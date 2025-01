شركة Lynk & Co تكرم الإنجازات العالمية الاستثنائية في عام 2024

مدينة هانغتشو، دولة الصين, 4 يناير 2025 /PRNewswire/ -- في 1 يناير، أعلنت Lynk & Co عن إنجازها السنوي في المبيعات. مع بيع 285,441 وحدة في جميع أنحاء العالم، حققت العلامة التجارية نموًا سنويًا بنحو 30%. في عام 2024، واصلت Lynk & Co تحسين وتوسيع نطاق وصولها العالمي وتوفير نماذج وتجارب متميزة للعملاء.

بفضل التفاني، نشرت Lynk & Co المزيد من الفروع العالمية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا ووسط وغرب آسيا وأمريكا اللاتينية. حتى الآن، تعمل Lynk & Co في 23 دولة ومنطقة، وتخدم المستخدمين العالميين بمنتجات وخدمات متميزة.

إلى جانب إطلاق منتجاتها في الأسواق الإقليمية، فقد جذبت العديد من المنتجات التنافسية من الشركة انتباه المستهلكين والأسواق الدولية. في جوائز قطر لسيارات العام، تم الاعتراف بسيارة Lynk & Co 03+ كأفضل سيارة سيدان مدمجة (Compact Sedan)، في حين حصلت سيارة Lynk & Co 09 على لقب أفضل سيارة SUV (رياضية متعددة الأغراض) فاخرة متوسطة الحجم، ما ساهم في الحصول على جائزة العلامة التجارية للعام. تلقت سيارة Lynk & Co 06 أيضًا جوائز في فيتنام وتشيلي للتصميم الجريء والجودة المتميزة.

للاستمرار في تلبية مجموعة واسعة من احتياجات القيادة، تواصل Lynk & Co إثراء تشكيلتها الحالية من المنتجات بإطلاق منتجات جديدة. تم إطلاق السيارتين الكهربائيتين بالكامل Lynk & Co Z10 وLynk & Co 02 (Z20) المُنتظَرتين بشدة بنجاح، حيث شهد الحدث العصري لإطلاق Lynk & Co 02 في ميلانو إثارة كبيرة وردود فعل إيجابية من وسائل الإعلام والعملاء. تم الإشارة إلى Lynk & Co 02 بشكل إيجابي من قبل وسائل الإعلام ذائعة الصيت العالمية، مثل Forbes وTop Gear. مع إطلاق الطرازات الجديدة، قامت Lynk & Co بتقديم تشكيلة شاملة من المنتجات تشمل طرازات ICE (محركات الاحتراق الداخلي)، PHEV (الهجينة القابلة للشحن)، وBEV (السيارات الكهربائية النقية) بجميع الأحجام، لتوفير تجربة قيادة ممتازة وأداء استثنائي.

مع التطوير المستمر، جمعت Lynk & Co أكثر من 1.33 مليون مستخدم عالميًا، وتشارك الشغف مع العالم. واصلت العلامة التجارية خدمة المدن المفتوحة العالمية، وتحقيق الإنجازات، وخلق مجتمع مستخدمين فريد ومميز. في 22 ديسمبر، حضر مالكو سيارات دوليون حفلة Co Fans لأول مرة. وبينما كانت العلامة التجارية Lynk & Co غارقة تمامًا في توطيد الروابط بين العلامة التجارية والمالكين، شارك المالكون بنشاط في عرض الأزياء، وأدلوا بخطابات، ومقابلات خلف الكواليس، ما أبرز الأسلوب المتميز والكاريزما الحضرية لمالكي Lynk & Co.

يعد عام 2024 الماضي علامة فارقة في التكامل الإستراتيجي بين Lynk & Co وZeekr، حيث يمثل مرحلة متقدمة من التطور، ما عزز الصورة الشخصية المترابطة للعلامة التجارية مع الحفاظ على استقلالها. بالنظر إلى عام 2025، ستواصل Lynk & Co التقدم في التزامها بالانتشار العالمي، وتوفير نماذج أكثر تقدمًا، وتعزيز التواصل بين المستخدمين، وتغيير صناعة النقل بتأثيرها العالمي.

نبذة عن Lynk & Co:

تم إطلاق Lynk & Co عام 2016 بما يلائم احتياجات الجيل الجديد من سكان المناطق الحضرية المفتوحة. Lynk & Co ليست مجرد علامة تجارية جديدة للسيارات، ولكنها توجه جديد في عالم صناعة السيارات بأكمله؛ حيث تهدف هذه العلامة التجارية، التي أُسِّسَت لتكون عالمية ومنفتحة ومتصلة بجمهورها، إلى بناء منصة مفتوحة تربط المستهلكين بالسيارات وبالعالم من حولهم.