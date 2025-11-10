Mibro تطلق ساعتها الذكية S1 لدعم نمو الأطفال الآمن والذكي

شنتشن، الصين، 10 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أطلقت العلامة التجارية Mibro التابعة لشركة ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd رسميًا ساعتها الذكية للأطفال S1 ، الإصدار الأحدث ضمن سلسلة Mibro Kids . ستتوفر S1 في الأسواق اعتبارًا من نوفمبر 2025، وقد صُممت للفئة العمرية من 6 إلى 12 عامًا لتجمع بين أنظمة الأمان المتطورة ومراقبة الصحة والأدوات التعليمية. يستجيب هذا الإصدار لحاجة العائلات الحديثة المتزايدة إلى حلول تقنية متصلة وآمنة ومتوازنة، معتمدًا على تصميم عائلي مبتكر يدعم استقلالية الأطفال وثقتهم بأنفسهم.

Mibro Kids Watch Phone S1

في عصر أصبح فيه الاتصال الرقمي جزءًا من الحياة اليومية، تبحث العائلات عن طرق تحافظ على أمان أطفالها مع تشجيعهم على استخدام التكنولوجيا بمسؤولية. جاءت S1 لتلبي هذه الحاجة، فهي تساعد العائلات على البقاء متصلة وتضمن سلامة الأطفال دون تقييد حريتهم في الاستكشاف. تؤمن Mibro بأن التكنولوجيا ينبغي أن تمكّن الأطفال لا أن ترهقهم، لذا صممت أدوات تدعم أمانهم وتشجع تعبيرهم عن ذواتهم.

تتميز S1 بنظام متطور للأمان وتحديد المواقع يرسي معايير جديدة في الدقة والموثوقية. يعتمد نظام GPS مزدوج التردد على 11 طبقة لتحديد المواقع عبر خمسة أنظمة أقمار صناعية رئيسية، ليوفر دقة فورية تصل إلى مستوى المتر. سواء في طريق المدرسة أو خلال المغامرات الخارجية أو أثناء السفر العائلي، تتيح S1 للآباء متابعة موقع أطفالهم بشكل مستمر، ما يمنحهم راحة البال عبر اتصال موثوق.

كما تعزز S1 الوعي بالصحة والعافية لدى الأطفال. تشمل مزايا الساعة مراقبة معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم ( SpO2 ) وتتبع الأنشطة الرياضية المصممة لروتين الأطفال اليومي، لتشجيع نمط حياة نشط وتنمية الوعي المبكر بالصحة البدنية. تعرض الساعة البيانات الصحية بأسلوب مبسط يساعد الأطفال على فهم أجسامهم وبناء عادات صحية تدعم نموهم على المدى الطويل.

تعمل S1 بنظام أندرويد ذكي يقدم تجربة بديهية وتعليمية. تضم واجهة الساعة تطبيقات مختارة للأطفال تعزز الإبداع والتواصل والتعلم. وتتيح أدوات الرقابة الأبوية للآباء إدارة استخدام التطبيقات لضمان توازن رقمي صحي، ما يخلق بيئة تقنية آمنة ومنظمة. النتيجة: منصة يستكشف فيها الأطفال عالمهم باستقلالية مع البقاء متصلين تحت إشراف واعٍ.

تعيد S1 تعريف الأجهزة القابلة للارتداء للأطفال لتصبح رفيقًا حقيقيًا في رحلة الاكتشاف والأمان والنمو. لمزيد من المعلومات: https://www.mibrofit.com/ أو عبر فيسبوك و إنستجرام .

فيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2814053/S1_Mibro_Final_HD_EN.mp4