Montran تعيّن "ووهورو ندوهو" كمدير تنفيذي إقليمي لشركة Montran في أفريقيا

نيروبي ، كينيا ، 5 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- عيّنت "مونتران" (Montran)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول البنية التحتية للدفع وأسواق رأس المال ، "ووهورو ندوهو" في منصب المدير التنفيذي الإقليمي لشركة "مونتران" في أفريقيا، مما يمثل خطوة مهمة في التزام الشركة المتعمق تجاه المستقبل المالي الرقمي لأفريقيا.

مع أكثر من عقدين من الخبرة في مجال التمويل والبنية التحتية والاستثمار الاستراتيجي في جميع أنحاء القارة ، سيقود "ووهورو" الاستراتيجية الإقليمية لشركة "مونتران" من نيروبي؛ عبر توسيع الوجود المادي لشركة "مونتران"، وتعزيز شراكات العملاء ، والتقدم في تحديث البنية التحتية المالية في جميع أنحاء أفريقيا.

كانت "مونتران" شريكًا موثوقًا للبنوك المركزية والمؤسسات المالية والبنى التحتية للأسواق في أفريقيا لعقود من الزمن؛ حيث عملت على تشغيل أنظمة حيوية مثل (RTGS) "التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي" و(ACH) "غرفة المقاصة الآلية" و(IPS) "نظام الدفع الفوري" و(CSD) "مركز إيداع الأوراق المالية المركزي" ومراكز الدفع عبر الحدود. يمثل إنشاء "مونتران أفريقيا" تطورًا طبيعيًا لهذه الشراكة طويلة الأمد ، مما يتيح تعاونًا وثيقًا وأوقات استجابة أسرع واستحداثًا مشتركًا أعمق مع المؤسسات الأفريقية.

قال "ألكسندر إسكا"، الرئيس التنفيذي لشركة "مونتران": "إن تعيين "ووهورو" يؤكد إيماننا بأن التحديث المالي لأفريقيا يستحق كل من الخبرة العالمية والقيادة المحلية". "تتماشى قيادته المثبتة وبصيرته الإقليمية والتزامه بالتأثير تمامًا مع هدف مونتران المتمثل في توحيد العالم ماليًا".

يجلب "ووهورو" إلى "مونتران" خبرة واسعة في تقاطع التمويل والبنية التحتية والتعاون بين القطاعين العام والخاص. ستسهم قيادته في تسريع جهود "مونتران أفريقيا" لتقديم بنية تحتية مالية آمنة وسيادية وقابلة للتشغيل البيني ومستعدة للمستقبل في جميع أنحاء القارة.

قال "ووهورو ندوهو"، المدير التنفيذي الإقليمي ، "مونتران" أفريقيا: "لقد كانت "مونتران" منذ فترة طويلة شريكًا موثوقًا به في التحول المالي لأفريقيا". يعكس وجودنا الموسّع التزامًا أعمق تجاه القارة. مع شركائنا ، سنواصل تشكيل أنظمة مالية مرنة وشاملة ومبتكرة للعقد القادم من النمو في القارة."

سيكون المقر الجديد لشركة "مونتران" في أفريقيا بمثابة مركز للعمليات ودعم العملاء والابتكار في جميع أنحاء القارة ، مما يعزز دور "مونتران" كشريك استراتيجي طويل الأجل في رحلة أفريقيا نحو التكامل المالي الرقمي وعبر الحدود.

نُبذة عن Montran

"مونتران" هي الشركة الرائدة في مجال حلول البنية التحتية للدفع وأسواق رأس المال، حيث تخدم المؤسسات المالية الرائدة في العالم مع تواجد المنشآت والعمليات الحيوية في أكثر من 90 دولة. يمكنكم اكتشاف المزيد على موقع الويب www.montran.com.