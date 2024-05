يعود Lynk & Co Cyan Racing إلى مراكش ويحقق فوزًا آخر في السباق

Lynk & Co Cyan Racing Wins Two FIA TCR World Tour Victories in Morocco

مراكش، المغرب، 9 مايو 2024 /PRNewswire/ -- عرضت شركة Lynk & Co Cyan Racing أداءً رائعًا في مضمار سباق مراكش خلال كأس سيارات الجولة العالمية TCR لعام 2024 في الثالث والرابع من مايو. قاد Ma Qinghua سيارة سباق Lynk & Co 03 TCR للفوز بالجولة الثانية، بينما حصل Yann Ehrlacher و Santiago Urrutia على المركزين الأول والثاني على التوالي في الجولة الأولى. منذ عام 2019، عززت Lynk & Co مكانتها بوصفها قوةً مهمةً في ثقافة رياضة السيارات العالمية من خلال تحقيق نتائج متميزة. مع ما مجموعه ست بطولات عالمية، بما في ذلك أربع بطولات فريق وبطولتي سائق، مَثلّت العلامة التجارية فلسفة "أكثر من سيارة" من خلال إنجازاتها الاستثنائية.

تعتمد سيارة سباق Lynk & Co 03 TCR الفائزة بالبطولة على طراز إنتاج Lynk & Co 03 وقد خضعت لتعديلات سباق احترافية مع الاحتفاظ بمحرك المصنع 2.0T ونظام الهيكل. تمتلك طرازات Lynk & Co 03 جينات رياضية متميزة بسبب منصة CMA، التي تضع أساسًا قويًا لتحسينات سيارة السباق Lynk & Co 03 TCR. مع تعديلات محددة في الكبح والتعليق والطاقة لتناسب البيئة الساخنة وخصائص حلبة مراكش في مايو ، حققت سيارة سباق 03 TCR، التي يقودها Ma Qinghua و Yann Ehrlacher و Santiago Urrutia، بطولتين واحتلت مركزًا ثانيًا مرةً واحدةً. يؤكد هذا الأداء المتميز القدرات الاستثنائية لسيارات سلسلة Lynk & Co 03.

الدورة الرياضية Moulay El Hassan، والتي تبلغ 1.701 كم، هي الأقصر في جولة TCR العالمية لهذا العام. تحتوي على نسق عكس اتجاه عقارب الساعة مع 8 زوايا ومستقيم طويل. تشتهر T6-T8 بزوايا السرعة المتوسطة إلى المنخفضة، إذ يتطلب مزيج الزوايا الثلاثية والمنحدر المتدرج تحكمًا دقيقًا في الهيكل ومخرج عزم الدوران.

كان لدى Ma Qinghua خبرة سابقة في السباق في الدائرة المغربية، وهذه المرة، شارك في الجولة الثانية من المسابقة. استنادًا إلى أداء وتجربة السائقين الآخرين في الجولة الأولى، بالإضافة إلى فهم عميق للبيئة الطبيعية وظروف المسار، تم إجراء تعديلات مستهدفة على سيارة سباق 03 TCR. بالإضافة إلى تحقيق انخفاض الوزن بمقدار 20 كيلوغرامًا، حدّ نظام BOP (موازنة الأداء) في الموقع تحديدًا من قوة المحرك إلى 97.5٪ وقام بالتحكم في إزالة الهيكل من الأرض إلى 80 مم. في بيئة 35 درجة مئوية، فازت بالبطولة في أفضل حالة تسابق. بعد السباق، شارك Ma Qinghua فرحته وقال: "أنا سعيد للغاية! لقد سابقت هنا من قبل، ولكن هذا هو أول انتصار لي وأستمتع به كثيرًا. شكرًا جزيلاً للجميع في الفريق، في الموطن في مقرCyan Racing HQ ، Lynk & Co وGeely Group Motorsport. دعونا نواصل هذا الشعور للجزء المتبقي من الموسم".

شركة Lynk & Co هي علامة تجارية للسيارات مصممة للجيل الجديد من السكان الحضريين المنفتحين. تكتسب العلامة التجارية باستمرار الخبرة من السباقات، وتدمج تكنولوجيا سيارات السباق والتصميم في نماذج الإنتاج الخاصة بها، مما يعزز التعامل والموثوقية. مع سلسلة Lynk & Co 03 التي تقود الطريق، تلتزم Lynk & Co بفلسفة العلامة التجارية "أكثر من سيارة"، مما يجعل منتجاتها من السيارات تتطور باستمرار إلى علامة تجارية جديدة متميزة محبوبة بين المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Lynk & Co:

أُطلِقت العلامة التجارية Lynk & Co في عام 2016 بما يلائم احتياجات الجيل الجديد من سكان المدن المنفتحين. Lynk & Co ليست مجرد علامة تجارية جديدة للسيارات ولكنها علامة تجارية رائدة في عالم صناعة السيارات. تهدف هذه العلامة التجارية، التي أُسِست لتكون عالميةً ومنفتحةً ومتصلةَ، إلى إنشاء بناء منصة تربط المستهلكين بالسيارات والعالم من حولهم.

