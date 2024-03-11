Nippon Express (ألمانيا) وNippon Express (الشرق الأوسط) تشاركان في "الصحة العربية 2024" في دبي

طوكيو، 11 مارس/آذار 2024 /PRNewswire/ -- شاركت شركة Nippon Express (ألمانيا) GmbH (المشار إليها فيما يلي بـ "NX Germany") وشركة Nippon Express (الشرق الأوسط) L.L.C. (المشار إليها فيما يلس بـ "NX Middle East")، وهما شركتان تابعتان لشركة NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.، في معرض "الصحة العربية 2024" التجاري للرعاية الصحية، المستمر لمدة أربعة أيام المقام في دبي، الإمارات العربية المتحدة، في الفترة الممتدة من الاثنين 29 يناير/كانون الثاني إلى الخميس 1 فبراير/شباط، حيث عرضتا في جناح مشترك جنبًا إلى جنب مع شركة Saxony Trade & Invest Corp. (Wirtschaftsforderung Sachsen GmbH).

الشعار: https://kyodonewsprwire.jp/img/202403047471-O1-3JAllHYj

جناح المعرض: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202403047471/_prw_PI2fl_W39pwsxa.png

ممثلو NX في الجناح: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202403047471/_prw_PI3fl_MhT5v18F.png

يعد معرض الصحة العربية 2024 أحد أكبر المعارض التجارية الدولية للرعاية الصحية في العالم. وتماشيًا مع موضوع هذا العام وهو "تواصل العقول وتحويل الرعاية الصحية"، اجتمع متخصصون في المعدات/الأجهزة الطبية ومنتجات إعادة التأهيل وأنظمة تكنولوجيا المعلومات ومختلف المجالات الأخرى المتعلقة بالرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم للمشاركة.

تمكنت شركة NX Germany من العرض في الجناح المشترك مع شركة Saxony Trade & Invest بفضل افتتاح مكتب مبيعات في مدينة درسدن بألمانيا في دجنبر/كانون الأول 2022. لا تشتهر المدينة بكونها مركزًا رئيسيًا لصناعة أشباه الموصلات فحسب، بل أيضًا بالصناعة الطبية/الرعاية الصحية. وبالتعاون مع أعضاء من Nippon Express Europe GmbH وNX Middle East، استفاد ممثلو الشركة من هذه الفرصة القيمة لمناقشة الأفكار الجديدة وحلول الأعمال بشكل فعال مع عملائهم العالميين.

ستواصل مجموعة NX Group مواجهة تحديات العملاء ودعم توسيع أعمالهم من خلال شبكتها العالمية وخبرتها المتراكمة في مجال الخدمات اللوجستية المتقدمة.

تطورت مجموعة NX Group، منذ تأسيسها في اليابان عام 1937، جنبًا إلى جنب مع المجتمع من خلال ربط الأشخاص والشركات والمجتمعات من خلال نقل البضائع. باعتبارها شركة لوجستية عالمية، فإنها تقدم خدمات لوجستية عالية الجودة في 50 دولة/منطقة* باستخدام الطائرات والسفن والسكك الحديدية والشاحنات بالإضافة إلى مرافق المستودعات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات.

*اعتبارًا من 31 دجنبر/كانون الأول 2023

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