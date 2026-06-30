MoEngage et Boldest annoncent un partenariat stratégique visant à favoriser l'engagement client basé sur les technologies cognitives pour les opérateurs de télécommunications

DALLAS et CHENNAI, Inde, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- MoEngage, plateforme agentique d'engagement client, a annoncé un partenariat stratégique avec Boldest (filiale de Prodapt) afin de proposer une solution de marketing cognitif aux opérateurs de télécommunications. Ce partenariat vise à relever les défis majeurs auxquels sont confrontés aujourd'hui les opérateurs de télécommunications, tels que la fragmentation des données clients, les taux de désabonnement élevés dus à des interventions tardives et la lenteur de mise sur le marché des campagnes personnalisées.

L'acquisition récente d'Aampe par MoEngage apporte une solution directe à l'un des principaux goulets d'étranglement marketing : la personnalisation manuelle segmentée. En créant la première plateforme d'engagement du secteur où les agents de workflow marketing et les agents de prise de décision des utilisateurs individuels opèrent au sein d'un système unique et unifié, cette technologie permet une véritable personnalisation individuelle à grande échelle. En tant que partenaire d'exécution, Boldest applique son cadre de marketing cognitif pour identifier et traiter en temps réel les signaux d'intention des utilisateurs, facilitant ainsi une mise en œuvre fluide et une gestion continue des campagnes.

Ensemble, la plateforme agentique d'engagement client de MoEngage et l'offre de marketing cognitif de Boldest forment un système en boucle fermée dans lequel l'IA assure un engagement personnalisé, de l'intégration jusqu'au renouvellement. Cette solution de bout en bout propose aux opérateurs de télécommunications d'entreprise une approche éprouvée et passive visant à réduire le taux de désabonnement, accélérer la croissance et proposer des expériences client hyper-personnalisées.

« Les opérateurs de télécommunications disposent de données clients parmi les plus fournies de tous les secteurs, mais la fragmentation, la lenteur des prises de décision et les modèles d'engagement réactifs entraînent des pertes de revenus », a déclaré Sanjay Kupae, vice-président chargé des partenariats chez MoEngage. « Notre partenariat avec Boldest permet aux opérateurs de télécommunications d'adopter rapidement l'IA, les processus décisionnels et l'engagement multicanal, afin d'optimiser la valeur de chaque abonné, tout en leur offrant une expérience des plus enrichissantes. »

« MoEngage est incontournable dans l'intelligence artificielle nouvelle génération. « Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise dont la plateforme d'engagement basée sur l'IA complète la nôtre à merveille, permettant ainsi aux marques de transformer des informations et des intentions en interactions et résultats pertinents et personnalisés », a déclaré Keith Pires, Directeur des recettes chez Boldest, à .

À propos de MoEngage

MoEngage est une plateforme agentique d'engagement client reconnue par plus de 1 350 marques grand public mondiales, dont Flipkart, Domino's, Loblaws, Kayak, Soundcloud et Deutsche Telekom. La plateforme combine une analyse approfondie des clients, des flux de travail marketing agentiques par l'entremise de ses agents Merlin AI et une orchestration omnicanale sur les messages et les surfaces, pour aider les équipes de marketing et de produits à offrir des expériences personnelles, quelle que soit l'échelle. MoEngage exerce ses activités à l'échelle mondiale et compte 15 bureaux en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur moengage.com.

À propos de Boldest

Boldest est une entreprise moderne spécialisée dans les expériences complètes natives de l'IA, qui conçoit des expériences pour les clients, les fournisseurs et les collaborateurs en s'appuyant sur les sciences cognitives et l'innovation créative. Grâce à ses suites PathIQ et Pathsuite, Boldest propose des solutions de marketing cognitif qui combinent science du comportement et engagement déterministe, afin de stimuler la croissance des entreprises. Soutenue par Prodapt, qui fait partie d'un groupe international pesant 3 milliards de dollars et comptant 30 000 professionnels répartis sur 80 sites à travers le monde, Boldest apporte à chaque mission une envergure et une couverture de marché dignes d'une grande entreprise. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.theboldest.ai.

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