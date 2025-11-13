MGI Tech تتعاون مع المجلس الجنوب أفريقي للبحوث الطبية وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار لإطلاق برنامج الجينوم البشري الـ 110 ألف في جنوب أفريقيا والكشف عن أول منصة DNBSEQ-T7 في أفريقيا، مُؤذنة بحقبة جديدة في علم الجينوم الأفريقي

كيب تاون، جنوب أفريقيا، 13 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت اليوم شركة MGI Tech Co., Ltd ، الشركة المتخصصة في تطوير الأدوات والتقنيات الأساسية التي تدفع الابتكار في علوم الحياة، عن إنجاز معلمين تاريخيين في علم الجينوم الأفريقي: الكشف الرسمي عن أول منصة تسلسل DNBSEQ-T7 في القارة لدى المجلس الجنوب أفريقي للبحوث الطبية (SAMRC) ، والتوقيع على مذكرة تفاهم بين MGI وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ( DSTI ) والمجلس الجنوب أفريقي للبحوث الطبية لإطلاق برنامج الجينوم البشري الـ 110 ألف في جنوب أفريقيا.

تمثل هذه المعالم قفزة تحويلية نحو بناء قدرات بحثية مستدامة في علم الجينوم في جنوب أفريقيا. ومن المقرر أن تعزز الطب الدقيق مع ضمان أن مساهمة أفريقيا في علم الجينوم العالمي لا تشمل بياناتها فحسب، بل أفكارها ونماذجها وابتكاراتها.

وتعليقاً على هذه الشراكة التاريخية، قال البروفيسور نتوبيكو نتوسي، الرئيس التنفيذي ورئيس المجلس الجنوب أفريقي للبحوث الطبية: "تمثل شراكتنا استثماراً استراتيجياً وعلاقة قيمة في تطوير القدرات المحلية والبنية التحتية لتسلسل الجينوم الفعالة من حيث التكلفة. إن الشراكة مع MGI تعزز بشكل فريد القدرة على تحمل التكاليف على المستوى الوطني وقابلية التوسع والاستدامة طويلة الأجل، مما يضمن أن جنوب أفريقيا يمكنها تقديم علم جينوم على مستوى السكان بتكاليف قابلة للتطبيق محلياً."

أول DNBSEQ-T7 في أفريقيا: تعزيز الاستقلالية والابتكار

تُصنف منصة DNBSEQ-T7 ، التي أصبحت الآن قيد التشغيل في مركز المجلس الجنوب أفريقي للبحوث الطبية لعلم الجينوم في كيب تاون، بين أكثر منصات التسلسل فائقة الإنتاجية تقدماً في أفريقيا من خلال توفير بيانات فائقة الإنتاجية بسرعة ونطاق ودقة لا مثيل لها. يتيح النظام دراسات المجموعات الكبيرة ودراسات علوم الأوميكس المتعددة، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف التسلسل ويوسع إمكانية الوصول في جميع أنحاء القارة.

نشأت منصة المجلس الجنوب أفريقي للبحوث الطبية لعلم الجينوم من التركيز طويل الأمد للمجلس على الطب الدقيق، وقد لعبت دوراً محورياً في تطوير علم الجينوم والطب الدقيق في جميع أنحاء جنوب أفريقيا وعموم القارة. وإلى جانب التسلسل، فهي مركز للابتكار وبناء القدرات والبحوث الترجمية، مما يمكّن العلماء الأفارقة من القيادة والتقدم في مجالات تتراوح من علم الوراثة السريرية وعلم جينوم السكان إلى التنوع البيولوجي وبحوث الأمراض المعدية.

كما يؤدي المركز دوراً محورياً في تدريب وتوجيه الباحثين المحليين، وتطوير خطوط معلوماتية حيوية مُحسَّنة للتنوع الجيني الأفريقي والتحقق من صحتها، فضلاً عن تصميم مسارات عمل متكاملة للتطبيقات المحلية. يواصل المركز أيضاً قيادة الجهود الرامية إلى خفض تكاليف التسلسل، وتحسين جودة البيانات، وتنمية الخبرات المحلية المستدامة التي تدعم الاستقلال العلمي لأفريقيا.

مع تركيب DNBSEQ-T7 ، يتم تعزيز قدرات المجلس الجنوب أفريقي للبحوث الطبية بشكل أكبر، مما يتيح مشاريع جينومية عالية الإنتاجية وعالية التأثير على نطاق لم يكن ممكناً سابقاً في أفريقيا. وحتى الآن، سلسلت منصة T7 96 جينوماً للأسود، و168 جينوماً بشرياً بتغطية منخفضة، و9 جينومات بشرية بتغطية عالية لمرضى مصابين بأمراض نادرة غير مشخصة.

برنامج الجينوم البشري الـ 110 ألف: مبادرة وطنية جنوب أفريقية

يهدف برنامج الجينوم البشري الـ 110 ألف، وهو جهد مشترك بين المجلس الجنوب أفريقي للبحوث الطبية وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار و MGI ، إلى سد الفجوة العالمية في تمثيل البيانات الجينومية من السكان الأفارقة. وبموجب هذا الالتزام التاريخي، سيتم إجراء تسلسل لـ 110,000 جينوم جنوب أفريقي، ليُثمر ذلك في النهاية عن إنشاء أول قاعدة بيانات وطنية مرجعية وشاملة للجينوم في البلاد.

قالت غلاودينا لوتس، مديرة الابتكار الصحي في إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار: "تمثل الشراكة خطوة عملية إلى الأمام في تحقيق أجندة جنوب أفريقيا للطب الدقيق والابتكار الصحي. من خلال دمج تطوير البنية التحتية مع التسعير الموحد وبناء القدرات، نعمل على تعزيز نظام بيئي شامل ومستدام لعلم الجينوم. والأهم من ذلك، أن هذه الشراكة تفتح سُبلاً للتمويل المشترك من خلال منصات التعاون العلمي بين دول البريكس والصين وأفريقيا، مما يعزز التزامنا بالتعاون بين بلدان الجنوب."

في المرحلة التجريبية، سَيُسَلسِل البرنامج ما يصل إلى 10,000 جينوم بشري، ليضع بذلك الأساس لمرجع الجينوم الأفريقي، الذي يُعد مورداً فريداً من نوعه سيتيح للباحثين والأطباء فهماً أفضل للتنوع الجيني الخاص بالسكان. كما سيُسهم ذلك في تعزيز القدرة على تشخيص الأمراض السائدة في جميع أنحاء القارة والوقاية منها وعلاجها. على المدى الطويل، سيتم توسيع المبادرة لتشمل التقنيات المتطورة (بما في ذلك علم النسخ المكاني، وتسلسل الخلية الواحدة، وعلم البروتيوميات، والتسلسل طويل القراءة)، مما يعزز دور جنوب أفريقيا كرائدة عالمية في الابتكار الجينومي.

قال دنكان يو، رئيس شركة MGI Tech : "التقدم الجينومي لا تدفعه التكنولوجيا وحدها؛ بل تدفعه الشراكات. يسعدنا أن نتعاون مع المجلس الجنوب أفريقي للبحوث الطبية وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في برنامج الجينوم البشري الـ 110 ألف في جنوب أفريقيا، كما يسعدنا جلب أول جهاز تسلسل DNBSEQ-T7 في أفريقيا إلى كيب تاون. هذا أكثر من مجرد إطلاق منتج؛ إنه وعد بالوقوف إلى جانب علماء أفريقيا في إطلاق العنان للإمكانات الجينومية للقارة ومعالجة تحدياتها الصحية الفريدة.

من خلال توفير التسلسل عالي الإنتاجية في أفريقيا، نساعد في تحويل المبادرات الرائدة مثل هذه إلى واقع، مما يسمح للبيانات الجينومية الأفريقية بسرد قصتها الخاصة مع المساهمة في نظام بيئي مرن وشامل يعزز الطب الدقيق للمنطقة."

يسعى برنامج الجينوم البشري الـ 110 ألف إلى معالجة فجوة طويلة الأمد في علم الجينوم العالمي: نقص تمثيل البيانات الجينية الأفريقية، على الرغم من أن القارة تحتضن أغنى تنوع جيني بشري في العالم. تُسهم هذه الشراكة بين المجلس الجنوب أفريقي للبحوث الطبية وإدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار و MGI في تغيير مسار علم الجينوم الأفريقي، وذلك عبر ترسيخ مكانة جنوب أفريقيا كمركز إقليمي للبحوث الجينومية عالية الجودة بقيادة محلية. مع انطلاق المبادرة، تؤكد MGI التزامها بدعم الأهداف الأوسع لجنوب أفريقيا المتمثلة في الاستقلال العلمي والإنصاف الصحي. من خلال بناء القدرة المحلية لتوليد البيانات الجينومية وتحليلها والاستفادة منها، لن تعمل الشراكة على تحسين النتائج الصحية لسكان جنوب أفريقيا فحسب، بل ستضع أفريقيا أيضاً كرائدة في الحقبة القادمة من الطب الدقيق.

لمعرفة المزيد: https://en.mgi-tech.com/ ، لينكد إن ، إكس و يوتيوب .

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2819564/The_signing_a_Memorandum_Understanding__MoU__South_African_Medical_Research.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2819565/SAMRC_lab_tour_Duncan_Yu_President_MGI_Tech.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2819566/The_signing_a_Memorandum_Understanding__MoU__South_African_Medical_Research_1.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2329841/5614863/MGI__Logo.jpg

