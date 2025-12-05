Montran nomme Wohoro Ndohho au poste de Directeur exécutif régional de Montran Afrique

NAIROBI, Kenya, 5 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Montran, un leader mondial des solutions d'infrastructure de paiement et de marché des capitaux, a nommé Wohoro Ndohho Directeur exécutif régional de Montran Africa, marquant une étape importante dans l'engagement de la société envers l'avenir financier numérique de l'Afrique.

Fort de plus de vingt ans d'expérience dans la finance, l'infrastructure et l'investissement stratégique sur le continent, Wohoro dirigera la stratégie régionale de Montran depuis Nairobi, en développant la présence physique de Montran, en renforçant les partenariats avec les clients et en faisant progresser la modernisation de l'infrastructure financière dans toute l'Afrique.

Montran est un partenaire de confiance des banques centrales, des institutions financières et des infrastructures de marché en Afrique depuis des décennies. Il alimente des systèmes essentiels tels que RTGS, ACH, IPS, CSD et des centres de paiement transfrontaliers. La création de Montran Africa est une évolution naturelle de ce partenariat de longue date, permettant une collaboration plus étroite, des temps de réponse plus rapides et une création conjointe approfondie avec les institutions africaines.

« La nomination de Wohoro souligne notre conviction que la modernisation financière de l'Afrique mérite à la fois une expertise mondiale et un leadership local », a déclaré Alexander Esca, PDG de Montran. « Son leadership éprouvé, sa connaissance de la région et son engagement sans faille correspondent parfaitement à l'objectif de Montran : unifier le monde sur le plan financier ».

Wohoro apporte à Montran sa grande expérience au croisement de la finance, de l'infrastructure et de la collaboration public-privé. Son leadership permettra à Montran Africa de redoubler d'efforts pour fournir une infrastructure financière sécurisée, souveraine, interopérable et tournée vers l'avenir sur l'ensemble du continent.

« Montran est depuis longtemps un partenaire de confiance dans la transformation financière de l'Afrique », a déclaré Wohoro Ndohho, Directeur exécutif régional de Montran Afrique. « Notre présence accrue reflète un engagement plus profond à l'égard du continent. Avec nos partenaires, nous continuerons à façonner des systèmes financiers résilients, inclusifs et innovants pour la prochaine décennie de croissance du continent ».

Le nouveau siège de Montran Africa servira de plaque tournante pour les opérations, le soutien à la clientèle et l'innovation à travers le continent, renforçant le rôle de Montran en tant que partenaire stratégique à long terme dans le cheminement de l'Afrique vers l'intégration financière numérique et transfrontalière.

À propos de Montran

Montran est le principal fournisseur de solutions d'infrastructure de paiement et de marché des capitaux, au service des plus grands établissements financiers du monde, avec des installations et des opérations dans plus de 90 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.montran.com.