Lynk & Co تفوز بأعلى المراتب الشرفية في فئة الـ SUV من IDA

لوس أنجلوس، كاليفورنيا, 13 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- حاز الطراز الرائد لشركة Lynk & Co، الذي يحمل اسم Lynk & Co 09، على الجائزة الفضية المرموقة في جوائز التصميم الدولية (IDA) لعام 2023. برزت Lynk & Co 09 كالفائز الوحيد في فئة السيارات والنقل: تحت تصنيف السيارات من نوع SUV، مما يقدم تقديرًا كبيرًا لفلسفة التصميم الاستثنائية للعلامة التجارية.

مع إطلاقها في عام 2007، نجحت IDA في تنظيم 15 دورة بنجاح حتى الآن. تشتهر بخبرتها وسلطتها في تحديد، تكريم، وتطوير المصممين المتميزين. بـهويتها العالمية الفريدة، Lynk & Co هي علامة تجارية عالمية فاخرة تركز على تلبية الطلبات المتغيرة للمجتمعات الحضرية المنفتحة. تطلق العلامة التجارية منتجات مبتكرة باستمرار لزيادة الراحة من خلال استغلال البحث والتطوير العالمي الممتد وموارد التكنولوجيا والتصميم. مع ولادتها برؤية للعلامة التجارية "تغيير التنقل للأبد"، تقدم Lynk & Co 09 لمستخدمي هذه السيارة من نوع SUV تجربة مجزية.

كونها الحاصل الوحيد على الجائزة في فئة السيارات والنقل: تحت تصنيف السيارات من نوع SUV، تجسد Lynk & Co 09 الصفات التي تبحث عنها الجائزة في سيارة SUV مميزة. Lynk & Co 09 هي تحفة استثنائية تميز نفسها من خلال تنوعها، المساحة الداخلية الواسعة، وقدراتها الاستثنائية خارج الطريق.

تصميم Lynk & Co 09 يخلد عناصر التصميم الأبدية لـ Lynk & Co، المعروفة بـ "Mega-city Contrast" أة تباين المدينة الضخمة، متضمنة إلهام من أفق المدن الحضرية. بجسم أنيق وأضواء "Aurora Borealis" ممتدة، يجسد التصميم الأناقة الحديثة. الشبكة العمودية تندمج بسلاسة مع المصابيح الأمامية المدمجة، مشكلةً بنية محتضنة تشع الحداثة. المصابيح الخلفية تأخذ تصميم الذيل الكريستالي الممتد، مشكلةً مظهر مبهر وسهل التعرف عليه. الداخل يتميز بأسطح جلد من نوع Nappa فاخرة، معززة بـ 21 مفتاح تحكم من الفضة لإعطاء شعور الجزيئات الصغيرة ولوحات ألمنيوم محفورة بعناية كبيرة. تقدم السيارة تجربة مخصصة للمستهلك الحديث والمميز، مع مجموعة أدوات رقمية عالية الدقة بقياس 12.3 بوصة، شاشة لمس بقياس 12 بوصة، حزمة تحكم باللمس بقياس 6 بوصات، وشاشة علوية كاملة الألوان للتحكم بالصوت. المساحة الكبيرة للأمتعة في Lynk & Co 09 تستوعب متطلبات تخزين المعدات الخارجية المتنوعة، موفرةً للمستهلكين أقصى درجات التنوع لتلبية احتياجات نمط الحياة المختلفة.

بعد إطلاق مجموعة متنوعة من الطرازات التي حازت على استحسان واسع في الأسواق الصينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا، تظل Lynk & Co ملتزمة بالابتكار وجودة التصميم، محافظة على سعيها الدائم نحو التميز. العلامة التجارية ملتزمة بتعزيز تجربة القيادة والركوب من خلال التفاعل بين البشر والآلة سهل الاستخدام والاتصال الذكي، لضمان أن كل رحلة تكون سلسة وممتعة. الفوز بجائزة IDA يؤكد على الهوية الفريدة للعلامة التجارية Lynk & Co وجهودها السابقة مع تحفيز التقدم المستمر، لضمان تقديم مستمر لطرازات بتصميمات متميزة للمستهلكين.

معلومات عن Lynk & Co:

تم إطلاق Lynk & Co في عام 2016، وقد تم إنشاؤها للجيل الجديد من سكان المدن والأحياء الحضرية. وLynk & Co ليست مجرد علامة تجارية جديدة للسيارات، وإنما هي علامة تجارية جديدة في مجال تصنيعها بصفة أعم. تميزت نقطة انطلاق هذه العلامة التجارية بمستوى عالمي منذ اللحظة الأولى، واتسمت بالانفتاح والتواصل، مع بناء منصة مفتوحة تربط الأشخاص والسيارات والعالم بأسره.

