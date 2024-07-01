Natalia Vodianova تَستثمر في العلامة التجارية السويسرية للجمال والحصول على العمر المديد NIANCE

زيورخ، 1 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Swiss Health & bioBeauty AG، صاحبة علامة NIANCE المرموقة للجمال والحصول على العمر المديد، أن عارضة الأزياء الشهيرة عالميًّا والمُشاركِة في الأعمال الخيرية Natalia Vodianova أصبحت أحد المستثمرين والمساهمين الرئيسيين في NIANCE. وتُمثل هذه الشراكة الإستراتيجية علامة فارقة هامة في رحلة العلامة التجارية نحو الصدارة العالمية.

نبذة عن NIANCE

NIANCE هي علامة تجارية فاخرة للعناية بالبشرة والمكملات الغذائية، ومقرها زيورخ، وهي أفضل أسرار سويسرا في الجمال والحصول على العمر المديد. تتيح تقنية FERNESSE™، المشهورة بأنها تقنية حيوية رائدة في مجالها، إطلاق القوة الثلاثية الحيوية الكاملة (البريبايوتكس، والبروبيوتيك، والبوستبيوتيك) من مكوناتها الفعالة، مما يزيد بشكل كبير من التوفر البيولوجي للعناصر الغذائية. من خلال معالجة السبب الجذري للتقدم في العمر، تَجمع NIANCE بين أفضل المكونات الطبيعية من جبال الألب السويسرية وتُقدم التكنولوجيا الحيوية السويسرية المتطورة لتعزيز تجديد الشباب والتقدم الصحي في العمر.

علاقة Natalia Vodianova بـ NIANCE

تُشارك Natalia Vodianova رحلتها الشخصية مع NIANCE قائلة:

"في أوائل عام 2021، تعرفت على NIANCE، وشعرت على الفور أن هناك علاقة عميقة تجمعني بفلسفتها ومنتجاتها. فـ NIANCE تتميز بمئات منتجات العناية بالبشرة التي جربتها. ونظرًا إلى كوني نشطة في عرض الأزياء، والأنشطة الاجتماعية، والسفر، فإن بشرتي تتعرض للضغوطات المستمرة بسبب المكياج، والأضواء، والملوثات. وتساعدني منتجات NIANCE على استعادة تألق بشرتي وحيوية صحتي العامة.

لذا، أصبح كريم الوجه NIANCE Premium Glacier، بتركيبته الفاخرة والفعالة للغاية والمنظفة، عنصرًا أساسيًّا في روتين العناية بالبشرة الخاص بي. تبدو بشرتي رطبة ومشدودة وبراقة وأكثر شبابًا بشكل ملحوظ.

كما أن مكملGENR8® Biotic Supplements VITALITY مثير للإعجاب كذلك، إذ يُعزز مستويات الطاقة لدي، ويَدعم صحة الأمعاء، ويحسن الصحة العامة.

أنا أومن بشدة بأهمية صحة الأمعاء – فالأمعاء الصحية تؤدي إلى جسم صحي؛ حيث إن ما يقرب من 80٪ من مناعتنا موجودة في الأمعاء. لهذا السبب تعالج NIANCE دائمًا السبب الجذري لقضايا الجمال والحصول على العمر المديد".

تعليقات الرئيس التنفيذي

يؤكد Marnix Ettema، الرئيس التنفيذي لشركة NIANCE، القيم الأساسية للعلامة التجارية فيقول: يأتي نمونا مدفوعًا بـ "الاستثمار الكبير في الابتكار وجودة منتجاتنا، مما يجعلنا نكتسب قاعدة عملاء مخلصة على مستوى العالم. وعلى الرغم من أن التسويق كان في مستوياته الدُنيا، فإن NIANCE موجودة الآن في نحو 30 دولة، مع ارتفاع معدل شراء متكرر بشكل استثنائي يبلغ 71٪ عبر الإنترنت. ويشمل عملاءنا الأطباء والمشاهير والأفراد البارزين الذين يؤيدون منتجاتنا بشكل حقيقي وبدون مقابل".

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