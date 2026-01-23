MediaTek تكشف عن رقاقتيّ Dimensity 9500s و Dimensity 8500 لدفع الأداء والألعاب والكفاءة في الهواتف الذكية الرائدة والممتازة

هسينشو، تايوان ، 23 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "ميدياتك" (MediaTek) عن رقاقتيّ Dimensity 9500s و Dimensity 8500. كأحدث أعضاء في عائلة رقاقات Dimensity ، يركز المنتجان على تقديم أداء متميز، وكفاءة، وإمكانات الذكاء الاصطناعي، وتصوير، وألعاب، واتصال لاسلكي ، مما يحقق زخمًا جديدًا في قطاعات الهواتف الذكية الرائدة والفاخرة.

MediaTek Dimensity 9500s & 8500

قال "جي سي هسو"، نائب الرئيس الأول للشركات في "ميدياتك" والمدير العام لوحدة الأعمال للاتصالات اللاسلكية: "كقادة في حصة الهواتف الذكية العالمية ، فنحن ملتزمون بزيادة استثماراتنا في التقنيات المتقدمة والسعي لجعل المنتجات المتطورة متاحة لمزيد من الناس". "هذه المهمة واضحة في هذا الزوج من رقاقات Dimensity ، والتي تهدف إلى توفير المزيد من تجارب الهواتف الذكية الرائدة والفخمة مع الحفاظ على رؤيتنا في جلب أفضل أداء ممكن وكفاءة الطاقة إلى المزيد من الناس".

Dimensity 9500s: القوة للاستمرار

باستخدام عملية بحجم 3 نانومتر الرائدة وبنية All Big Core ، تمكن معالجات Dimensity 9500s من "ميدياتك" الأجهزة من إطلاق آفاق الأداء القوي بالكامل مع تحسين كفاءة الطاقة. تستخدم وحدة المعالجة المركزية ثمانية الأنوية نواة واحدة فائقة من نوع Cortex-X925 مع سرعة ساعة تصل إلى 3.73 غيغاهرتز ، وثلاث أنوية ممتازة من نوع Cortex-X4 Premium ، وأربعة أنوية للأداء من نوع Cortex-A720. تدمج رقاقة Dimensity 9500s وحدة المعالجة الرسومية Immortalis-G925 ، مما يوفر تجربة كاملة وغامرة لألعاب الجوال الثقيلة ويلبي نوع الأداء الذي يتوقعه اللاعبون ، ويشمل دعمًا لتتبع الأشعة المتقدم. بالإضافة إلى ذلك ، مع تكنولوجيا الألعاب التكيفية 3.0 (MAGT 3.0) وتكنولوجيا الإطار 3.0 (MFRC 3.0) يمكن تحسين كفاءة الطاقة بشكل كبير ، مما يطيل عمر بطارية الجهاز.

تم تحسين وحدة المعالجة العصبية الرئيسية في رقاقة Dimensity 9500s للاستدلال التوليدي والنماذج متعددة الوسائط لكاميرا الحافة الرئيسية الأكثر قوة وقدرات أكبر لتوليد المحتوى. تدعم الرقاقة الوظائف اليومية ذات التكرار العالي، بما في ذلك معالجة الصور المباشرة ، وتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي (خلق السياق للصور ، التغطية والحذف) وتلخيص المحتوى بالذكاء الاصطناعي (المكالمات والاجتماعات والملفات) ، مما يجعل من الأسهل على المصنعين إنشاء أجهزة تلبي الطلب المتزايد. تم تجهيز رقاقة Dimensity 9500s بمعالج الصور المتقدم MediaTek Imagiq ، ويدعم تتبع الحركة في الوقت الحقيقي بسرعة 30 إطار/ثانية وتسجيل الفيديو بتقنية Dolby Vision HDR بتركيز كامل بدقة 8K. يمكن للمبدعين التقاط صور فيديو واضحة وحية بسهولة. يدعم "النظام على الرقاقة" أيضًا التكنولوجيا المتميزة للتصوير الفوري والحد من الضوضاء ، مما يوفر تجربة سريعة وواضحة.

تتضمن ميزات Dimensity 9500s:

مودم 5G Release-17 يدعم تقنية 4CC-CA ووصلة هابطة بسرعة تصل إلى 7غيغابايت/ثانية

دعم تكنولوجيا توفير الطاقة MediaTek 5G UltraSave 4.0

دعم مجموعة شبكات الذكاء الاصطناعي 2.0 ، والتي يمكن أن تحسن أداء الشبكة في بيئة شبكة ضعيفة

دعم تقنية Mediatek Xtra Range 3.0 لتوسيع مسافة اتصال Wi-Fi الداخلية

الاتصال المباشر بين الهواتف الذي يمكن أن يصل إلى 5 كيلومترات

Dimensity 8500: أداء قوي للعب فائق السرعة

تعتمد رقاقة Dimensity 8500 على عملية بحجم 4 نانومتر ذات كفاءة في استهلاك الطاقة ، وتشمل بنية وحدة المعالجة المركزية All Big Core وحدات Cortex-A725 ثمانية الأنوية مع تردد يصل إلى 3.4 غيغاهرتز ، مما يحسن من الأداء وكفاءة الطاقة. تدعم رقاقة Dimensity 8500 تقنية جدولة دقيقة وذاكرة بمعيار LPDDR5X بسرعة 9600 ميغابايت/ثانية مع سرعة نقل أعلى ، بحيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بعمر بطارية سلس وطويل في التطبيقات اليومية والألعاب وتعدد المهام.

مع وحدة المعالجة الرسومية المدمجة Mali-G720 ، يتم تحسين ذروة أداء Dimensity 8500 بنسبة 25٪ مقارنة بالجيل السابق ، ويتم تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 20٪. يمكن لرقاقة Dimensity 8500 ، وحدة الحوسبة ومحرك الألعاب المطور بالكامل ، أن يجلب للاعبين تجربة منعشة مع تثبيت الإطار الكامل ، والتحميل السريع وكفاءة الطاقة العالية.

تتضمن ميزات Dimensity 8500 ما يلي:

تدعم وحدة المعالجة العصبية من الجيل الثامن من "ميدياتك" النماذج اللغوية الكبيرة السائدة عالميًا ( LLM / MLLM ) ونماذج توليد الصور

دعم خوارزمية العدسة المكبرة فائقة الوضوح بالذكاء الاصطناعي

محرك Dimensity الدلالي بالذكاء الاصطناعي ، والذي يمكنه تحسين إطارات محتوى الصور بذكاء

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2867280/MediaTek_Dimensity_9500s__8500.jpg