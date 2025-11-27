Nota AI توقّع اتفاقية تعاون تكنولوجي مع "سامسونج للإلكترونيات" لتحسين تكنولوجيا معالجات Exynos بالذكاء الاصطناعي

"دفع شعبية الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأجهزة"

- دمج تقنية التحسين من Nota AI في سلسلة أدوات Exynos AI Studio التابعة لشركة "سامسونج للإلكترونيات"، ما يعزز الكفاءة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي على الأجهزة

سيول ، كوريا الجنوبية, 27 نوفمبر ، 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "نوتا إيه آي" (Nota AI)، وهي شركة متخصصة في ضغط وتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي ، أنها وقعت اتفاقية تعاون مع "وحدة أعمال دمج الأنظمة على نطاق واسع" (System LSI Business) التابعة لشركة "سامسونج للإلكترونيات" لتوفير تقنية تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لأحدث معالج تطبيقات خاص بشركة "سامسونج"، (Exynos 2500).

Nota AI Signs Technology Collaboration Agreement with Samsung Electronics for Exynos AI Optimization (PRNewsfoto/Nota AI)

من خلال هذه الاتفاقية ، قدمت "نوتا إيه آي" التكنولوجيا الأساسية لسلسلة أدوات تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "سامسونج"، Exynos AI Studio، ما يضع الأساس التكنولوجي اللازم لتمكين تجارب الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدم على معالج التطبيقات (Exynos 2500).

Exynos AI Studio هي سلسلة أدوات تساعد المطورين على تحسين ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة على معالجات Exynos. مع دمج تكنولوجيا "نوتا إيه آي" ، تم تعزيز كفاءة تحسين النماذج والأداء بشكل كبير ، مما يتيح تجربة ذكاء اصطناعي أكثر قوة على الأجهزة على الهواتف الذكية؛ دون الاعتماد على الاتصال السحابي.

قال "تشولمين جو"، نائب رئيس قسم تطوير برمجيات معالجات التطبيقات للهواتف الجوّالة بشركة "سامسونج للإلكترونيات": "لقد عزز دمج تكنولوجيا تحسين "نوتا إيه آي" في Exynos AI Studio من كفاءة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي على الأجهزة مقارنةً بالأجيال السابقة". "نحن سعداء بالنتائج القوية من هذا التعاون ونتطلع إلى مواصلة التقدم معًا".

وقال "ميونغسو تشاي"، الرئيس التنفيذي لشركة "نوتا إيه آي": "يمثل هذا التعاون حالة طفرة في جلب تقنية تحسين الذكاء الاصطناعي لدينا إلى الأجهزة الاستهلاكية التجارية على مستوى العالم". "إنه أكثر من مجرد توفير البرمجيات؛ لقد قمنا ببناء إطار متكامل بشكل عميق تتلاقى فيه أجهزة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي لتقديم الذكاء الاصطناعي التوليدي عالي الأداء في الحافة". وأضاف: "سنواصل توسيع منظومة الذكاء الاصطناعي على الأجهزة مع "سامسونج للإلكترونيات" والشركاء العالميين الرائدين وتقديم تأثير ملموس على السوق من خلال التكنولوجيا المبتكرة".

منذ تأسيسها ، جذبت "نوتا إيه آي" استثمارات استراتيجية من اللاعبين الرئيسيين بما في ذلك "سامسونج للإلكترونيات" و"إل جي"، و"نيفر دي تو إس إف" (NAVER D2SF) ، و"كاكاو" (Kakao)، مما يؤكد قيادتها التكنولوجية ومسار نموها. على وجه الخصوص ، فإن التعاون مع "سامسونج للإلكترونيات"؛ حيث تم تطبيق تكنولوجيا "نوتا إيه آي" على المنتجات السوق الكبير التجارية؛ ما يشكل علامة فارقة رئيسية تثبت قدرة الشركة على الجمع بين الابتكار التكنولوجي والقدرة على التوسع في العالم الحقيقي.

بعد إدراجها الناجح في بورصة كوريا (KOSDAQ) عبر المسار الخاص بالتكنولوجيا ، تخطط "نوتا إيه آي" للاستفادة من رأس المال المضمون من الاكتتاب العام لتوسيع استراتيجيًا عبر الأسواق العالمية الرئيسية بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط ، مما يعزز مكانتها كرائدة في الطرح التجاري للذكاء الاصطناعي على الأجهزة.

