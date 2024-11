MIAX تفوز بجائزة Editors' Choice Award لأفضل مكان لتداول العقود الآجلة والخيارات في جوائز The Trade's Leaders in Trading Awards لعام 2024

ميامي وبرينستون، نيوجيرسي, 22 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Miami International Holdings, Inc. (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ («MIH»، وهي الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا في بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات الأصول المتعددة، عن حصول MIAX® على جائزة اختيار المحررين (Editors' Choice Award) لأفضل "مكان لتداول العقود الآجلة والخيارات" في جوائز قادة التداول The Trade's Leaders in Trading Awards لعام 2024.

قال توماس ب. غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MIH: "يشرفنا أن يتم تكريم بورصة MIAX كأفضل مكان متميز لتداول العقود الآجلة والخيارات من بين مجموعة متميزة من المرشحين". "إن هذا التكريم هو شهادة على موهبة وتفاني أهم أصولنا، أي موظفينا. سنظل ملتزمين بتقديم أحدث تقنيات التداول لعملائنا عبر عقود الخيارات والعقود الآجلة وقطاعات الأصول الأخرى في عام 2025 وما بعده."

قال دوغلاس م. شيفر الابن، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للمعلومات في MIH: "لقد كان العام 2024 عامًا محوريًا بالنسبة لِـ MIAX، مع إطلاق مؤشر MIAX Sapphire™، وهو رابع مؤشر خيارات أميركي لنا، والتطوير المستمر لِـ MIAX Futures™ Onyx، محرك المطابقة الجديد لمؤشر MIAX Futures Exchange". "وبدءًا من إطلاق أول بورصة لنا في عام 2012، حققت مبادلات MIAX لدينا مجتمعة 99.9998% من وقت التشغيل حتى الآن، وهو ما يمثل تأكيدًا على عملية التطوير الصارمة التي نتبعها وتركيزنا الدؤوب على تزويد عملائنا بمنصات تداول مصممة لدعم متطلبات التسعير عالية الأداء في صناعة خيارات الأسهم الأمريكية".

تكرم جوائز قادة التداول (Leaders in Trading) لأمريكا الشمالية أكبر المتفوقين في استطلاعات The Trade's Algorithmic Trading وExecution Management وOutsourced Trading، بالإضافة إلى تكريم أفضل المكاتب والمتداولين في جوائز Buy-Side Awards وغيرها من الفاعلين في السوق في فئات the Editors' Choice.

نُبذة عن MIAX

تُعتبر MIAX هي الشركة الأم القابضة والمالكة لشركة Miami International Holdings المحدودة وتمتلك Miami International Securities Exchange المحدودة (MIAX®)، وMIAX PEARL المحدودة (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald المحدودة (MIAX Emerald®)، وكذلك MIAX Sapphire المحدودة (MIAX Sapphire™)، وMIAX Futures Exchange المحدودة (MIAX Futures™)، وMIAX Derivatives Exchange (MIAXdx™)، وBermuda Stock Exchange (BSX)، وDorman Trading المحدودة (Dorman Trading).

MIAX، وMIAX Pearl، وMIAX Emerald، وكذلك MIAX Sapphire هي أسواق وطنية للأوراق المالية مُسَجَّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المُدمَجة داخليًّا والمملوكة لها. وتُقدِّم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الأربعة، بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. أُنشِئت منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال خيارات التداول في الولايات المتحدة ويتم تمييزها حسب الإنتاجية، وزمن الاستجابة، والموثوقية، وحتمية الطلب السلكي.

MIAX Futures هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ((CFTC، وتُقَدِّم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك Minneapolis Hard Red Spring Wheat Futures. MIAX Futures هي منظمة سوق عقود محددة (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO) ، تابعة لھيئة تداول السلع الآجلة ((CFTC، وتُوَفر خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.

MIAXdx هي بورصة ومقاصة منظمة خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة CFTC وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة (DCM)، ومنظمة مقاصة للمشتقات (DCO) ومرفق تنفيذ المبادلة (SEF) لدى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

BSX هي سوق أوراق مالية دولية إلكترونية بالكامل ومتكاملة رأسيًّا، يقع مقرها الرئيسي في برمودا، وتأسست عام 1971. وتتخصّص BSX في إدراج وتداوُل أدوات سوق رأس المال، مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والأرصدة، والصناديق التَحوُّطية، وضمانات المُشتقات، والأوراق المالية المُرتبِطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مُسجَّلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

تقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. وتقع مكاتب MIAX Futures في مينيابوليس، مينيسوتا. وتقع مكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي. وتقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. كما تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

