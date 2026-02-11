Mindray تكشف عن نظام ذكي للمستشفيات في WHX 2026 وWHX Labs 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- في معرض الصحة العالمي (WHX) وWHX Labs لعالم 2026، اللذين يُمثلان إعادة إطلاق لمؤتمري Arab Health وMedlab Middle East، عرضت شركة Mindray، الرائدة عالميًا في حلول الرعاية الصحية الرقمية الذكية، نظامها للمستشفيات الذكية وكشفت عن مجموعة من المنتجات الجديدة الرائدة في مجالات الرعاية الطارئة، وتصوير الأشعة فوق الصوتية، وحلول الرعاية الحرجة.

Mindray unveils its Smart Hospital Ecosystem.

قدمت Mindray رسميًا نظامها للمستشفيات الذكية، موضحة كيف يمكن للابتكار التكنولوجي، وتكامل المعدات، وحلول M-Connect، والتحول الرقمي الذكي أن يدعم التعاون السلِس بين وحدات العناية المركزة (ICU)، وغرف العمليات، وأقسام التصوير الطبي، وأجنحة المرضى العامة. تُعدّ حلول M-Connect (المتمثلة في M-Connect، وMiCo+، وMindray Innolab) القلب النابض لهذا النظام، حيث تتيح تكامل البيانات بين الأقسام المختلفة وربط أجهزة التصوير الطبي، مما يدعم اتخاذ قرارات سريرية أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

قال Zaiwen Li، نائب الرئيس الأول لشركة Mindray: "يوفر WHX فرصة مهمة للتعاون مع شركاء الرعاية الصحية على مستوى العالم". "العولمة المستدامة حقًا لا تقتصر على مجرد 'التوسُّع عالميًا'، بل تتعلق بالبناء المشترك والمشاركة والنمو معًا ضمن نظام عالمي للرعاية الصحية".

مع تسارع تأثير الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس وغيرها من التقنيات المتقدمة في إحداث تغييرات جذرية في قطاع الرعاية الصحية، يواجه مقدمو الخدمات الصحية حول العالم ضغوطًا متزايدة نتيجة شيخوخة السكان، وتعقّد الحالات المرضية، وعدم التوزيع المتكافئ للموارد الطبية.

لمواجهة هذه التحديات، يتطلب الأمر ابتكارًا منسقًا على مستوى الأنظمة بالكامل. تتعاون Mindray مع المؤسسات العالمية الرائدة لدمج القدرات الرقمية الذكية في بيئات الرعاية السريرية والمخبرية الفعلية، مما يمكّن من تقديم رعاية صحية أكثر ترابطًا وكفاءة وعدالةً.

وشهد المعرض أيضًا عدة إنجازات مهمة في مجال المنتجات. فقد قدمت Mindray العرض العالمي الأول لجهاز AED L1 وL2، المصممين لتعزيز الاستجابة الطارئة والوصول العام للأجهزة الطبية. وفي مجال تصوير الأشعة فوق الصوتية، أعلنت الشركة عن العرض العالمي الأول لأنظمة I10 Resona وNuewa I10، التي تمثل الجيل القادم من حلول الأشعة فوق الصوتية الرقمية الذكية. أما في مجال الرعاية الحرجة، فقد أبرزت Mindray حلها Smart ICU، الذي يدمج شاشات المرضى من سلسلة BeneVision V، ووحدة المعايير اللاسلكية MRV Pod™، وجهاز التنفس الصناعي SV900، لتعزيز المراقبة، والحركة، ودعم التنفس في بيئات الرعاية عالية الحدة.

وبالتوازي مع رؤيتها للمستشفيات، قدَّمت Mindray نظامها الذكي IVD وحلول الأتمتة الكاملة للمختبرات لجمهور دولي في WHX Labs 2026. يدمج هذا النظام إدارة الكواشف والعينات والعمليات والتقارير، مما يساعد المختبرات على زيادة الإنتاجية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة. وتُظهر حلول الأتمتة الكاملة للمختبرات من Mindray، التي تم تطبيقها بالفعل في رومانيا والأردن وتايلاند، كيف يمكن لسير العمل الرقمي الذكي أن يعزِّز الكفاءة والاتساق في الأداء على حد سواء.

كما عرضت Mindray أمثلة على التعاون الإقليمي والدولي. ففي المملكة العربية السعودية، تربط الآن شبكة المستشفى الافتراضي "صحة" التابعة لوزارة الصحة 224 مرفقًا صحيًا، وقدَّمت خدمات الطب عن بُعد لأكثر من 480,000 مريض. وبدعم من حلول Mindray لربط أجهزة التصوير الطبي، يتمكن الأطباء من الوصول إلى الاستشارات عن بُعد والإرشادات الموحدة. ويُظهر التعاون السريري عبر الحدود مدى قابلية توسيع بنية المستشفيات الذكية، بما في ذلك الرعاية المعقدة لزرع الأعضاء المدعومة بأنظمة المستشفيات الذكية في شنغهاي.

ويسلط WHX 2026 الضوء على التزام Mindray ببناء مستقبل صحي ذكي ومترابط يتمحور حول المريض، موضحًا كيف يُعيد الابتكار على مستوى الأنظمة تشكيل تقديم الرعاية الصحية على مستوى العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2890629/DSC8985bf.jpg