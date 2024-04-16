MAXHUB تطلق السلسلة U3 Series من الشاشات المسطحة التفاعلية، المتطورة والمعتمدة من Google EDLA لقطاع التعليم

تم تصميم أحدث لوحة مسطحة تفاعلية للتعليم من MAXHUB للارتقاء بالخبرات التعليمية إلى مستوى غير مسبوق بالمرة.

غوانغجو، الصين، 16 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة MAXHUB، المزود الرائد لحلول الاتصالات والعرض التعاونية، أن تعلن عن إطلاق شاشتها المسطحة التفاعلية (IFP) الرائدة للتعليم: السلسلة U3 Series. تم تصميم هذا المنتج الرائد لإدخال تغيير جوهري على قطاع التعليم، وفتح عالم جديد من إمكانات التعلم لكل من المعلمين والمتعلمين.

MAXHUB U3 Series - Interactive Flat Panel for Education

قال Tim Hu، مدير منتجات MAXHUB لسلسلة U3 Series: "في ظل المشهد الرقمي المتغير باستمرار، ومعايشتنا له، أصبح من الواضح أن كل صناعة تشهد تحولًا ملموسًا، بما في ذلك التعليم. يتطلب السوق حل شاشات مسطحة تفاعلية يمكنه تحطيم القيود المكانية ووضع معايير جديدة للتدريس والتعلم. وهنا يأتي دور السلسلة U3 من MAXHUB، فهي مصممة لكل من الفصول الدراسية الافتراضية والتقليدية، وهي تقدم ثلاثة تحسينات تكنولوجية رئيسية توفر تجربة غامرة وذكاءً لا مثيل لهما، وتمكين المعلمين والطلاب على حد سواء."

التكامل السلس مع Google

باعتبارها منتجًا معتمدًا من جانب EDLA‏[1]، توفر السلسلة U3 Series للمستخدمين إمكانية الوصول الكامل إلى مجموعة خدمات Google القوية مثل Google Classroom وGoogle Workspace. ومن خلال تنزيل بسيط من Google Play، يتوفر لدى المستخدمين كل ما يحتاجون إليه في متناول أيديهم. يتيح التصميم المحمول الأنيق والسهل الاستخدام الوصول السريع إلى أدوات التدريس الأساسية عبر شريط البحث أو القائمة المنسدلة، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة كفاءة التدريس.

*يرمز الاختصار EDLA إلى "اتفاقية ترخيص الأجهزة المؤسسية" لدى Google.

أداء فائق

تتميز السلسلة U3 Series من MAXHUB بمعالج قوي مزود بوحدة معالجة عصبونية مدمجة (NPU) ووحدة معالجة مركزية ثمانية النوى، وتدعم أحدث أنظمة Android 13 أو Windows 11، مما يضمن سرعات هائلة وتجربة مستخدم لا مثيل لها. وتعمل قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الارتقاء بتجربة الفصل الدراسي الذكي إلى آفاق جديدة.

تجربة صوتية غامرة

تتميز السلسلة U3 Series بمصفوفة مكونة من 8 ميكروفونات وإمكانات التقاط صوت قوية، ما ييسر التقاط كل كلمة منطوقة بوضوح شديد. توفر مكبرات الصوت المدمجة ذات 2.2 قناة نطاقًا واسعًا لنقل الصوت، مما يضمن عدم تفويت الطلاب أي جزء من المعلومات المهمة، سواء داخل الفصل الدراسي أو بالدراسة عن بُعد.

وبصرف النظر عن هذه الترقيات الثلاث الرئيسية، المشابهة للسلسلة E2 Series، تجمع السلسلة U3 Series من MAXHUB بين وظائف متعددة في جهاز واحد. يتيح المنفذ Type-C المتعدد الاستخدامات سهولة استخدام كاميرات الويب والميكروفونات ومكبرات الصوت وغيرها. وبفضل تقنية شاشة اللمس الذكية، يمكن للمستخدمين الكتابة والتعليق وتدوين الملاحظات بدقة باستخدام القلم. وتضمن العناية الاستثنائية بالعين، والميزات المضادة للبكتيريا، توفير مساحة تعليمية أنظف وأكثر صحة. تتميز السلسلة بشاشة A-Level المتقدمة، التي توفر دقة ألوان مذهلة ووضوحًا فائقًا ليتمتع المستخدم بتجربة بصرية أكثر واقعية.

للمزيد من المعلومات عن السلسلة U3 Series من MAXHUB الجديدة، تُرجى زيارة www.maxhub.com.

معلومات عن MAXHUB

MAXHUB هي شركة رائدة في مجال صناعة شاشات العرض الذكية والتكنولوجيا السمعية والبصرية، تركز بشكل خاص على التواصل والتعاون. وباعتبارها مؤسسة يقودها البحث والتطوير، فإنها تقوم بتطوير مجموعة من الحلول الرائدة في مجالها، والتي تساعد في إبقاء الأشخاص على اتصال بسلاسة وتجعل العمل الجماعي أكثر كفاءة وفعالية.

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2344348/MAXHUB_U3_Series___Interactive_Flat_Panel_for_Education.jpg