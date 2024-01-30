Mindray تعرض أحدث الابتكارات في حلول المستشفيات الذكية في معرض Arab Health 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 يناير 2024 /PRNewswire/ -- تشارك شركة Mindray (ويشار إليها لاحقًا باسم "الشركة")، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير الأجهزة والحلول الطبية، في أحد أكبر المعارض في المجال الطبي، معرض Arab Health 2024 في الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير. 1. وفي هذا العام، وتحت شعار "استكشاف مستقبل الرعاية الصحية الذكية"، عرضت شركة Mindray أحدث ابتكاراتها في حلول المستشفيات الذكية في جناحها.

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وقال Jeff Gui، المدير العام لشركة ميندراي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "عملت شركة Mindray في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا منذ 22 عامًا، ونحن فخورون بتقديم تقنيات وحلول متقدمة لأكثر من 50 دولة في المنطقة، بما في ذلك العديد من المستشفيات الكبرى. ونتوقع أن نكون الشريك الأكثر ثقة للمستشفيات في بناء المستشفيات الذكية، وتقديم رعاية صحية أفضل لمزيد من المعاهد الطبية."

يساهم مستشفى Mindray's Smart Hospital الذكي في إنشاء نظام بيئي طبي حيث يتم دمج الأجهزة الطبية في السيناريوهات السريرية، مما يتيح تبادل البيانات بشكل سلس بين الأقسام والمستشفيات والمناطق. فهو يوفر للمهنيين الطبيين نظامًا يركز على المريض، مما يضمن سلامة أفضل للمرضى وتحسين سير العمل في المستشفى.

ويمكن لزوار المعرض مشاهدة مجموعة منتجات Mindray الشاملة بدءًا من حلول قسم الطوارئ (ER) وغرف العمليات (OR) ووحدة العناية المركَّزة (ICU) وتحسين التعافي بعد الجراحة (ERAS) والتصوير الطبي إلى حلول جراحة العظام، في الجناح رقم S1. A10.وتشمل العروض اللافتة من الشركة حلول تكنولوجيا المعلومات M-Connect IT وMiCo+ Medical Imaging، والتي اكتسبت اعترافًا عالميًا بتطبيقها في المستشفيات الرائدة. لقد تم الكشف عن نظام التخدير A7 Anesthesia System الجديد، وجهاز/شاشة مزيل الرجفانBeneHeart DX، وأجهزة التنفس الصناعي لنقل المرضى TV80/TV50 في المعرض هذا العام كإضافات جديدة إلى منتجات الشركة لمراقبة المرضى ودعم الحياة.

يتميز جهاز/شاشة إزالة الرجفان BeneHeart DX وجهاز التنفس الصناعي للنقل TV80 بتصميم معياري مبتكر مزود بوحدة مراقبة المريض Mindray N1 المدمجة، مما يتيح سير عمل مرنًا ورعاية متواصلة لإجراء عمليات الإنقاذ قبل الوصول إلى المستشفى ونقل المرضى. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم شركة Mindray نظام كاميرا المنظار الداخلي من سلسلة UX باعتباره المنتج الرئيسي للجراحات الطفيفة التوغل.

وعقب معرض Arab Health 2024، ستشارك Mindray أيضًا في معرض Medlab Middle East يومي 5 و8 فبراير، حيث ستقدم حلولها الشاملة المتقدمة في التشخيص المختبري.

معلومات عن Mindray

Mindray شركة رائدة في تطوير وتصنيع وتوريد حلول وتقنيات الأجهزة الطبية المستخدمة في مرافق الرعاية الصحية في كل أنحاء العالم. وتعمل الشركة على مساندة المتخصصين في الرعاية الصحية من خلال حلول مبتكرة في مراقبة المرضى ودعم الحياة والتشخيص داخل المختبر والتصوير الطبي. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة http://www.mindray.com.

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