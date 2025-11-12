MGI Tech s'associe au SAMRC et au DSTI pour lancer le programme sud-africain de génome humain 110K et dévoiler le premier DNBSEQ-T7 d'Afrique, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour la génomique africaine

LE CAP, Afrique du Sud, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- MGI Tech Co, Ltd, une société qui se consacre au développement d'outils et de technologies de base qui stimulent l'innovation dans les sciences de la vie, annonce aujourd'hui deux étapes historiques dans le domaine de la génomique africaine : l'inauguration officielle de la première plateforme de séquençage DNBSEQ-T7 du continent au Conseil sud-africain de la recherche médicale (SAMRC) et la signature d'un protocole d'accord entre MGI, le ministère de la Science, de la Technologie et de l'Innovation (DSTI) et le SAMRC pour lancer le programme 110K sur le génome humain en Afrique du Sud.

The signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between South African Medical Research Council (SAMRC), the Department of Science, Technology and Innovation (DSTI) and MGI Tech,to launch the 110K Human Genome Program in South Africa. SAMRC lab tour with Duncan Yu, President of MGI Tech The signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between South African Medical Research Council (SAMRC), the Department of Science, Technology and Innovation (DSTI) and MGI Tech,to launch the 110K Human Genome Program in South Africa.

Ces nouveaux jalons représentent une avancée décisive dans la mise en place d'une capacité de recherche génomique durable en Afrique du Sud. Ces avancées sont destinées à promouvoir la médecine de précision tout en veillant à ce que la contribution de l'Afrique à la science génomique mondiale englobe non seulement ses données, mais aussi ses idées, ses modèles et ses innovations.

Commentant ce partenariat considérable, le professeur Ntobeko Ntusi, CEO et président du SAMRC, déclare : « Notre collaboration représente un investissement stratégique et une relation précieuse dans le développement des capacités locales et d'une infrastructure de séquençage génomique rentable. Le partenariat avec MGI renforce l'accessibilité financière, l'extensibilité et la viabilité à long terme au niveau national, garantissant ainsi que l'Afrique du Sud puisse fournir des services de génomique à l'échelle de la population à des coûts viables au niveau local ».

Le premier DNBSEQ-T7 d'Afrique : soutenir l'indépendance et l'innovation

Le DNBSEQ-T7, désormais opérationnel au centre de génomique SAMRC du Cap, figure parmi les plateformes de séquençage à très haut rendement les plus avancées d'Afrique, car il fournit des données à très haut rendement à une vitesse, une échelle et une précision inégalées. Le système permet d'effectuer des études à grande cohorte et des études multi-omiques, ce qui réduit considérablement les coûts de séquençage et élargit l'accessibilité à l'ensemble du continent.

Née de l'intérêt de longue date du SAMRC pour la médecine de précision, la plateforme de génomique du SAMRC a contribué à promouvoir la génomique et la médecine de précision en Afrique du Sud et sur l'ensemble du continent. Au-delà du séquençage, il s'agit d'un centre d'innovation, de renforcement des capacités et de recherche translationnelle, qui permet aux scientifiques africains de diriger et de progresser dans des domaines allant de la génétique clinique et de la génomique des populations à la biodiversité et à la recherche sur les maladies infectieuses.

En outre, l'installation joue un rôle essentiel dans la formation et l'encadrement des chercheurs locaux, le développement et la validation de pipelines bioinformatiques optimisés pour la diversité génomique africaine, et la conception de flux de travail de bout en bout pour des applications pertinentes au niveau local. Elle continue à déployer des efforts pour réduire les coûts du séquençage, améliorer la qualité des données et cultiver une expertise locale durable qui soutient l'indépendance scientifique de l'Afrique.

Avec l'installation du DNBSEQ-T7, les capacités du SAMRC sont encore renforcées, permettant des projets génomiques à rendement et à fort impact à une échelle jusqu'alors inaccessible en Afrique. À ce jour, la plateforme T7 a permis de séquencer 96 génomes de lions, 168 génomes humains à faible couverture et neuf génomes humains à couverture élevée de patients atteints de maladies rares non diagnostiquées.

Programme 110K sur le génome humain : une initiative nationale sud-africaine

Fruit d'un effort conjoint entre le SAMRC, le DSTI et MGI, le programme 110K sur le génome humain vise à combler le fossé mondial en matière de représentation des données génomiques des populations africaines. Cet engagement historique permettra de séquencer 110 000 génomes sud-africains et de créer, à terme, la première base de données de référence génomique nationale complète du pays.

Glaudina Loots, directrice de l'innovation en matière de santé au DSTI, déclare : « Ce partenariat marque une avancée concrète dans la réalisation du programme sud-africain de médecine de précision et d'innovation en matière de santé. En intégrant le développement de l'infrastructure à une tarification normalisée et au renforcement des capacités, nous favorisons un écosystème génomique durable et inclusif. Il est important de noter que ce partenariat ouvre la voie à un financement conjoint par l'intermédiaire des plateformes de collaboration scientifique des BRICS et de la Chine et de l'Afrique, renforçant ainsi notre engagement en faveur de la coopération Sud-Sud ».

Au cours de la phase pilote, le programme séquencera jusqu'à 10 000 génomes humains, jetant ainsi les bases d'un génome africain de référence, une ressource unique en son genre qui permettra aux chercheurs et aux cliniciens de mieux comprendre la diversité génétique spécifique à une population. Cela permettra également d'améliorer le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies répandues sur le continent. À long terme, l'initiative sera élargie pour intégrer des technologies de pointe (notamment la transcriptomique spatiale, le séquençage de cellules uniques, la protéomique et le séquençage à longue lecture) renforçant ainsi le rôle de l'Afrique du Sud en tant que leader mondial de l'innovation génomique.

Duncan Yu, président de MGI Tech, déclare : « Les progrès de la génomique ne sont pas le fruit de la seule technologie ; ils sont le fruit de partenariats. Nous sommes fiers de collaborer avec le SAMRC et le DSTI dans le cadre du programme sud-africain 110K sur le génome humain et d'installer au Cap le premier séquenceur DNBSEQ-T7 d'Afrique. Plus qu'un lancement de produit, il s'agit d'une promesse d'accompagner les scientifiques africains dans l'exploitation du potentiel génomique du continent et dans la résolution des problèmes de santé qui lui sont propres ».

« En rendant le séquençage à haut rendement disponible en Afrique, nous contribuons à transformer des initiatives révolutionnaires comme celle-ci en réalité, permettant aux données génomiques africaines de raconter leur propre histoire tout en contribuant à un écosystème résilient et inclusif qui fait progresser la médecine de précision dans la région. »

Le programme 110K pour le génome humain vise à combler une lacune de longue date dans la génomique mondiale : la sous-représentation des données génétiques africaines, alors que le continent abrite la diversité génétique humaine la plus riche au monde. Grâce à ce partenariat, le SAMRC, le DSTI et MGI changent le cours de la génomique africaine en faisant de l'Afrique du Sud un hub régional pour la recherche génomique de haute qualité menée au niveau local. Alors que l'initiative est en cours, MGI réaffirme son engagement à soutenir les objectifs plus larges de l'Afrique du Sud en matière d'indépendance scientifique et d'équité en matière de santé. En renforçant les capacités locales de production, d'analyse et d'exploitation des données génomiques, ce partenariat permettra non seulement d'améliorer les résultats sanitaires des Sud-Africains, mais aussi de positionner l'Afrique en tant que chef de file de la prochaine ère de la médecine de précision.

À propos de MGI

MGI Tech Co., Ltd. (ou ses filiales, collectivement dénommées MGI) s'attache à créer des outils et des technologies de base qui stimulent l'innovation dans le domaine des sciences de la vie. Nous nous focalisons sur la recherche, le développement, la fabrication et la vente d'instruments, de réactifs et de produits associés dans les domaines des sciences de la vie et des biotechnologies.

Nous fournissons des équipements et des systèmes numériques en temps réel, multi-omiques et à spectre complet pour la médecine de précision, l'agriculture, les soins de santé et divers autres secteurs. Fondé en 2016, MGI est aujourd'hui un leader mondial des sciences de la vie. La société est présente sur six continents et possède des installations dédiées à la recherche, à la fabrication, à la formation ainsi qu'au service après-vente à l'échelle mondiale.

MGI est l'une des rares entreprises capables de développer de manière indépendante et de produire en masse des séquenceurs géniques de qualité clinique avec des capacités à rendement variables, allant de Go à To. Avec une expertise inégalée, des produits de pointe et un engagement à avoir un impact mondial, MGI continue à façonner la trajectoire des sciences de la vie dans l'avenir.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://en.mgi-tech.com/, LinkedIn, X et YouTube.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2819564/The_signing_a_Memorandum_Understanding__MoU__South_African_Medical_Research.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2819565/SAMRC_lab_tour_Duncan_Yu_President_MGI_Tech.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2819566/The_signing_a_Memorandum_Understanding__MoU__South_African_Medical_Research_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2329841/5614863/MGI__Logo.jpg