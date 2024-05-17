بالم بيتش جاردنز، فلوريدا، 17 مايو 2024 /PRNewswire/ -- M42 تحصل على شهادة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA) لتميزها في تجربة السفر العلاجي للمرضى من الولايات المتحدة بفضل اتباع نهجها الرائد. وبنتيجة إجمالية تبلغ 91 في المائة، تؤكد هذه الشهادة من جديد التزام M42 بتقديم رعاية ودعم استثنائيين للمرضى الدوليين طوال رحلتهم.

تشتهر M42 بالتمسك بمعايير أخلاقية عالية والتفاني في تقديم رعاية تهتم بثقافات الأشخاص المختلفة ومشاعرهم. يوفر قسم خدمات المرضى الدوليين (IPS) في M42 دعمًا شخصيًا من خلال السفراء المعنيين الذين يساعدون المرضى الدوليين ومرافقيهم، مما يضمن رحلة سلسة من أول اتصال لهم حتى مغادرتهم. يضع فريق M42 IPS الأولوية للالتزام الصارم بالوجهات المهمة للمريض لضمان تلبية خدمات السفر العلاجي المخصصة له بالإضافة إلى ضمان تجاوز توقعات المرضى الدوليين.

منذ إنشائها، جذبت M42 المرضى من دول مختلفة في جميع أنحاء العالم، من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة والكويت والهند والمملكة العربية السعودية. M42 رائدة في توفير الإجراءات الطبية المتقدمة من خلال أحدث المرافق مثل Cleveland Clinic أبو ظبي و Healthpoint و Moorfields وImperial College London Diabetes Centre، وغيرها. من جراحة العظام الروبوتية إلى جراحات السمنة، والزرع، والتدخلات القلبية، والتلقيح الصناعي، يحدد M42 معيار الرعاية الطبية المتميزة على مستوى العالم. تنضم M42 الآن إلى صفوف النخبة من مقدمي الرعاية الصحية المعترف بهم عالميًا بفضل الحصول على شهادة Medical Travel Patient Experience GHA، مما يمثل علامة بارزة في تطوير قطاع السياحة العلاجية في المنطقة.

GHA مهمتها تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامتها في مجال السياحة العلاجية. من خلال خدمات مثل الاعتماد وإصدار الشهادات ووضع الاستراتيجية وتطوير برنامج السفر العلاجي وتحسينه وحلول الأعمال الأخرى للمساعدة في توسيع نطاق النمو، تساعد GHA مقدمي الرعاية الصحية على جذب مرضى السفر الطبي وخدمتهم، مما يعزز في نهاية المطاف النتائج السريرية ورضا المرضى وأداء الأعمال التجارية للمؤسسة.

قال حسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة M42: "M42 تجمع بشكل فريد بين التكنولوجيا الصحية التقليدية وتوفير الرعاية الصحية للاهتمام بالصحة بشكل شامل، وليس فقط الرعاية الصحية. ونفتخر بمواصلة هذا النهج من خلال شبكتنا العالمية ذات المستوى العالمي. إن الحصول على أول شهادة اعتماد للرعاية الصحية العالمية في المنطقة يؤكد من جديد التزامنا برفاهية وسلامة من نخدمهم. أولويتنا هي الأشخاص عموما، وليس المرضى فقط، وهذه الشهادة لا تعترف بتفانينا في خدمة الأشخاص الذين نعتني بهم فحسب، بل تعزز أيضًا مكانة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رائدة للسياحة العلاجية."

أصبحت الإمارات العربية المتحدة مركزًا للسياحة العلاجية وهي صناعة سريعة النمو. وفقًا للإحصاءات الحديثة، من المتوقع أن ينمو سوق السياحة العلاجية بشكل كبير. بحلول عام 2027، من المتوقع أن يصل سوق السياحة العلاجية في الإمارات العربية المتحدة إلى 273.72 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة كبيرة من 104.68 مليار دولار أمريكي في عام 2019. من حيث عدد السياح العلاجيين الدوليين، استقبلت الإمارات العربية المتحدة حوالي نصف مليون سائح علاجي، حيث شكل الزوار من آسيا النسبة الأكبر حيث بلغت 37 في المائة، تليها منطقة الخليج الأوسع بنسبة 31 في المائة وأوروبا بنسبة 15 في المائة.

قال Renée-Marie Stephano، الرئيس التنفيذي لشركة GHA: "نقدم أجمل التهاني لمجموعة M42 International Patient Services لحصولها على شهادة GHA للتميز في تجربة السفر الطبي للمرضى - وهي أول منظمة في الشرق الأوسط تحصل على التقدير في إطار هذا البرنامج. تقدم الشهادة للمؤسسات فرصة فريدة للتعمق في الممارسات العالمية والدولية لخدمة المرضى، مما يؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي في الجودة والسلامة وتجربة المريض بشكل عام. تعد شهادة GHA أيضًا بمثابة أداة قوية لتطوير رؤية المرضى وغيرهم من الممولين الدوليين. من خلال إعطاء الأولوية للتميز التشغيلي والرعاية التي تركز على المريض، تلعب شهادة GHA دورًا محوريًا في بناء ثقة المريض. نثني على M42 International Patient Services ونقدر التزامها المستمر بالتميز في الخدمة والدعم الثابت للاحتياجات الفريدة لمرضى السفر الطبي."

تقوم GHA بفحص أكثر من 34 معيارًا لقياس جودة السفر العلاجي، مع التركيز بشكل خاص على 11 معيارًا حاسمًا تشمل رحلة المريض بأكملها بدءًا من الأنشطة التي تسبق الوصول، مثل عملية استقبال المريض وتنسيق ترتيبات السفر طوال الطريق، حتى المغادرة ومتابعة ما بعد العلاج. ويتضمن استطلاع GHA الصارم أيضًا أدلة على وثائق الامتثال والاستطلاعات الميدانية وتتبع المرضى من البداية إلى النهاية والمقابلات مع المرضى الذين خرجوا من المستشفى.

نبذة عن الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA):

في GHA، نحن أكثر من هيئة اعتماد – إننا شركاء استراتيجيون ملتزمون بتعزيز تجارب المرضى وممارسات الرعاية الصحية العالمية. وتضمن خبرتنا، المستمدة من وكالات الاعتماد الرائدة، ورواد مجال الرعاية الصحية، والمديرين التنفيذيين رفيعي المستوى في صناعة السفر العلاجي، حلول مصممة خصيصًا للحكومات ومقدمي الرعاية الصحية وغيرهم من الأطراف المعنية في هذا المجال في جميع أنحاء العالم.

من خلال مهمة تحسين معايير الرعاية الصحية على مستوى العالم، فإننا نعمل على سد الفجوات في السياحة العلاجية وخدمات الرعاية الصحية والضيافة والعافية، وتعزيز التميز والثقة في رحلة كل مريض. يظهر تأثيرنا في زيادة أعداد المرضى، وارتفاع درجات رضاهم، وتعزيز استراتيجية عملك بشكل عام.

يمكن للمؤسسات المهتمة بالتواصل مع الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA) تقديم طلب على [email protected] |هاتف الولايات المتحدة: 001.561.228.4014 |www.GlobalHealthcareAccreditation.com