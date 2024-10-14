MIND GAMES تكشف النقاب عن PERFUMER EXTRAORDINAIRE

تدعو Perfumer Extraordinaire الأفراد لاستكشاف جمال وتعقيد ابتكار العطور، مصممة لإشراك كل من خبراء العطور والقادمين الجدد على حد سواء. ويرافق كل زجاجة عينتان مخبريتان من المكونات الخام المتوفرة في العطر، مما يوفر نظرة نادرة من وراء الكواليس على التوازن الدقيق للمواد الخام التي يتكوّن منها كل عطر.

تقول ماريانا شالباف، المديرة الإبداعية لِـMIND GAMES: "أردنا من خلال عطر Perfumer Extraordinaire إزاحة الستار عن العملية الإبداعية والسماح للناس بتجربة المواد الخام في أنقى صورها". "تحتفي هذه المجموعة بمهارة صانع العطور الفنية، بدءًا من الإلهام الأولي وحتى التركيبة النهائية المتطورة. نأمل أن تعمق العلاقة بين العطر ومرتديه."

ملاحظات عطر Mentor:

مقدمة العطر: الكراميل المملح، الليمون الإيطالي، البرقوق الغامق

قلب العطر: القهوة، كريم الكشمش الأسود، راتنج العنبر

قاعدة العطر: بويا، خشب الصندل، فاصوليا تونكا

ملاحظات عطر Prodigy:

مقدمة العطر: البرغموت، القرفة، حليب الورد

قلب العطر: زهرة لونجوزا، قهوة كافيه لاتيه بالكريمة، باتشولي

قاعدة العطر: خشب الصندل، فانيلا، بلوند وودز

تباع كل زجاجة 100 مل من عطر Perfumer Extraordinaire بسعر 475 دولارًا وتتضمن عينتين مختبريتين من المكونات الخام الموجودة في العطر. تتوفر عطور MIND GAMES عبر الإنترنت وفي المتاجر في Neiman Marcus وBergdorf Goodman وNordstrom وBloomingdale's وSaks Fifth Avenue وغيرها من متاجر التجزئة الفاخرة. يمكنك أيضًا شراء المجموعة في mindgamesfragrance.com.

حول MIND GAMES:

تربط MIND GAMES بين الفن المعقد الذي تجسده استراتيجية الشطرنج وذكاءها مع التأثيرات المبتكرة والمغرية للعطور. والنتيجة هي خط عطور افتتاحي، يقدم مجموعة من العطور ذات التوقيعات الشمية القوية، والتي تنقلك إلى اللحظات الحاسمة من المنافسة في اختبار الشخصية والمهارة والذكاء. ومع ذلك، فإن MIND GAMES ليست مستوحاة من لعبة شطرنج بسيطة بل من التراث والحرفية والتصميم الذي تجسده. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة mindgamesfragrance.com و@mindgamesfragrance على إنستغرام.

نبذة عن The Fragrance Group

هنا في The Fragrance Group، نحن منشئون وموزعون وحاملي تراخيص عالميين للعطور الفاخرة والحرفية الماهرة. لقد أدت سمعتنا وخلفيتنا كمنعاونين حقيقيين إلى إقامة شراكات وثيقة مع مجموعة كاملة من العملاء، باستخدام نموذج أعمال شامل يأخذ جميع جوانب عالم البيع بالتجزئة في الاعتبار. نقدم استراتيجيات مخصصة للتسويق وتطوير المنتجات والتوزيع مع مستوى لا مثيل له من الاهتمام الشخصي في كل مرحلة من مراحل العملية الإبداعية. يتمثل التزامنا في ربط العطور الفاخرة الاستثنائية بالعملاء الذين يتزايد إدراكهم من خلال جميع قنوات الصناعة. استكشفوا شراكاتنا على الموقع الإلكتروني so-avant-garde.com وتفضلوا بزيارة @fragrancegroup على إنستغرام و فايسبوك وإكس (تويتر) للحصول على مزيد من المعلومات.

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