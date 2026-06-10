من مشارك إلى قائد: خبراء MAXHUB يقترحون معيارين دوليين جديدين ضمن اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)

بودابست، المجر, 10 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- عُقدت مؤخرًا في بودابست النسخة الحادية عشرة من اجتماعات المجموعة الاستشارية لرئيس اللجنة الفنية (CAG) رقم 100 التابعة للجنة الكهروتقنية الدولية (IEC/TC100) (لأنظمة ومعدات الصوت والفيديو والوسائط المتعددة) ومجموعات العمل التابعة لها. حيث تبادل خبراء من أكثر من عشر دول حول العالم آراءهم حول أعمال تطوير المعايير الجارية ومبادرات المشاريع الجديدة والتقنيات المبتكرة. حظي مقترحان جديدان للمعايير الدولية، يقودهما الخبيران التقنيان في MAXHUB السيد Chen Cai والسيدة Li Qin، باعتراف أولي، ونجحا في اجتياز مراجعة المجموعة الاستشارية لرئيس اللجنة (CAG). كما تقدَّم المقترحان إلى المرحلة التالية من التطوير، مع الاستعداد لإطلاق تصويت على بند العمل التمهيدي (PWI). يمثل هذا الإنجاز قفزة تاريخية لشركة MAXHUB من مجرد مشارك إلى جهة قيادية في مجال توحيد المعايير العالمي، ما يعكس تنامي تأثيرها في قطاع التقنيات السمعية والبصرية العالمي.

يركز مقترح Li Qin، بعنوان: "جودة تجربة المستخدم (QoE) للتفاعل البصري المدعوم بالذكاء الاصطناعي في خدمات اجتماعات الوسائط المتعددة"، على تحليل تأثيرات التفاعل البصري المعتمد على الذكاء الاصطناعي في جودة تجربة المستخدم ضمن سيناريوهات الاجتماعات، مع وضع أساليب تقييم موحدة ومعيارية لهذه السيناريوهات التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. بمجرد اعتماد هذا المعيار رسميًا، فإنه سيوفر أساسًا نظريًا متينًا وإرشادات عملية لتحسين تجربة المستخدم وتصميم المنتجات الخاصة بخدمات اجتماعات الوسائط المتعددة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

أما مقترح Chen Cai، بعنوان: "أنظمة ومعدات الصوت والفيديو والوسائط المتعددة للتعليم والتدريب"، فيهدف إلى بناء إطار معياري موحد لسيناريوهات تطبيقات التعليم والتدريب. نظرًا للطبيعة الخاصة للبيئات التعليمية، ما يزال هناك نقص مُلِح في الأبحاث الخاصة بالمعايير الدولية على مستوى كلٍّ من المعدات والأنظمة. سيقوم هذا المقترح بوضع مجموعة متكاملة من المواصفات والمعايير التي تغطي كامل السلسلة الصناعية، بدءًا من تكوين وتجهيز الأجهزة والمعدات، وصولًا إلى تجربة التفاعل الخاصة بالمستخدم النهائي.

حتى الآن، قادت شركة MAXHUB وشاركت في صياغة أكثر من 100 معيار وطني وصناعي ومعيار خاص بالجمعيات المهنية. من خلال تقديم هذين المقترحين الجديدين لمعايير اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، تسهم الشركة في تقديم خبرات صناعية قيّمة وخبرات صينية لدعم التطور عالي الجودة لصناعتي التعليم الذكي والاجتماعات الذكية على مستوى العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2996217/Li_Qin.jpg

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