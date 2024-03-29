M&G تدعم الاستدامة كشريك رسمي للقرطاسية في منتدى Boao Forum for Asia

شنغهاي، 29 مارس 2024 /PRNewswire/ -- تحت شعار "آسيا والعالم: تحديات ومسؤوليات مشتركة"، انعقد المؤتمر السنوي Boao Forum for Asia، (BFA)، لعام 2024 في هاينان، الصين في 26 مارس. تعد M&G المورد الرسمي للقرطاسية للمنتدى منذ عام 2005. وكجزء من هذه الشراكة، أنشأت M&G منطقة مكتبية مراعية للبيئة في المكان، حيث تقدم لوازم مكتبية عالية الجودة ومنتجات قرطاسية مستدامة.

واستجابة للدعوة إلى التحول نحو خفض الكربون، قامت M&G بإعداد مجموعات قرطاسية صديقة للبيئة للحاضرين. صُنعت أنبوبة قلم الجل الجافة من حمض البوليلاكتيك (PLA)، المخمر من الذرة وغيرها من النشا الذي يحتوي على الكتلة الحيوية. وتم تصنيع غلاف كتيب الحدث من الجلد الفاخر المعتمد من قبل المعيار العالمي لإعادة التدوير (GRS). وتم اعتماد الورق المستخدم من قبل مجلس رعاية الغابات (FSC).

وفي الوقت نفسه، أطلقت M&G خدمة القرطاسية المخصصة والصديقة للبيئة، لمساعدة المزيد من الشركات والمنظمات في تقليل البصمة البيئية وانبعاثات غازات الدفيئة من المكاتب. وتأمل شركة القرطاسية الصينية العملاقة في تمكين المزيد من الناس من العمل والعيش بطريقة أكثر استدامة من خلال دمج الالتزام بالاستدامة في منتجات القرطاسية اليومية.

في عام 2021، أخذت M&G زمام المبادرة في صناعة القرطاسية في الصين لإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بها. ونفذت M&G العمل بشكل استباقي في إطار الركائز الإستراتيجية الأربع المتمثلة في "المنتجات المستدامة"، و"الاستجابة لتغير المناخ"، و"سلسلة التوريد المستدامة"، و"تمكين الموظفين والمجتمعات"، وتحقيق نتائج مفيدة، واتخاذ خطوة قوية نحو جعل "كتابة مستقبل أعمال مستدام."

وكذلك أطلقت M&G بنجاح مجموعة متنوعة من المنتجات الصديقة للبيئة، بما في ذلك أول سلسلة من القرطاسية المحايدة كربونيًا، والمصنوعة من حاويات الوجبات الجاهزة المعاد تدويرها، وأقلام جل "خطة خفض انبعاثات الكربون" التي تستخدم الأكريليك البلاستيكي المعاد تدويره من الأجهزة المنزلية القديمة، وسلسلة Endangered Species Wetland، المصنوعة من مواد قابلة للتحلل البيولوجي من PLA أو مواد معاد تدويرها، ما يساهم في جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي.

وتعدّ M&G الشركة الرائدة في سوق الأدوات المكتبية الصينية، وهي لاعب أساسي في نطاق الأعمال والربحية وتغطية التوزيع والبحث وتطوير المنتجات. ولقد أصبحت الآن واحدة من أكبر شركات القرطاسية في أنحاء العالم كافة.

في كل عام، تستثمر M&G Stationery نحو 100 مليون يوان صيني في البحث والتطوير، ما يحقق أكثر من 1100 مطالبة بالملكية الفكرية. وتغطي شبكة التوزيع القوية الخاصة بها 70 ألف نقطة بيع بالتجزئة، وتغطي أكثر من 80% من المدارس في كل أنحاء الصين، وأكثر من 50 دولة.

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