"Nota AI" توقع مع "LG AI Research" شراكة الطرح التجاري لنموذج EXAONE لتسريع وتيرة تبنّي النماذج اللغوية الكبيرة من خلال تقنية ضغط النماذج بالذكاء الاصطناعي

▶ تقنية ضغط وتحسين النماذج من "Nota AI" تتيح نشر النموذج اللغوي الكبير عالي الأداء EXAONE على مستوى الأجهزة

▶ الشراكة تستفيد من محفظة حلول "Nota AI" لتوسيع نطاق تبنّي نموذج EXAONE وفتح الآفاق لفرص تجارية مشتركة جديدة

سيول ، كوريا الجنوبية ، 11 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "نوتا إيه آي" (Nota AI)، وهي شركة متخصصة في تقنيات ضغط وتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي ، أنها وقعت اتفاقية شراكة مع شركة "(إل جي): [إيه آي] ريسيرتش" (LG AI Research) لدعم تسويق النموذج اللغوي الكبير EXAONE.

في إطار هذه الشراكة ، ستتعاون الشركتان لدمج تكنولوجيا الضغط والتحسين من "نوتا إيه آي" في نموذج EXAONE والسعي لتفعيل فرص الأعمال المشتركة من خلال الاستفادة من محفظة حلول "نوتا إيه آي" عبر مختلف الصناعات. سيؤدي هذا التعاون إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركتين وتسريع وتيرة توسيع تطبيقات النماذج اللغوية الكبيرة في السوق.

مع إبرام الاتفاق، أنشأت "نوتا إيه آي" و"(إل جي): [إيه آي] ريسيرتش" إطار تعاون ملموس يعزز قدرات الشركتين على توسيع نطاق نموذج EXAONE عبر مختلف الصناعات. ستستخدم "(إل جي): [إيه آي] ريسيرتش" حلول "نوتا إيه آي" لتحسين كفاءة الدعم الفني وتوسيع قابلية تطبيق نموذج EXAONE في بيئات العالم الحقيقي. بالنسبة لشركة "نوتا إيه آي" ، فإن الشراكة تسمح للشركة بجلب نموذج EXAONE إلى مجموعة أوسع من الأجهزة ودمج النموذج في عروضها للنقل والسلامة الصناعية وغيرها من الحلول ، مما يخلق فرصًا تجارية جديدة.

EXAONE هو نموذج لغوي كبير من الجيل التالي مصمم لمعالجة أنواع متعددة من البيانات مثل النصوص والصور. فهو يوفر فهمًا متقدمًا للغة الطبيعية وقدرات توليد متقدمة وقد تم بناؤه للنشر القابل للتطوير من بيئات السحابة إلى الأنظمة الموجودة على الأجهزة.

تقنية ضغط وتحسين النماذج من "نوتا إيه آي" تقلل من أعباء تكاليف الحوسبة واستخدام الذاكرة ، مما يتيح لنماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة مثل نموذج EXAONE العمل بكفاءة عبر مجموعة متنوعة من منصات أشباه الموصلات. تتيح التقنيات الأساسية مثل التنقيح، والذي يزيل الحسابات الزائدة عن الحاجة ، التجزيء الكمّي، والتي تعمل على تحسين دقة الوزن ، تشغيل نموذج EXAONE بفعالية في بيئات محدودة الأجهزة. من خلال الشراكة ، ستدعم "نوتا إيه آي" نشر نموذج EXAONE عبر مختلف الأجهزة والصناعات ، مما يعزز نطاق تبنّي أوسع بين العملاء في مجالات النقل والسلامة الصناعية، وغيرها.

وقال "مينغسو تشاي"، الرئيس التنفيذي لشركة "نوتا إيه آي": "هذه الشراكة تخلق هيكلاً مثمرًا ومربحًا للطرفين يعزز قدرتنا التنافسية في سوق حلول الذكاء الاصطناعي. نحن ملتزمون بدعم نشر نموذج EXAONE عالي الأداء من "(إل جي): [إيه آي] ريسيرتش" عبر مجموعة واسعة من الصناعات."

أشار "هوايونغ لي" ، المدير التنفيذي الذي يقود تطوير أعمال الذكاء الاصطناعي في "(إل جي): [إيه آي] ريسيرتش" قائلاً: "إن شراكتنا مع "نوتا إيه آي" تقدم فرصة مهمة لتوسيع نطاق تأثير نموذج EXAONE إلى مجالات صناعية أكثر. نتوقع أن يلعب دورًا كبيرًا في توليد قيمة تجارية ملموسة."

تخطط الشركتان لمواصلة التعاون في مجال البحث والتطوير وتوسيع نطاق الأعمال لتعزيز تبنّي نموذج EXAONE في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تركز على الصناعات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2841517/Nota_AI__Press_release_Cover.jpg