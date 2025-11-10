Mibro Luncurkan Kids Watch Phone S1, Dukung Tumbuh Kembang Anak dengan Aman

Ketika konektivitas digital menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, banyak orang tua mencari cara untuk menjaga keamanan anak tanpa membatasi kebebasan mereka. Mibro Kids Watch Phone S1 dirancang untuk tujuan tersebut—membantu keluarga tetap terkoneksi dan memantau keselamatan anak lewat cara-cara yang aman dan menyenangkan. Produk ini mencerminkan keyakinan Mibro bahwa teknologi seharusnya memberdayakan, bukan membebani. Maka, Mibro menyediakan sarana yang mendukung keamanan sekaligus ekspresi diri.

Fitur utama S1 terletak pada sistem keamanan dan pelacakan lokasi yang sangat akurat. Dengan GPS dua frekuensi dan 11 jenjang sistem pelacakan dari lima satelit global, S1 mampu memberikan posisi anak secara langsung dengan tingkat akurasi hingga hitungan meter. Baik saat berangkat sekolah, bermain di luar ruangan atau bepergian bersama keluarga, jam tangan ini memastikan orang tua dapat memantau lokasi anak dengan tenang dan aman.

Selain keamanan, S1 juga meningkatkan kesadaran pengguna akan kesehatan dan kebugaran. Dilengkapi pemantau detak jantung dan kadar oksigen (SpO₂), serta fitur pelacak aktivitas yang disesuaikan dengan rutinitas anak, jam tangan ini mendorong gaya hidup aktif dan membantu anak untuk mengenal pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Informasi ditampilkan dengan cara yang mudah dipahami agar anak mudah belajar tentang tubuhnya sendiri dan memupuk kebiasaan sehat demi masa depan.

Dengan sistem pintar yang berbasiskan Android, S1 menghadirkan pengalaman intuitif sekaligus edukatif. Antarmuka S1 dibekali aplikasi khusus anak yang mendorong kreativitas, komunikasi, dan pembelajaran. Fitur kontrol orang tua juga tersedia untuk mengatur penggunaan aplikasi, menciptakan lingkungan digital yang aman dan seimbang. Dengan demikian, anak dapat menjelajahi teknologi secara mandiri sambil tetap berada dalam pengawasan cermat.

S1 menjadi standar baru untuk perangkat wearable anak—sebagai teman belajar, berpetualang, dan berkembang. Informasi selengkapnya: https://www.mibrofit.com/ atau akun-akun Facebook dan Instagram.

SOURCE ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd