من حولهم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2401481/Lynk___Co_03_Series_Showcased_2024_Beijing_International_Automotive.jpg