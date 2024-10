Lynk & Co تحتفل بالذكرى السنوية الثامنة بإنجازات عالمية

هانغتشو، الصين, 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- استضافت شركة Lynk & Co في 20 أكتوبر/تشرين الأول، الاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة للعلامة التجارية، حيث استعرضت الإنجازات الرائعة التي حققتها العلامة التجارية منذ إطلاقها في عام 2016 في برلين بألمانيا. باعتبارها علامة تجارية عالمية جديدة متميزة، حققت Lynk & Co العديد من الإنجازات البارزة في السنوات الثماني الماضية، مما يدل على قوة العلامة التجارية.

تشكيلة منتجات واسعة النطاق

وباعتبارها مشروعا مشتركا بين Geely وVolvo، تجسد Lynk & Co وجهات نظر عالمية، وتدمج الموارد المفيدة في جميع أنحاء العالم. مع ثماني سنوات من التفاني، وسعت مجموعة منتجاتها إلى 10 سلاسل من المنتجات، تغطي الطرازات المدمجة إلى الطرازات كاملة الحجم عبر أنظمة نقل الحركة بما في ذلك ICE وHEV وHEV وHEV وBeV. طُرحت أول سيارة سيدان كهربائية Lynk & Co Z10، المبنية على SEA، في غوتنبرغ بالسويد في يونيو/حزيران 2024، لتوسيع مجموعة المنتجات الحالية وعرض إنجازات العلامة التجارية في مجال بناء سيارات الطاقة الجديدة.

ثورة في لغة التصميم

على مدى السنوات الثماني الماضية، طورت Lynk & Co باستمرار لغة التصميم الخاصة بها. وقد استلهمت من الأضواء والظلال الحضرية المتغيرة في المدينة، وابتكرت لغة تصميم الجيل الثاني "The Next Day" المستوحاة من "Mega-city Contrast". ظهرت سيارة Next Day لأول مرة في عام 2022، حيث تعرض تفسيراً جديداً لفلسفة تصميم Mega-city Contrast. منذ إطلاق Lynk & Co 08 في عام 2023، تم استخدام لغة التصميم المتقدمة في نماذج الطاقة الجديدة.

أداء المنتج المتميز

لطالما كان الأداء القوي محور تركيز شركة Lynk & Co على المدى الطويل، حيث تم تضمين الحمض النووي للسباقات في منتجاتها. وقد أثبتت Lynk & Co أداء منتجاتها في السباقات على المضمار من 2019 إلى 2023، حيث فازت بـ6 ألقاب في سباقات TCR العالمية. وبفضل ضبط المنتج على مستوى السباق، تمكن العلامة التجارية السيارات المنتجة بكميات كبيرة من تحقيق أداء قيادة ممتاز على الطرقات اليومية.

تسريع الاستراتيجية العالمية

منذ إطلاق الاستراتيجية العالمية لشركة Lynk & Co، سرعت العلامة التجارية من وتيرة توسعها في السوق، حيث بدأت بنشاط في الاتحاد الأوروبي ومنطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة أمريكا اللاتينية. حتى شهر شتنبر/أيلول 2024، وضعت العلامة التجارية ما يقرب من 700 قناة تغطي سيناريوهات النشر مثل مراكز Lynk & Co ومساحات Lynk & Co ونوادي Lynk & Co. واسترشادا بمبدأ "أكثر من مجرد سيارة"، تلتزم العلامة التجارية بالمشاركة في إنشاء مساحة مخصصة ومتصلة مع المتحمسين العالميين، مما يوفر تجربة شراء سيارات متنوعة وفي المتجر للمستهلكين.

منذ نشأة العلامة التجارية في عام 2016 وحتى الآن، حققت Lynk & Co نتائج ملحوظة وحظيت بدعم وحب أكثر من 1.24 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم. لقد أصبحت علامة تجارية فريدة من نوعها ذات طابع عالمي وثقافة عرقية وصفات اجتماعية تغير صناعة السيارات. بالنظر إلى المستقبل، ستواصل Lynk & Co الانتشار في السوق العالمية وتحدي التقاليد وتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية.

نبذة عن Lynk & Co:

تم إطلاق Lynk & Co عام 2016 بما يلائم احتياجات الجيل الجديد من سكان المناطق الحضرية المفتوحة. Lynk & Co ليست مجرد علامة تجارية جديدة للسيارات، ولكنها علامة تجارية رائدة في عالم صناعة السيارات بأكمله؛ حيث تهدف هذه العلامة التجارية، التي أُسِّسَت لتكون عالمية ومنفتحة ومتصلة بجمهورها، إلى بناء منصة مفتوحة تربط المستهلكين بالسيارات وبالعالم من حولهم.

للتواصل:

[email protected]