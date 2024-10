MIND GAMES DÉVOILE LE PARFUMEUR EXTRAORDINAIRE

Conçu pour intéresser aussi bien les connaisseurs de parfums que les néophytes, Perfumer Extraordinaire invite les individus à explorer la beauté et la complexité de la création de senteurs. Chaque flacon est accompagné de deux échantillons de laboratoire des matières premières utilisées dans le parfum, offrant ainsi un aperçu rare des coulisses de l'équilibre délicat des matières premières qui composent chaque parfum.

"Avec le Parfumeur Extraordinaire, nous voulions lever le voile sur le processus de création et permettre aux gens de découvrir les matières premières sous leur forme la plus pure", explique Marianna Shalbaf, directrice de la création de MIND GAMES. "Cette collection célèbre l'art du parfumeur, de l'inspiration initiale à la composition finale et sophistiquée. Nous espérons que cela renforcera le lien entre le porteur et le parfum".

Mentor Notes de parfum :

En haut : Caramel salé, citron italien, prune foncée

Au milieu : Café, crème de cassis, résine d'ambre

Sec : Boya, bois de santal, fève de Tonka

Prodigy Notes de parfum :

En haut : Bergamote, cannelle, lait de rose

Au milieu : Fleur de Longoza, Café Latte crémeux, Patchouli

Sec : Bois de santal, vanille, bois blonds

Chaque flacon de 100 ml de Perfumer Extraordinaire est vendu au prix de 475 dollars et comprend deux échantillons de laboratoire des ingrédients bruts utilisés dans le parfum. Les parfums MIND GAMES sont disponibles en ligne et en magasin chez Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Nordstrom, Bloomingdale's, Saks Fifth Avenue et d'autres détaillants de luxe. Vous pouvez également acheter la collection sur mindgamesfragrance.com.

A propos de MIND GAMES :

MIND GAMES associe l'art complexe qu'incarnent la stratégie et l'intelligence des échecs aux effets novateurs et hypnotiques de la parfumerie. Le résultat est une ligne de parfums inaugurale qui offre une garde-robe olfactive aux signatures olfactives extrêmes, vous transportant dans les moments cruciaux de la compétition, dans une épreuve de caractère, d'habileté et d'intelligence. Cependant, MIND GAMES ne s'inspire pas d'un simple jeu d'échecs, mais plutôt du patrimoine, de l'artisanat et du design qu'il représente. Pour plus d'informations, visitez mindgamesfragrance.com et @mindgamesfragrance sur Instagram.

À propos de The Fragrance Group :

The Fragrance Group est un groupe international de créateurs, de distributeurs et de détenteurs de licences de parfums artisanaux de luxe. Notre réputation de véritables collaborateurs a conduit à des partenariats main dans la main avec une gamme complète de clients, en utilisant un modèle d'entreprise complet qui prend en compte tous les aspects du monde de la vente au détail. Nous proposons des stratégies de marketing, de développement de produits et de distribution sur mesure, avec un niveau d'attention personnalisé inégalé à chaque étape du processus créatif. Notre engagement est de mettre en relation des parfums de luxe exceptionnels avec une clientèle de plus en plus perspicace par le biais de tous les canaux de l'industrie. Découvrez nos partenariats sur so-avant-garde.com, et visitez @fragrancegroup sur Instagram, Facebook et Twitter pour plus d'informations.

