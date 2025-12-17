أعلنت Miami International Holdings عن إغلاق سعر الطرح العام الثانوي للأسهم العادية

ممارسو الاكتتاب يمارسون خيارهم الكامل لشراء أسهم إضافية

برينستون، نيوجيرسي وميامي، 17 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة .Miami International Holdings, Inc ("MIAX" أو "الشركة") (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MIAX)، والرائدة في تطوير وتشغيل الأسواق المالية المنظمة المعتمدة على التكنولوجيا عبر فئات أصول متعددة، عن إتمام إغلاق طرح عام ثانوي لعدد 7,762,500 سهم من أسهمها العادية. وقد تضمن هذا الطرح بيع 1,012,500 سهم إضافي، وذلك عقب ممارسة متعهدي الاكتتاب خيارهم بالكامل لشراء أسهم إضافية، بسعر طرح للجمهور بلغ 41.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد (ويُشار إلى هذه العملية باسم "الطرح"). ويشمل الطرح بالكامل أسهمًا ثانوية، بما في ذلك الأسهم التي ستصدر عند ممارسة حقوق الشراء المباعة من بعض المساهمين الحاليين في MIAX.

لم تبيع الشركة أي أسهم من الأسهم العادية في الطرح، ولم تحصل على أي عوائد من الطرح.

وعملت كل من J.P. Morgan وMorgan Stanley وPiper Sandler كمديرين رئيسيين مشاركين لإدارة سجل الاكتتاب في الطرح. كما تعمل Raymond James وRosenblatt وWilliam Blair وKeefe، وBruyette & Woods، وهي شركة تابعة لـ Stifel، كمديري سجل مشتركين للاكتتاب.

تم إيداع بيان تسجيل متعلق بهذه الأوراق المالية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC")، وتم اعتماده في 11 ديسمبر 2025. تم الطرح من خلال نشرة الاكتتاب فقط. يمكن الحصول على نُسخ من نشرة الاكتتاب النهائية المتعلقة بالطرح مجانًا من خلال زيارة نظام EDGAR على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عبر الرابط www.sec.gov. أو يمكن، بدلاً من ذلك، الحصول على نُسخ من نشرة الاكتتاب من الجهات التالية: J.P. Morgan Securities LLC، عناية: Broadridge Financial Solutions، الكائنة في 1155 Long Island Avenue، Edgewood، NY 11717، أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] و[email protected]؛ شركة Morgan Stanley & Co. LLC، عناية: قسم نشرات الاكتتاب، في 180 Varick Street، 2nd Floor، New York، NY 10014؛ أو .Piper Sandler & Co، الكائنة في 350 North 5th Street، Suite 1000، Minneapolis، MN 55401، إلى عناية: قسم نشرات الاكتتاب، عن طريق الهاتف على الرقم ، أو عن طريق البريد الإلكتروني على [email protected].(800) 747-3924

لا يُشكِّل هذا المستند عرضًا لبيع أو تبادل، أو طلب عرض لشراء أو تبادل أي أوراق مالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في نطاق أي سلطة قضائية يكون فيها هذا العرض أو البيع أو التبادل غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأية سلطة قضائية من هذا القبيل.

نبذة عن MIAX

.Miami International Holdings, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: MIAX) هي شركة مدفوعة بالتكنولوجيا رائدة في بناء وتشغيل الأسواق المالية الخاضعة للتنظيم عبر فئات الأصول والمواقع الجغرافية المتعددة. تدير MIAX تسع بورصات في مجالات الخيارات والعقود الآجلة والأسهم والأسواق الدولية، تشمل: MIAX® Options، و®MIAX Pearl، و®MIAX Emerald، وكذلك ®MIAX Sapphire، و™MIAX Pearl Equities، و™MIAX Futures، إلى جانب ™MIAXdx، وبورصة برمودا للأوراق المالية (BSX)، والبورصة الدولية للأوراق المالية (TISE). كما تمتلك MIAX شركة Dorman Trading، وهي شركة وساطة عمومية للعقود الآجلة متكاملة الخدمات.

إخلاء مسؤولية وملاحظة تحذيرية بشأن البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تَطَلعية؛ بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التَطلُّعية التوقُّعات أو الخطط أو النتائج أو الإستراتيجيات المُستقبلية، وتسبقها عادةً كلمات مثل "قد" و"مستقبل" و"خطة" أو "مُخَطط لها" و"سوف" أو "ينبغي" و"يتوقع" و"مسودة" و"في نهاية المطاف" أو "المُتوقَّعة". نحذركم من أن هذه البيانات تستند إلى التوقعات الحالية للإدارة وتخضع للعديد من المخاطر، والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جَوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التَطلُّعية؛ بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًّا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية. تشمل المخاطر والشكوك الإضافية التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا، المخاطر والشكوك المدرجة في الإيداعات العامة لشركة .Miami International Holdings, Inc (مع شركاتها التابعة، المشار إليها بالشركة) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وعند تقديم البيانات التطلعية، لا تتعهد الشركة بأي واجب أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

تظل جميع العلامات التجارية للجهات الخارجية (والتي تتضمن الشعارات والرموز) المشار إليها من قِبَل الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. وما لم يتم تحديد خلاف ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للجهات الخارجية لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. إن أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بجهات خارجية تهدف إلى تحديد سلع و/أو خدمات تَخُص الجهة الخارجية هذه، وتُعد استخدامًا عادلًا اسميًا بموجب قانون العلامات التجارية.

