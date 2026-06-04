شركة NIANCE تتوسّع إلى ما هو أبعد من المنتجات نحو منظومة عالمية للتجميل وطول العمر

زيورخ، 4 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- تدخل العلامة السويسرية الفاخرة للتجميل NIANCE مرحلة جديدة من النمو مع إطلاق منظومة متكاملة للتجميل وطول العمر تجمع بين العناية بالبشرة، والمكملات الغذائية، والتشخيص، والعلاجات، وبرامج التعافي، وتجارب العافية.

تشتهر NIANCE بنهجها المدعوم بالعلم لتمكين الشيخوخة الصحية، وقد أمضت العِقد الماضي في تطوير منتجات لتعزيز التجميل والرفاهية. مع افتتاح مواقع جديدة في زيورخ وشانغهاي وقبرص، تتطور الشركة الآن من علامة تجميل تركز على المنتجات إلى منظومة شاملة تجمع بين المنتجات والخدمات.

HOUSE OF NIANCE ZURICH

قالت Yvette Ettema، رئيسة NIANCE Switzerland: "لطالما كان مفهوم التجميل الشامل وطول العمر جزءًا من الهوية الأساسية لـ NIANCE". "لقد بدأنا بتقديم منتجات متطورة للعناية بالبشرة ومكملات غذائية مصممة لدعم الشيخوخة الصحية. واليوم، نوسع هذه الفلسفة لتشمل تجارب متكاملة بالكامل، حيث تعمل المنتجات والعلاجات وبرامج الرفاهية معًا ضمن منظومة واحدة".

إن House of NIANCE Zurich هو مفهوم جديد في مجال التجميل وطول العمر، حيث يقدم تحليلات شخصية للبشرة، وعلاجات متقدمة للوجه والجسم، وبرامج للمكملات الغذائية. تشمل التجارب المميزة: علاج تجديد طول العمر الإبيجيني للوجه (Epigenetic Longevity Renewal Facial)، وعلاجات طول العمر المستوحاة من الأنهار الجليدية السويسرية (Swiss Glacier Longevity Ritual)، وعلاجات التعافي من التوتر، وبرامج استعادة توازن الميكروبيوم، وعلاجات تنشيط وتنسيق القوام. كما تطلق العلامة التجارية أيضًا مركز NIANCE Beauty & Longevity في منطقة البوند بمدينة شانغهاي، بالإضافة إلى مركز Ararat Wellness من NIANCE Switzerland في قبرص.

تطوّر العلامة أنظمة العناية بالبشرة وبرامج طول العمر الخاصة بها استنادًا إلى الأسباب البيولوجية الجذرية للشيخوخة، وذلك وفق الإطار العلمي المعروف باسم "السمات الـ 14 للشيخوخة". وهذا يشكل نهج الشركة المتكامل لحيوية البشرة، والمرونة الخلوية، والتعافي، وإدارة الالتهابات، ودعم الكولاجين، والرفاهية على المدى الطويل.

قالت Natalia Vodianova، وهي من أوائل المستثمرين في NIANCE: "الرفاهية تتغير، وأجد ذلك باعثًا حقيقيًا على التفاؤل. نحن نبتعد عن فكرة مقاومة الزمن ونتجه نحو شيء أكثر ذكاءً — وهو الاهتمام بصحتنا. لقد أدركت NIANCE هذا التوجه قبل أن يصبح موضوعًا متداولًا، ولهذا اخترتُ أن أكون جزءًا من هذه الرحلة".

مع استمرار نمو اقتصاد طول العمر عالميًا، تهدف NIANCE إلى ابتكار فئة جديدة تجمع بين الجمال، والعلم، والعافية، وطول العمر ضمن تجربة حياتية متكاملة.

تم افتتاح House of NIANCE رسميًا في 13 سيدينجاس، 8001 زيورخ، سويسرا

نبذة عن شركة NIANCE:

شركة NIANCE هي علامة سويسرية فاخرة متخصصة في منتجات التجميل وطول العمر مَدعومة بالعلم، والمكملات الغذائية، وأنظمة إطالة العمر المتكاملة. يتم تطوير وتصنيع منتجات NIANCE في سويسرا، وتجمع العلامة بين التكنولوجيا الحيوية المتقدمة ونهج شامل لدعم الشيخوخة الصحية، وحيوية البشرة، والمرونة، والرفاهية على المدى الطويل.

للمزيد من الاستفسارات، يُرجى التواصل على[email protected]

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