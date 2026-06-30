MoEngage تعلن عن شراكة استراتيجية مع Boldest لتطوير منظومة قائمة على الذكاء المعرفي لتمكين شركات الاتصالات من التفاعل بشكل أفضل مع عملائها

دالاس وتشيناي، الهند, 30 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ --

أعلنت "مو إنجيج" (MoEngage)، منصة تفاعل العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل، عن إبرام شراكة استراتيجية مع Boldest (التابعة لشركة Prodapt المتخصصة في خدمات الشبكات والخدمات الرقمية لقطاعي الاتصالات والإعلام) لتزويد مشغلي الاتصالات بحلول وخدمات التسويق المعرفي. تساهم هذه الشراكة بمعالجة التحديات الحرجة التي تواجه شركات الاتصالات في العصر الرقمي الحالي، أبرزها بيانات العملاء المجزأة والموزّعة عبر أنظمة متعددة، وارتفاع معدلات تخلي العملاء عن الخدمة بسبب التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة بالوقت المناسب، إلى جانب البطء في عملية تطوير وإطلاق الحملات التسويقية المخصصة.

وقد سمح استحواذ "مو إنجيج" (MoEngage) الأخير على شركة Aampe المتخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بالتغلّب على واحدة من أكبر العقبات في قطاع التسويق، والمتمثّلة في الاعتماد على أساليب التخصيص اليدوي القائمة على تقسيم الجمهور إلى شرائح وفئات. من خلال إنشاء أول منصة تفاعل من نوعها في القطاع، تدمج وكلاء سير العمل التسويقي ووكلاء اتخاذ القرار للمستخدمين الأفراد ضمن نظام موحد ومتكامل، تتيح هذه التقنية للشركات فرصة تخصيص التجارب الفردية المستندة إلى فهم عميق لاحتياجات كل عميل وعلى نطاق واسع. وانطلاقاً من مكانتها كشريك التنفيذ الاستراتيجي، تتولى Boldest تسهيل عملية التطبيق السلس لهذه الحلول وإدارة الحملات بشكل متواصل، من خلال تطبيق "إطار التسويق المعرفي" الخاص بها، لتحديد نوايا المشتركين والاستجابة لها بشكل استباقي وفي الوقت الفعلي.

يتيح الجمع بين منصة تفاعل العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل من "مو إنجيج" (MoEngage) وحل التسويق المعرفي من Boldest إنشاء نظام ذات حلقة مغلقة، يتولى فيه الذكاء الاصطناعي إدارة التفاعل المخصص مع العملاء، بدءاً من مرحلة انضمام العملاء إلى الخدمة وصولاً إلى التجديد. ويوفر هذا الحل المتكامل لشركات الاتصالات نهجاً عملياً وغير تدخلي لتقليل معدلات تخلي العملاء عن الخدمة، وتسريع النمو، وتقديم تجارب عملاء شخصية للغاية.

وفي هذا السياق، قال سانجاي كوباي، نائب الرئيس لشؤون الشراكات في شركة "مو إنجيج" (MoEngage): "يمتلك مشغلو الاتصالات واحدة من أغنى مجموعات بيانات العملاء مقارنة بالقطاعات الأخرى، إلا أن أنظمة البيانات المجزأة، وبطء عملية اتخاذ القرار، واعتماد نماذج التفاعل القائمة على الاستجابة تكلفهم خسارة إيرادات حقيقية." وأضاف: "تساهم شراكتنا مع Boldest بتزويد شركات الاتصالات بوسيلة فعالة تتيح لهم التبني السريع للذكاء الاصطناعي، واتخاذ القرارات الذكية، والتفاعل مع العملاء عبر القنوات المتنوعة لتعزيز قيمة كل مشترك، وتقديم تجربة غنية تلبي احتياجاته في الوقت عينه."

من جانبه، قال كيث بيريس، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في شركة Boldest: "تعدّ 'مو إنجيج' (MoEngage) نموذجاً لظاهرة ناشئة ترتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة. ويسرّنا للغاية أن نتعاون مع شركة تملك منصة تفاعل قائمة على الذكاء الاصطناعي هي بمثابة المكمّل المثالي لمنصتنا، بما يمكّن العلامات التجارية من تحويل الرؤى المستخلصة من البيانات ونوايا العملاء إلى تفاعلات هادفة ومخصّصة وتحقيق نتائج مؤثرة."

لمحة عن "مو إنجيج" (MoEngage):

"مو إنجيج" (MoEngage) هي منصة متقدمة لتفاعل العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي الوكيل، وتحظى بثقة أكثر من 1،350 علامة تجارية استهلاكية عالمية، بما في ذلك "فليبكارت" (Flipkart)، و"دومينوز" (Domino's)، و"لوبلوز" (Loblaws)، و"كاياك" (Kayak)، و"ساوندكلاود" (Soundcloud)، و"دويتشه تلكوم" (Deutsche Telekom). تعتمد المنصة على مزيج من قدرات تحليل بيانات العملاء المتقدمة، وسير عمل تسويقي قائم على الذكاء الاصطناعي الوكيل عبر منصة Merlin للذكاء الاصطناعي الوكيل، إلى جانب قدرات التنسيق الشامل متعدد القنوات لتجارب العملاء عبر الرسائل والقنوات الرقمية، بما يمكّن فرق التسويق والمنتجات من تقديم تجارب شخصية ومخصصة على نطاق واسع. تدير "مو إنجيج" (MoEngage) عملياتها من خلال مكاتب منتشرة في 15 دولة حول العالم، تغطي أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وآسيا. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: moengage.com .

لمحة عن Boldest:

Boldest هي شركة حديثة متخصصة في تصميم تجارب متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتعمل على بناء تجارب مخصّصة للعملاء والموردين والقوى العاملة بالاستناد إلى مزيج من العلم المعرفي والابتكار الإبداعي. تعتمد Boldest على منصةPathIQ ، وهي مساحة عمل رقمية قائمة على الحوسبة السحابية لتشخيص الأمراض والسرطان، ومنصة Pathsuite، لتصوير الإصابات والأمراض لتزويد العملاء بحلول التسويق المعرفي التي تجمع بين علم السلوك والتفاعل الحتمي لتحفيز النمو على مستوى المؤسسة. بدعم من شركة Prodapt المتخصصة في خدمات الشبكات والخدمات الرقمية لقطاعي الاتصالات والإعلام، والتي تعد جزءاً من مجموعة عالمية تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار ويعمل لديها 30 ألف محترف في 80 موقعاً حول العالم، تتمتع Boldest بقدرات واسعة للتوسّع المؤسسي وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، بما يتيح تعظيم قيمة كل مشاركة مع العملاء. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: www.theboldest.ai.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/3001653/Boldest_Logo.jpg