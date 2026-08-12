Mach Travel Solutions Ltd تعلن عن ارتفاع استثنائي بنسبة 538% في الإيرادات إلى 144.33 كرور روبية في الربع الأول من العام المالي 2027

ارتفاع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 307% على أساس سنوي، مع تنامي زخم استراتيجيتها لتحفيز النمو والتوسّع

نيو دلهي, 12 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- كشفتMach Travel Solutions Limited ، المدرجة في بورصة بومباي تحت الرمز (BSE: MACHLTD)، والمعروفة سابقاً باسم Mach Conferences & Events Limited، عن نتائجها غير المدققة للربع الأول من السنة المالية 2027. وأبلغت الشركة عن انطلاقة قوية خلال هذا الربع، حيث سجّلت الإيرادات من العمليات 144.33 كرور روبية، بزيادة ملحوظة قدرها 538% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بعد الضريبة (PAT) إلى 6.17 كرور روبية، ما يعكس زيادة استثنائية بنسبة 307% على أساس سنوي.

Mach Travel Solutions Q1 FY27 Results

كما أشارت الشركة إلى أن إجمالي قيمة المعاملات (GMV) بلغ نحو 252 كرور روبية، ما يعكس حجم ونطاق معاملات السفر التي تتم إدارتها عبر منصتها المتنوعة والمتكاملة.

وتواصل Mach مسيرتها الطموحة للتحوّل من مؤسسة متخصصة بشكل رئيسي في تنظيم الفعاليات والمحاضرات والمعارض (MICE) إلى منصة متنوعة، مدعومة بالتكنولوجيا، لحلول السفر، تشمل سفر الشركات، وتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات (MICE)، والمعاملات بين الشركات (B2B)، والسفر الترفيهي والمشاريع الحكومية والمؤسسية. كما تدأب الشركة على تطوير منصة متقدمة لحجوزات السفر (OTA) عبر الانترنت، تتيح خدمات السفر مباشرة بين الشركات والمستهلكين (B2C).

وفي إطار جهودها لتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي خلال هذا الربع، تولّت Mach تنفيذ مجموعة من المهام النوعية والمشاريع الكبرى، شملت تنفيذ برامج متخصصة في مجال تنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات (MICE) في منطقة أوقيانوسيا، ومواصلة توسيع أعمال سفر الشركات من خلال إبرام اتفاقيات مؤسسية طويلة الأمد. واعتباراً من أبريل 2026، أضافت الشركة أكثر من 100 عميل جديد إلى محفظة عملاء سفر الشركات، كما تواصل جهودها ومشاركاتها في تنفيذ مشروعات حكومية ومؤسسية رئيسية في الهند.

وفي معرض تعليقه على هذا الأداء الاستثنائي، قال السيد أميت بهاتيتا، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري للشركة:

"يمثل الربع الأول من السنة المالية 2027 محطة فارقة في مسيرة شركة MACH، إذ يجسّد الزخم المتنامي لاستراتيجيتنا الطموحة للتحوّل إلى منصة متنوعة ومتكاملة لحلول السفر. وقد بدأت جهودنا المبذولة في هذا الاتجاه تنعكس بشكل إيجابي وملموس على أدائنا المالي ونمو إيراداتنا بشكل عام. وإذ نمضي قدماً، سنواصل تركيزنا على توسيع نطاق أعمالنا، وتعزيز التكامل ضمن منظومتنا التكنولوجية، إلى جانب تنمية قاعدة عملائنا. وبفضل خططنا الواعدة في مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية، فإننا نتطلّع بثقة وتفاؤل إلى مزيد من النجاح والأداء في الأرباع المقبلة."

البيانات المالية الموحّدة:

₹ كرور الربع الأول من العام المالي 2027 الربع الأول من العام المالي 2026 النتائج على أساس سنوي الإيرادات 144.33 22.62 538 % الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 8.92 1.66 437 % صافي الربح بعد الضريبة (PAT) 6.17 1.52 307 %

لمحة عن شركة Mach Travel Solutions Limited

تأسست Mach Travel Solutions عام 2004 وهي شركة مدرجة في بورصة بومباي، متخصصة في تقديم حلول السفر المتكاملة المدعومة بالتكنولوجيا، تغطي سفر الشركات، وتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات (MICE)، والمعاملات بين الشركات (B2B)، والسفر الترفيهي والمشاريع الحكومية والمؤسسية. كما تعمل الشركة على تطوير منصة رقمية متقدمة لحجوزات السفر (OTA) تهدف إلى بيع الخدمات مباشرة من الشركات إلى الأشخاص الذين يستخدمونها بأنفسهم (B2C).

بيان الملاذ الآمن

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جهة الاتصال:

الاتصالات الإعلامية

Mach Travel Solutions Limited

السيدة ياشاشافي سريفاستافا

سكرتيرة الشركة

البريد الإلكتروني:[email protected]

الموقع الإلكتروني: machtravelsolutions.com