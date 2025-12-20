Lynk & Co 09 تتفوّق على التحديات وتغزو حافة العالم

هانغتشو، الصين, 20 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- كأحد أبرز فعاليات موسم الرياض 2025، اصطحبت فعالية "حافة العالم – رحلة الغروب الاستكشافية" سيارة Lynk & Co 09 إلى واحدة من أكثر المناظر الطبيعية إثارة في المملكة العربية السعودية. قاد مشاهير وسائقون محترفون تجارب قيادة معمّقة امتدت من المنحدرات الشاهقة إلى قمم التلال عند الغروب، حيث أشادوا بأداء Lynk & Co 09 المتوازن، وهدوئها الراقي، وقدراتها الواثقة على الطرق الوعرة. وقد أكدت هذه الرحلة المكانة الرائدة للطراز كسيارة فاخرة، وساهمت في تعزيز حضور علامة Lynk & Co في فئة سيارات SUV المميزة في منطقة الشرق الأوسط.

Lynk & Co 09

طُرحت سيارة Lynk & Co 09 رسميًا في منطقة الشرق الأوسط عام 2023، وهي سيارة SUV فاخرة رائدة للعلامة التجارية، والمبنية على منصة SPA من Volvo، والمزوّدة بمحرك بنزين توربيني سعة 2.0 لتر مع نظام الدفع الرباعي (4WD). وبفضل ما تقدمه من قوة أداء مميزة، وراحة راقية، وقدرات فائقة على مختلف التضاريس، استطاعت Lynk & Co 09 أن ترسّخ مكانتها سريعًا في سوق سيارات SUV الفاخرة بالمنطقة. وخلال هذه الرحلة الاستكشافية، أكدت السيارة مجددًا تفوقها الشامل في مجالات الفخامة، والأداء، والتقنيات الذكية، ومعايير السلامة، لتحظى بإشادة واسعة من خبراء القطاع ووسائل الإعلام والمؤثرين في أسلوب الحياة على حد سواء.

داخل Lynk & Co 09، يلتقي التصميم الأوروبي بالراحة العملية الواقعية، في مساحة أثبتت جدارتها على مسار "حافة العالم". فقد وفّرت مقاعد NAPPA الجلدية، وإضاءة "المرجان المتدفق" المحيطية، واللمسات المصنوعة من الألومنيوم المحفور، إلى جانب التصميم المرن بثلاثة صفوف، ملاذًا هادئًا وفاخرًا من الدرجة الأولى وسط المنحدرات الوعرة ورياح الصحراء. ورغم المشاهد الخارجية الدرامية، حافظت المقصورة على أجواء من السكينة والهدوء بفضل الأداء الاستثنائي في تقليل الضوضاء والاهتزازات (NVH)، حيث أشاد مؤثرو أسلوب الحياة بكيفية تحويل Lynk & Co 09 أصعب التضاريس إلى تجربة سفر راقية ومريحة.

وقد أبرز صعود "حافة العالم" كامل قدرات الأداء لطراز 09. إذ قدّم محرك Drive-E 2.0TD مع نظام الهجين الخفيف بقدرة 48 فولت قوة سلسة ومتواصلة، فيما حافظ الهيكل القائم على منصة SPA ونظام التعليق الأمامي مزدوج الأذرع المصنوع من الألومنيوم على الثبات عبر الرمال المفككة والحصى المتحرك والمنحدرات الحادة. ومع نظام الدفع الرباعي FYRA 4WD وأوضاع القيادة الأربعة للتضاريس، واصلت Lynk & Co 09 تقدمها بثقة على السفوح الصعبة، مع تماسك قوي على الأسطح الحصوية والمختلطة بالرمال وفي الصحراء—لتجسّد قوة حقيقية متعددة التضاريس في ظروف استكشافية واقعية. يؤكد ذلك قدرة سيارة Lynk & Co 09 على التكيف مع جميع الظروف والسيناريوهات.

على مدار الرحلة الطويلة، من الطرق الحضرية إلى قمم الصحاري، قدمت لوحة القيادة الرقمية من الجيل الثالث Snapdragon، وشاشة W-HUD بحجم 12.8 بوصة، ونظام Lynk Co-Pilot مع عرض بانورامي بزاوية 360 درجة في السيارة 09، وضوحًا تامًا وتجربة تفاعل مبسَّطة. سواء عند التنقل عبر تقاطعات الطرق السريعة المعقدة أو استكشاف مسارات الطرق الوعرة على حواف المنحدرات، استجاب النظام الذكي بسرعة، وقدم دعمًا مستمرًا وموثوقًا في بيئات متغيرة ومتقلبة.

من "مولود عالميًا" إلى "معترف به عالميًا"، تواصل Lynk & Co استكشاف آفاق جديدة لإعادة تشكيل التنقل إلى الأبد — مقدمةً تصميمًا ذكيًا، وروابط عاطفية، وتجارب فاخرة للسائقين حول العالم.

لم تكن رحلة "حافة العالم" مجرد اختبار للأداء الراقي فحسب، بل كانت انعكاسًا لتنامي حضور Lynk & Co في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز مكانتها في فئة سيارات SUV الفاخرة. أعادت الرحلة تشكيل النظرة إلى سيارة Lynk & Co 09: فهي تتجاوز حدود الفخامة الحضرية لتثبت قدرتها على التغلب على أصعب التضاريس بسهولة وثقة، مجسدةً التوازن المثالي بين القوة والأناقة الذي يميّز فخامة Lynk & Co الحديثة.

نبذة عن Lynk & Co

Lynk & Co هي علامة سيارات عالمية تتبع مجموعة Geely Holding، تأسست بالشراكة بين Geely Auto وVolvo عام 2016. تم تصميمها وهندستها في السويد، وتتميز العلامة التجارية بأنها عالمية المنشأ، ومفتوحة ومتصلة، وفق رؤية واضحة: "إعادة تعريف التنقل إلى الأبد". يشمل مصفوفة منتجاتها الشاملة سيارات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي (ICE)، والسيارات الهجينة، والسيارات الكهربائية بالكامل (BEV)، جميعها مبنية على منصات معيارية عالمية المستوى مثل CMA وSPA وSEA. تجمع Lynk & Co بين التصميم المتقدم، ومعايير السلامة والتقنية العالية، وتجربة ملكية رقمية متكاملة، مع الاستفادة من الخبرة الرياضية والهندسية للعلامة لتطبيق أفضل الابتكارات في جميع طرازاتها للطرق العامة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2849679/Lynk___Co_09.jpg