Lynk & Co تتخطى حاجز المليون سيارة في ست سنوات، وتوسع نفوذها العالمي لأسواق جنوب شرق آسيا

Lynk & Co Officially Enters the Vietnamese Market

Lynk & Co Achieves Over One Million Vehicles

هانوي، فيتنام، 20 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- في 16 ديسمبر 2023، خطوة جديدة اتخذتها الشركة لتبرهن على توسعاتها العالمية، والتي تضمنت الافتتاح الكبير لمتجرها الرئيسي في هانوي، فيتنام في 16 ديسمبر 2023. تومن ضمن هذه الخطوات التوسعية، عقدت الشركة Lynk & Co اتفاقية تعاون مع مجموعة TASCO Group، التي تمتلك خبرة واسعة في سوق توزيع السيارات الفيتنامية، عبر شركتها التابعة Greenlynk. وشهدت هذه المناسبة الضخمة ببدء التوسع الاستراتيجي لشركة Lynk & Co في جنوب شرق آسيا. وبالانتقال من تأسيس وجود قوي في دول الخليج في الشرق الأوسط إلى المغامرة في سوق جنوب شرق آسيا، تنظر شركة Lynk & Co إلى هذا التعاون كنقطة انطلاق جديدة، تتنبأ بفصل جديد في تطورها العالمي.

وفي أقل من ست سنوات منذ الظهور الرسمي لأول طراز لشركة، Lynk & Co 01، في أواخر نوفمبر 2017، حققت Lynk & Co إنجازًا استثنائيًا من خلال إنتاج تجاوز مليون سيارة. وهذا يضع شركة Lynk & Co في طليعة صناعة السيارات، مما يدل على نموها الهائل كواحدة من أسرع العلامات التجارية للسيارات الفاخرة نمواً في العالم. وبفضل موقعها في السوق "المتميز الجديد"، سعت شركة Lynk & Co باستمرار إلى تحقيق التميز، وتوسيع نفوذها العالمي في مجال البحث والتطوير والتكنولوجيا والتصميم والتصنيع والسلامة. ولتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة، شمل خط إنتاج شركة Lynk & Co مجموعةً متنوعةً من المركبات، تمتد من سيارات الدفع الرباعي إلى سيارات السيدان ومن المحركات التقليدية إلى نماذج الطاقة الجديدة. وتجسّد كل مركبة تنتجها شركة Lynk & Co ما تبذله من السعي نحو الكمال في التصميم والجودة والأداء، بهدف تقديم تجربة شاملة للعلامة التجارية للمستهلكين. عززت شركة Lynk & Co مكانتها كلاعب عالمي لصناعة عالية الجودة، ووضعت معايير جديدة لهذه الصناعة.

ويتجذّر نجاح شركة Lynk & Co بعمق من خلال اتجاهها الاستراتيجي والتزامها الثابت بأن تكون علامة تجارية تتمحور حول رفاهية المستخدم. ومنذ إنشائها، توسع الوجود العالمي لشركة Lynk & Co، حيث أنشأت 11 مقراً في 6 دول أوروبية. وفي الشرق الأوسط، تمتلك مراكز عديدة في المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وعمان، والآن أضافت فيتنام إلى محفظتها. أنشأت شركة Lynk & Co، بفضل قدراتها التنظيمية العالمية القوية، مركز التصميم الأوروبي في مدينة غوتنبرغ، السويد. وتتعاون بشكل وثيق مع مراكز التصميم في الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومواقع أخرى، وتعمل جنبًا إلى جنب مع مركز البحث والتطوير والابتكار CEVT والمصانع العالمية المتعددة التي تجسد مبادئ "الصناعة 4.0". ويضمن هذا النهج التعاوني سلسلة توريد شاملة لمنتجات Lynk & Co على مستوى العالم. يقول الرئيس التنفيذي لمجموعة Geely Holding Group القابضة السيد/ Li Donghui الذي يوضّح رحلة تطوير العلامة التجارية: "منذ إطلاق العلامة التجارية في عام 2016، قادت Lynk & Co اتجاه صناعة السيارات بإطلاقها نموذج Lynk & Co، وأصبحت متصدرة للمشهد العالمي واستعرضت جاذبية علامتها التجارية في الأسواق الدولية."

قامت Lynk & Co، انطلاقًا من فسلفتها المتمثلة بشعار "Born Global, Open and Connected"، ببناء وجود عالمي من خلال انتهاجها لاستراتيجيات شاملة على جبهات المنتجات والسوق وقنوات التواصل. تشمل استراتيجية التوسّع لشركة Lynk & Co في جنوب شرق آسيا خططًا لتأسيس وجود لها في الفلبين وافتتاح مقرّ في مدينة هوشي منه (Ho Chi Minh). وفي عام 2024، ستنتهي الشركة من تنفيذ برنامج تمركزها في دول الخليج، والبدء بدخول المزيد من الدول العربية، واستكشاف أسواق جديدة في آسيا الوسطى. إن شركة Lynk & Co، التي تلتزم دائمًا بـ "التفكير خارج السيارة"، تمثل بالواقع طريقة حياة، وهي المبدع لعلامة تجارية عالمية متميزة جديدة.

