Maypharm تطلق SEDY FILL، حشو الجسم بحمض الهيالورونيك

سيول، كوريا الجنوبية ونيويورك, 10 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- شركة Maypharm أطلقت SEDY FILL، وهي مادة لحشو الجسم بحمض الهيالورونيك تم تكبير تأثيرها لضمان رضا العملاء. SEDY FILL عبارة عن حشو جلدي قابل للحقن مُصمم للتصحيح غير الجراحي لشكل الجسم. يكمن تفرد تركيبة منتجاتها في وجود حمض الهيالورونيك المترابط الذي تنتجه تقنية HENM المبتكرة.

توجد مجموعة واسعة من حشوات الجسم بحمض الهيالورونيك في السوق، مما يمنح الأطباء والمرضى القدرة على التخصيص الكامل وفقًا للحاجة أو التفضيل.

SEDY FILL SEDY FILL

أصبحت SEDY FILL واحدة من أكثر الحشوات الاصطناعية المفضلة والمستخدمة على نطاق واسع في العالم على الرغم من جميع المنتجات المتاحة في السوق. والسبب هو أن SEDY FILL قد تحسن بمرور الوقت لتعزيز الثديين والأرداف، حتى مع عمليات الزرع، وتطعيم الدهون، وغيرها من الحشوات القابلة للحقن.

يتم الآن بيع SEDY FILL إلى أكثر من 30 دولة حول العالم ويتم اختيارها باستمرار كأفضل خيار لتعزيز الجمال.

* السمات

لزوجة وتماسك قويين، مما يوفر مقاومة للترحيل

قوة الجل المثلى التي يمكن تعديلها وفقًا لاحتياجات المريض

قابلية ممتازة للطرق، مما يجعل من السهل التعامل معها وتشكيلها أثناء العملية

* النطاق

تصحيح شكل الثدي وحجمه

تجديد حجم الأرداف

تصحيح عدم تناسق الساق

تقنية HA الحاصلة على براءة اختراع من SEDY FILL هي التقنية الوحيدة حاليًا التي تصنع جلًا شبه صلب، والذي يوفر فعالية طويلة الأمد وسلامة محسنة للمنتج حيث يمكن إزالة جل HA النقي الذي يتم إنتاجه بسهولة حسب الحاجة دون أي بقايا.

كما ثبت أن SEDY FILL تدوم. يظل تطبيق واحد لـ SEDY FILL ساري المفعول لمدة 12-15 شهرًا في المتوسط وحتى عامين مع العناية الدقيقة.

يمكن إزالة SEDY FILL بالكامل عن طريق حقن الهيالورونيداز. في حين أنه يمكن أن يتحمل الهيالورونيداز الذي يحدث بشكل طبيعي في الجسم للحصول على تأثير طويل الأمد، يمكن بسهولة إذابة أي جل متبقي في الأنسجة الرخوة عن طريق حقن الهيالورونيداز مباشرة في المنطقة المرغوبة.

تغلبت تقنية SEDY FILL على مشكلات الثبات والقابلية للذوبان التي تنشأ عند زيادة معدل الربط المتقاطع لإنشاء منتج أكثر أمانًا وسهولة في الإزالة. تحتفظ SEDY FILL بنسبة 100% من HA المتشابك وهو منتج محب للماء للغاية مع بنية جسيمات مستقرة.

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Maypharm SOURCE