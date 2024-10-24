Lynk & Co توقع اتفاقية مع مجموعة عز العرب وتدخل السوق المصري

القاهرة، 24 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- وقعت شركة Lynk & Co مؤخرًا اتفاقية تعاون مع مجموعة عز العرب في مصر، وذلك للترويج رسميًا لعلامتها التجارية ومنتجاتها في السوق المصري. يمثل هذا التعاون تعزيز مكانة سوق Lynk & Co في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تتمتع Lynk & Co، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين شركتي Geely وVolvo، بوجود عالمي قوي وتمثيل رائد للعلامة التجارية. وتركز العلامة التجارية على الموارد المفيدة لصناعة السيارات العالمية، وتتخصص في تصميم المنتجات والبحث والتطوير والتصنيع، وتعزز تطوير العلامة التجارية للسوق العالمية. تتميز منتجات Lynk & Co بتصميمها العصري وأدائها القوي، مما يوفر تجربة قيادة متميزة بفضل مجموعة من الميزات الفاخرة.

ولأن السوق المحلية المصرية تتسم بمدنها الكبرى وأنواع الطرق المعقدة وظروف القيادة المختلفة، فإن الطلب يتزايد على المنتجات عالية الجودة والموثوق بها. تتمتع مجموعة عز العرب، الشريك الاستراتيجي لـ Lynk & Co، بأكثر من 49 عامًا من الخبرة في السوق المصرية، مع سنوات عديدة من التعاون وعمليات السوق مع علامات تجارية دولية للسيارات الفاخرة مثل Volvo. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز دخول علامة Lynk & Co ومنتجاتها إلى السوق المصرية، وتقديم منتجات السيارات عالية الجودة والموثوق بها للمستهلكين المصريين، وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية وسمعتها في السوق المصرية.

ومنذ أن أطلقت العلامة التجارية استراتيجيتها للعولمة في عام 2018، دأبت Lynk & Co على استكشاف السوق العالمية وتوسيع نطاق منتجاتها. وفي العام نفسه، تم إطلاق العلامة التجارية في الكويت، ودخلت رسميًا في السوق الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحلول شهر أكتوبر 2024، تكون العلامة التجارية قد أنشأت سبع قنوات في كلٍّ من: الكويت والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر، وتواصل تحسين عملياتها في السوق. يعتمد دخول Lynk & Co إلى السوق المصرية على الخبرة الواسعة لمجموعة عز العرب في السوق المصري. ستدخل العلامة التجارية سوق السيارات الفاخرة المحلية باعتبارها لاعبًا منافسًا، وتقدم مزيجًا فريدًا من الأداء القوي والتصميم والتكنولوجيا المتطورة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين المحليين.

وتتطلع Lynk & Co مستقبلًا إلى تأصيل التعاون لتوسيع المبيعات في السوق المحلية في مصر وتزويد المستهلكين المحليين بمنتجات وخدمات ذات جودة أعلى. ستواصل العلامة التجارية تطوير مسيرتها العالمية، ودفع عجلة نموها في الأسواق المختلفة، وتعزيز مكانتها كعلامة تجارية عالمية

نبذة عن Lynk & Co:

تم إطلاق Lynk & Co عام 2016 بما يلائم احتياجات الجيل الجديد من سكان المناطق الحضرية المفتوحة. Lynk & Co ليست مجرد علامة تجارية جديدة للسيارات، ولكنها توجه جديد في عالم صناعة السيارات بأكمله؛ حيث تهدف هذه العلامة التجارية، التي أُسِّسَت لتكون عالمية ومنفتحة ومتصلة بجمهورها، إلى بناء منصة مفتوحة تربط المستهلكين بالسيارات وبالعالم من حولهم.