MemryX تعيّن Ross Jatou في منصب الرئيس التنفيذي وJoe Faris في منصب نائب الرئيس للمبيعات والتسويق لتسريع التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

انضمام قيادات مخضرمة من القطاع فيما توسّع MemryX نطاق نشر معمارية الذكاء الاصطناعي المثبتة في بيئات الإنتاج لديها من عمليات النشر على الحافة إلى مراكز البيانات

آن آربر، ميشيغان، 3 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة MemryX Inc.، المطوّرة لحلول تسريع استدلال الذكاء الاصطناعي، اليوم تعيين Ross Jatou في منصب الرئيس التنفيذي وJoe Faris في منصب نائب الرئيس للمبيعات والتسويق. يعزز هذان التعيينان فريق القيادة في MemryX، في وقت توسّع فيه الشركة نطاق تطبيق معمارية تسريع الذكاء الاصطناعي المنشورة تجارياً لديها، من تطبيقات الحافة إلى الفرص الناشئة في مراكز البيانات.

يتمتع Jatou بخبرة قيادية تزيد على 30 عاماً في قطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، تشمل الهندسة والعمليات وإدارة الأعمال العالمية. انضم إلى MemryX قادماً من شركة آلات، كيان الاستثمار التكنولوجي والتصنيع التابع لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، حيث أشرف على مبادرات أشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. قبل انضمامه إلى شركة آلات، شغل Jatou منصب نائب الرئيس الأول لمجموعة الاستشعار الذكي في onsemi. في مرحلة سابقة من مسيرته المهنية، أمضى 15 عاماً في إنفيديا، وكان آخر مناصبه نائب الرئيس للهندسة المسؤول عن منصات المؤسسات والسيارات والذكاء الاصطناعي.

قال :Jatou «أرست MemryX أساساً هندسياً استثنائياً وطوّرت معمارية للذكاء الاصطناعي شديدة التمايز ومحسّنة للكفاءة وقابلية التوسع. مع التطور السريع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تواجه الصناعة تحديات متزايدة في الطاقة والنشر عبر بيئات الحافة ومراكز البيانات على حد سواء. تتمتع MemryX بموقع فريد يتيح لها تلبية هذه المتطلبات عبر معمارية مثبتة صُممت لتقديم استدلال عالي الأداء وبكفاءة محسّنة بدرجة كبيرة».

يخلف Jatou في هذا المنصب Keith Kressin، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة MemryX منذ ديسمبر 2021. تحت قيادة Kressin، نجحت MemryX في إيصال حلول استدلال الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى مرحلة الإنتاج، ووسّعت نطاق تفاعلها مع العملاء على مستوى العالم، وطوّرت منصة الأجهزة والبرمجيات الخاصة بها بما يدعم النشر التجاري.

قال :Kressin «بعد قيادة MemryX خلال السنوات الأربع الماضية، يسعدني كثيراً أن أسلّم الراية إلى Ross ليقود الشركة في مرحلتها التالية من النمو. بعد أن أوصلت MemryX إلى مرحلة الإنتاج الكامل بكفاءة تشغيلية عالية ومنظومة برمجية متينة، أعتقد أن هذا هو التوقيت المناسب لانتقال القيادة. يتمتع Ross بخبرة تنفيذية واسعة في قطاع أشباه الموصلات العالمي، تشمل القيادة الهندسية ومناصب ذات مسؤولية عن الأرباح والخسائر. تمتلك MemryX فريقاً هندسياً استثنائياً ومعمارية أساسية قوية، وأنا واثق من أن Ross في موقع ممتاز لقيادة الشركة قدماً في المرحلة المقبلة».

ينضم Faris إلى MemryX، في وقت توسّع فيه الشركة نطاق تفاعلها مع العملاء عبر أسواق الذكاء الاصطناعي الطرفي والأسواق الصناعية وأسواق السيارات وأسواق البنية التحتية الناشئة. يتمتع بخبرة تزيد على 20 عاماً في قيادة مبادرات النمو التجاري عبر قطاعات التكنولوجيا العالمية.

عمل Faris مؤخراً لدى لومينار تكنولوجيز، حيث قاد فرقاً عالمية في مجالي تطوير الأعمال والهندسة عبر أسواق السيارات والأسواق الصناعية. قبل عمله في لومينار تكنولوجيز، شغل مناصب قيادية في onsemi تولّى فيها إدارة هندسة التطبيقات للمستشعرات والمعالجات، كما أمضى ما يقرب من عقد في مناصب تقنية لدى إنتل وTRW.

قال :Faris «باتت الكفاءة ومرونة النشر وزمن الوصول إلى الإنتاج تؤدي دوراً متزايداً في تشكيل اعتماد الذكاء الاصطناعي. طوّرت MemryX حلاً متميزاً يعالج هذه التحديات من خلال منصة الأجهزة والبرمجيات الناضجة لديها، التي ثبتت فاعليتها بالفعل في عمليات النشر على الحافة ضمن بيئات واقعية. أتطلع إلى الإسهام في توسيع قاعدة عملاء الشركة ومنظومة الشركاء مع توسّعنا إلى أسواق جديدة».

قال Rick Bolander، عضو مجلس الإدارة في :MemryX «مع انضمام Ross وJoe إلى فريق القيادة، أصبحت MemryX في موقع قوي للغاية لمرحلتها التالية من النمو. تعزّز خبرتهما المشتركة في هندسة أشباه الموصلات والعمليات والتواصل مع العملاء عالمياً قدرة الشركة على التوسع تجارياً، مع مواصلة تطوير تقنية استدلال الذكاء الاصطناعي المتمايزة لديها. نعتقد أن MemryX تدخل مرحلة جديدة مهمة من الفرص المتاحة في السوق».

نبذة عن MemryX Inc.

MemryX Inc. هي شركة تصميم أشباه موصلات مع التصنيع عند الغير (fabless) تركز على تسريع استدلال الذكاء الاصطناعي، وتستند إلى معمارية تدفق البيانات القائمة على الحوسبة داخل الذاكرة، والمثبتة في بيئات الإنتاج والمحسّنة لمعالجة ذكاء اصطناعي عالية الكفاءة عبر تطبيقات الحافة ومراكز البيانات. وبدعم من جولة تمويلية من الفئة (ب) بلغت 44 مليون دولار، بمشاركة مستثمرين من بينهم HarbourVest وصندوق نيوم للاستثمار وArm IoT Fund وeLab Ventures وM Ventures وMotus Ventures، تمضي MemryX قدماً، انطلاقاً من مقرها الرئيسي في آن آربر بولاية ميشيغان، في تطوير الجيل التالي من ابتكارات أجهزة الذكاء الاصطناعي.

للتواصل الإعلامي

Joe Faris

[email protected]

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